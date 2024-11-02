最近我的吃飯搭子變成了岳岳，和岳岳一起出門覓食的次數已經比和老婆大人多了許多。今天我們來到忠孝敦化這一帶，由於是不好停車的美食聚集地，因此我們決定先找到車位之後，再漫步尋訪美食。才剛剛把車停妥的我，眼尖一回眸，瞧見不遠處的一間玻璃屋，開口問道：「要吃這間嗎？」。等不及岳岳的反應，我拉上岳岳便已來到「Compas Pasta House康帕斯義麵屋」門前。

這一間唯美的玻璃屋是康帕斯義麵屋，餐廳空間雖然不大，但環境明亮、氛圍輕鬆，一點都不會讓人感覺到壓迫。開放式的廚房不但可以看見餐點製作過程，乾淨、衛生一覽無遺，也能使空間顯得更加開闊。

康帕斯義麵屋義大利麵麵體有 貝殼麵、火炬麵、百合麵、直麵， 所有義大利麵條都是手工自製，選用義大利杜蘭小麥粉與有機鴨蛋製作而成。不僅用料實在，成份安全、健康，就連蛋糕、醬汁也是 康帕斯義麵屋 獨家特製，是外面吃不到的味道。 康帕斯義麵屋 在提供美味義大利麵的同時，也展現出了對品質 的堅持和料理真功夫！

🍝雲朵瑞可達普切塔

這道前菜一上桌，我還以為服務人員上的是甜點！雲朵瑞可達普切塔底下是麵包，上層是奶香味超級濃郁的起司醬。為了呈現出精緻美麗的紋路，起司醬還特別用擠的。雲朵瑞可達普切塔搭配一旁的橄欖油(?)，滑順入口、奶香四溢，混搭的滋味不僅不會讓人感到甜膩，反而相當開胃！

🍝經典凱薩沙拉

沙拉裡看到蘿美生菜，就知道這沙拉肯定美味！加上不用錢的起司絲和帶有鹹味的配料、培根末、烤過的麵包丁，份量十足的凱薩沙拉讓我們的胃感到幸福，鹹淡適中的口味也令味蕾感到滿足！

🍝馬薩拉香料鮮奶茶

馬薩拉」 是一種由多種香料混合起來的調味料 ， 作用在於為食物增添色香味，適合香料奶茶和肉料理。 馬薩拉香料鮮奶茶一上桌，濃郁的肉桂香氣撲鼻而來，肉桂氣息充斥整個鼻腔，穿梭在空氣中的每一個分子間。輕抿一口，肉桂香氣衝腦，後韻微微的奶茶香上頭。溫暖的液體流淌入喉，再到胃裡，讓人記憶深刻！

🍝百香泡泡爽

百香泡泡爽是氣泡飲，酸酸甜甜的百香果風味飲料。入口每一顆小氣泡都讓口腔、舌尖感受到 清爽的氣息，沁人心脾！

🍝COMPAS提拉米蘇

康帕斯義麵屋自製的提拉米蘇口感軟滑綿密，加上蛋糕上方的可可粉，口感層次豐富，讓人讚不絕口。提拉米蘇 沒有濃濃的酒香，取而代之的是那微甜的幸福感覺，一種讓人一口接一口、停不下來的滋味！

🍝松露野菇白醬火炬麵

康帕斯義麵屋用拌入義大利進口松露的白酒奶油醬汁熬煮蘑菇、鮑魚菇、鴻禧菇，煮過的菇類有被奶油煸過的感覺，口感相當特別，整體被松露提升了一個檔次。 火炬麵有著不同於其他麵型的獨特口感，吃起來Q彈、帶有嚼勁，最厲害的是扒附醬汁的功力。搭配以 黃金比例特製的白酒醬汁，松露野菇白醬火炬麵入口滿滿菇味，奶香味濃郁卻不膩口。既大口滿足了味蕾，又不會覺得有負擔，愛吃菇的捧油們千萬別錯過！

🍝蟹黃墨魚麵佐炙燒嫩花枝

蟹黃墨魚麵是名副其實的「蟹黃墨魚麵」，除了墨魚麵上鋪了滿滿的蟹黃，康帕斯義麵屋​​​​​​​自製的醬汁中也拌入了嫩玉蟹黃。墨魚麵入口帶有微微辣感，長型麵體讓每一口都充斥著飽滿的醬汁。那烏漆嘛黑、黑麻麻的醬汁是我的最愛，看著岳岳吃得滿嘴黑，我不由得感到心情舒暢！約會、聚餐品嚐墨魚麵不僅鮮味滿點，話題性還十足。帶著海味的蟹黃墨魚麵搭配炙燒過的Q彈花枝， 這道必點，大推啊！​​​​​​​

康帕斯義麵屋​​​​​​​是一間唯美的玻璃屋，像水晶球般擁有著特別的能力(製作美食的能力)，同時承載著一個又一個的夢想。在康帕斯義麵屋你可以暫時放下世俗的壓力，全心全意感受料理為你帶來的一切體驗。在這裡​​​​​​​你可以盡情享受，免受外界的叨擾。如果你最近感到煩惱，那就到「Compas Pasta House康帕斯義麵屋​​​​​​​」，一間擁有魔法的玻璃屋，分享給大家~

Compas Pasta House康帕斯義麵屋​​​​​​​

地址: 台北市松山區八德路三段106巷69號

電話: (02)2570-0389

營業時間: 週三-週日11:30-15:00，17:00-21:00；週一-週二公休

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