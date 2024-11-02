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酥香誘人、口感厚實細緻，符合台灣人口味的英國經典威靈頓牛排！【台北市內湖區】Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳

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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：275篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

WilsonPark 威爾森公園
place台北市內湖區民權東路六段125號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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本來今天計劃要和老婆大人來場浪漫的約會，殊不知恰巧遇上女人每個月總會有不舒服的那幾天，說什麼老婆大人都不願意踏出家門。礙於餐廳已經訂位，我還提前預約了招牌菜，於是一場浪漫的約會變成了我跟岳岳之間乾瞪眼的一頓晚餐。
「Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳」位於台北市內湖區民權東路六段上，是一間優質英式工業風餐酒館。旅外主廚Wilson在美國紐約米其林三星餐廳磨練廚藝，回國後曾在艾美寒舍酒店掌廚，如今將生平十多年海內外獨特餐飲經驗融合，製作出一道道精緻的料理。
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踏入威爾森公園，英倫工業的風格讓人彷彿置身於國外，就連空氣中似乎都瀰漫著英格蘭鄉間獨有的清甜威爾森公園是寵物友善餐廳，毛小孩需置於寵物籃或寵物推車，不落地即可。我想餐酒館中最吸引目光的大概就是這面酒牆，琳瑯滿目的玻璃瓶罐看得人眼花撩亂，卻又心之所向、身之所往。
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威爾森公園可接受包場，最多可容納26人，可來電詢問詳細資訊(02)8792-2461，有提供投影機。一旁的小包廂是8人位，沒有低消限制，有電視可以接電腦使用。小包廂即使沒有先預約也可以使用，但先到先得。對於注重隱私的人來說是個優雅的空間，可以放鬆品味佳餚美酒。
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威爾森公園內用酌收10%服務費，自帶酒水需酌收酒杯清潔服務費一個杯子200元。線上訂位(請點我)保留10分鐘，需綁定信用卡。菜單分為LunchDinner，平日中午另有提供單人套餐。
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⬇️Lunch
酥香誘人、口感厚實細緻，符合台灣人口味的英國經典威靈頓牛排！
酥香誘人、口感厚實細緻，符合台灣人口味的英國經典威靈頓牛排！
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⬇️Dinner
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🍽️時令生魚片
威爾森公園不定期會有青甘魚生魚片，青甘魚可謂是生魚片的霸主！由於其豐富的油脂和鮮美的口感，青甘魚在日本被視為一等好魚。夾起一塊，蘸上芥末和醬油，生魚片入口肉質細緻甘甜，帶適度油脂，鮮美滋味令人驚嘆，無與倫比，歐伊系~
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🍽️日本厚岸生蠔
威爾森公園菜單上沒有的「日本厚岸生蠔」每日限量，從日本直接空運來台，不是冷凍的生蠔！日本厚岸町位於北海道東岸，是出產生蠔的勝地，也是日本唯一全年都有產出牡蠣的地方。厚岸生蠔肉身肥厚且沒有腥味，蠔肉甘甜香醇又多汁，鮮味濃厚深邃淋上檸檬汁美味加倍口感清爽無負擔。威爾森公園厚岸生蠔一顆350元，四顆1200元。跟我一樣喜歡生蠔滑溜入喉，一秒到海邊的捧油們，日本厚岸生蠔請一定不要錯過！
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🍽️炒青花筍
青花筍在台灣比較少見，是享譽國際的日本阪田種子公司(Sakata Seed)研發，由「青花菜」和「芥蘭菜」雜交選育而來的新興蔬菜。青花筍的成長與採收為每年11月至隔年三月，因此炒青花筍僅在限定季節推出。威爾森公園採用最簡單的烹調方式，選用初榨橄欖油與蒜末清炒，呈現出青花筍的原汁原味。青花筍形態長得像青花菜，保留有芥蘭菜的脆口，但沒有苦味。每一口的甘甜清脆，都讓味蕾感受到來自於大自然的饋贈，天然又清爽。
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🍽️蒜味牛奶貝
日本牛奶貝於1998年開始出現在東京灣，由於肉質鮮美又大顆，因此廣受大眾喜愛。威爾森公園將白酒、蒜末、奶油爆炒，使香氣與牛奶貝融合，湯汁裡面也會吸收海鮮的味道。牛奶貝入口鮮香四溢，蒜香與奶香提升了牛奶貝的風味，白酒的酸味則為牛奶貝添加了更多的層次。牛奶貝​​​汁多，味道使人迷戀，感受味蕾和牛奶貝陷入了愛情，深陷其中，不可自拔！
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🍽️威靈頓牛排
威靈頓牛排是一道英國經典料理，同時也是威爾森公園最著名的招牌菜。傳統威靈頓牛排酥皮使用月餅皮，月餅皮通常會較乾，加上菲力牛肉油脂量少。為了製作出符合台灣人口味的威靈頓牛排，威爾森公園改用中式酥皮，它會讓整體口感比較濕潤。牛排選用9oz菲力牛排，搭配自製的蘑菇醬和美式培根，熟度控制在中間兩塊三分熟，外側兩塊五分熟。因威靈頓牛排手工製作，建議提前預約，如現場等候，需等約一小時。
威靈頓牛排入口酥皮酥脆、層次分明，蘑菇醬細緻的味道和鮮嫩多汁的牛排完美融合。由於威靈頓牛排本身有調味，感受過原本的美味後，可再視個人口味斟酌搭配一旁的玫瑰鹽、辣根醬、芥末籽或黃芥末。另外這一顆醒目的烤蒜頭，口感吃起來似是馬鈴薯，可以拿小勺子將蒜頭挖起來，和牛排一起入口蒜香十足，讓人忍不住多吃幾口！​​​​​​​​​​​​​​
本來是想和老婆大人一起享用這酥香誘人的威靈頓牛排，哪知...抬頭看了眼坐在對面的岳岳，輕聲嘆了口氣...「簡直浪費了這跨越國界與文化，創新的威靈頓牛排啊！」。不管，倫家我要和老婆大人一起分享啦！
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🍽️德國限定氣泡飲
從德國進口的氣泡飲料，​​​​​​​服務人員向我們推薦了幾支後，最後我們選擇了「沃斯柏林氣泡飲 女舞者」。女舞者是無酒精氣泡飲​​​​​​​，用薑和橙汁調製，在清爽的風味中帶有一點辛辣的口感，酸酸甜甜的味道裡留有一絲穩穩的薑香。惱人的是，岳岳竟然給我喝完了！！！
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🍽️浴鹽柚子
浴鹽柚子是用波本威士忌和日本柚子酒，加上酸甜蛋白，再撒上秘密武器的調酒。懂威士忌的捧油會喜歡這杯浴鹽柚子，入口有威士忌的木頭香，伴隨著濃厚的柚子味。這一杯有多加一點苦精，使之層次更加豐富，但真的讓我有點欲言又止了...哈哈哈！
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威爾森公園注重食材品質，即使是簡單的料理依然大放異彩。服務態度親切，會時刻關注客人用餐情緒以及餐點是否符合口味。主打讓每一位來用餐的人物有所值，不虛此行。今晚最大的缺點大概就是和岳岳同行，如果是和老婆大人一起來的，就完美了！「Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳​​​​​​​」推薦給大家，下次我一定帶著老婆一起來用餐！
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Wilson Park威爾森公園餐酒館餐廳​​​​​​​
地址: 台北市內湖區民權東路六段125號之一
營業時間: 週一-週日11:30-14:30，17:30-23:00
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
 
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