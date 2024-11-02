本來今天計劃要和老婆大人來場浪漫的約會，殊不知恰巧遇上女人每個月總會有不舒服的那幾天，說什麼老婆大人都不願意踏出家門。礙於餐廳已經訂位，我還提前預約了招牌菜，於是一場浪漫的約會變成了我跟岳岳之間乾瞪眼的一頓晚餐。 「Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳」位於 台北市內湖區民權東路六段上，是一間 優質英式工業風餐酒館。旅外主廚Wilson在 美國紐約米其林三星餐廳磨練廚藝，回國後曾在艾美寒舍酒店掌廚，如今 將生平十多年海內外獨特餐飲經驗融合，製作出一道道精緻的料理。

踏入威爾森公園， 英倫工業的風格讓人彷彿置身於國外，就連空氣中似乎都瀰漫著 英格蘭鄉間獨有的清甜 。 威爾森公園是寵物友善餐廳， 毛小孩需置於寵物籃或寵物推車， 不落地即可。我想 餐酒館中最吸引目光的大概就是這面酒牆，琳瑯滿目的玻璃瓶罐看得人眼花撩亂，卻又心之所向、身之所往。

威爾森公園可接受包場，最多可容納26人，可來電詢問詳細資訊(02)8792-2461，有提供投影機。一旁的小包廂是8人位，沒有低消限制，有電視可以接電腦使用。小包廂即使沒有先預約也可以使用，但先到先得。對於注重隱私的人來說是個優雅的空間，可以放鬆品味佳餚美酒。

🍽️時令生魚片

威爾森公園不定期會有青甘魚生魚片，青甘魚可謂是生魚片的霸主！ 由於其豐富的油脂和鮮美的 口感 ，青甘魚在日本被視為一等好魚。夾起一塊，蘸上芥末和醬油，生魚片入口肉質細緻甘甜，帶適度油脂， 鮮美滋味令人驚嘆，無與倫比，歐伊系~

🍽️日本厚岸生蠔

威爾森公園菜單上沒有的「日本厚岸生蠔」每日限量，從日本直接空運來台，不是冷凍的生蠔！日本厚岸町位於北海道東岸，是出產生蠔的勝地，也是日本唯一全年都有產出牡蠣的地方。厚岸生蠔肉身肥厚且 沒有腥味 ，蠔肉 甘甜香醇又多汁 ，鮮 味濃厚深邃 。 淋上檸檬汁美味加倍 ， 口感清爽無負擔。 威爾森公園厚岸生蠔一顆350元，四顆1200元。跟我一樣喜歡生蠔滑溜入喉，一秒到海邊的捧油們，日本厚岸生蠔請一定不要錯過！

🍽️炒青花筍

青花筍在台灣比較少見，是 享譽國際的日本阪田種子公司(Sakata Seed)研發，由「青花菜」和「芥蘭菜」雜交選育而來的新興蔬菜。 青花筍的成長與採收為每年11月至隔年三月，因此 炒青花筍 僅在限定季節推出。 威爾森公園採用最簡單的烹調方式，選 用初榨橄欖油與蒜末清炒 ，呈現出青花筍的原汁原味。 青花筍 形態長得像青花菜，保留有芥蘭菜的脆口，但沒有苦味。每一口的甘甜清脆，都讓味蕾感受到來自於大自然的饋贈，天然又清爽。

🍽️蒜味牛奶貝

日本牛奶貝於1998年開始出現在東京灣，由於肉質鮮美又 大顆，因此廣受大眾喜愛。威爾森公園將 白酒、蒜末、奶油爆炒，使香氣與牛奶貝融合，湯汁裡面也會吸收海鮮的味道。牛奶貝入口鮮香四溢，蒜香與奶香提升了牛奶貝的風味，白酒的 酸味則為牛奶貝添加了更多的層次。牛奶貝​​​汁多，味道使人迷戀，感受味蕾和牛奶貝陷入了愛情，深陷其中，不可自拔！

🍽️威靈頓牛排

威靈頓牛排入口酥皮酥脆、層次分明，蘑菇醬細緻的味道和鮮嫩多汁的牛排完美融合。由於 威靈頓牛排本身有調味，感受過原本的美味後，可再視個人口味斟酌搭配一旁的玫瑰鹽、辣根醬、芥末籽或黃芥末。另外這一顆醒目的烤蒜頭，口感吃起來似是馬鈴薯，可以拿小勺子將蒜頭挖起來，和牛排一起入口蒜香十足，讓人忍不住多吃幾口！​​​​​​​​​​​​​​

本來是想和老婆大人一起享用這酥香誘人的威靈頓牛排，哪知...抬頭看了眼坐在對面的岳岳，輕聲嘆了口氣...「簡直浪費了這 跨越國界與文化，創新的威靈頓牛排啊！ 」。不管，倫家我要和老婆大人一起分享啦！

🍽️德國限定氣泡飲

從德國進口的氣泡飲料，​​​​​​​服務人員向我們推薦了幾支後，最後我們選擇了「沃斯柏林氣泡飲 女舞者」。女舞者是無酒精氣泡飲​​​​​​​， 用薑和橙汁調製，在清爽的風味中帶有一點辛辣的口感， 酸酸甜甜的味道裡留有一絲穩穩的薑香。惱人的是，岳岳竟然給我喝完了！！！

🍽️ 浴鹽柚子

浴鹽柚子是用波本威士忌和日本柚子酒，加上酸甜蛋白，再撒上秘密武器的調酒。懂威士忌的捧油會喜歡這杯浴鹽柚子，入口有威士忌的木頭香，伴隨著濃厚的柚子味。這一杯有多加一點苦精，使之層次更加豐富，但真的讓我有點欲言又止了...哈哈哈！

威爾森公園注重食材品質，即使是簡單的料理依然大放異彩。服務態度親切，會時刻關注客人用餐情緒以及餐點是否符合口味。主打 讓每一位來用餐的人物有所值，不虛此行。今晚最大的缺點大概就是和岳岳同行，如果是和老婆大人一起來的，就完美了！「 Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳​​​​​​​ 」推薦給大家，下次我一定帶著老婆一起來用餐！

Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳​​​​​​​

地址: 台北市內湖區民權東路六段125號之一

營業時間: 週一-週日11:30-14:30，17:30-23:00

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