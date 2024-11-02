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唯美玻璃屋隱藏真功夫⎜獨家手工製作義大利麵、蛋糕【台北市松山區】Compas Pasta House康帕斯義麵屋

岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：58
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：276篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

康帕斯意麵屋Compas Pasta
place台北市松山區八德路三段106巷69號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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最近我的吃飯搭子變成了岳岳，和岳岳一起出門覓食的次數已經比和老婆大人多了許多。今天我們來到忠孝敦化這一帶，由於是不好停車的美食聚集地，因此我們決定先找到車位之後，再漫步尋訪美食。才剛剛把車停妥的我，眼尖一回眸，瞧見不遠處的一間玻璃屋，開口問道：「要吃這間嗎？」。等不及岳岳的反應，我拉上岳岳便已來到「Compas Pasta House康帕斯義麵屋」門前。
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這一間唯美的玻璃屋是康帕斯義麵屋，餐廳空間雖然不大，但環境明亮、氛圍輕鬆，一點都不會讓人感覺到壓迫。開放式的廚房不但可以看見餐點製作過程，乾淨、衛生一覽無遺，也能使空間顯得更加開闊。
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康帕斯義麵屋義大利麵麵體有貝殼麵、火炬麵、百合麵、直麵，所有義大利麵條都是手工自製，選用義大利杜蘭小麥粉與有機鴨蛋製作而成。不僅用料實在，成份安全、健康，就連蛋糕、醬汁也是康帕斯義麵屋獨家特製，是外面吃不到的味道。康帕斯義麵屋在提供美味義大利麵的同時，也展現出了對品質的堅持和料理真功夫！
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康帕斯義麵屋餐點現點現做，尖峰時刻用餐限時90分鐘。每人低消300元，酌收10%服務費。由於玻璃屋空間有限，加上源源不絕的用餐人潮，建議大家可以先透過康帕斯義麵屋Line(請點我)訂位或線上訂位(請點我)。我們是因為運氣好，剛好有位置，不然落座之後客人一直來，要是我們再晚半個小時，大概率就只能蹲在門口當望義大利麵石了！
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🍝雲朵瑞可達普切塔
這道前菜一上桌，我還以為服務人員上的是甜點！雲朵瑞可達普切塔底下是麵包，上層是奶香味超級濃郁的起司醬。為了呈現出精緻美麗的紋路，起司醬還特別用擠的。雲朵瑞可達普切塔搭配一旁的橄欖油(?)，滑順入口、奶香四溢，混搭的滋味不僅不會讓人感到甜膩，反而相當開胃！
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🍝經典凱薩沙拉
沙拉裡看到蘿美生菜，就知道這沙拉肯定美味！加上不用錢的起司絲和帶有鹹味的配料、培根末、烤過的麵包丁，份量十足的凱薩沙拉讓我們的胃感到幸福，鹹淡適中的口味也令味蕾感到滿足！
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🍝馬薩拉香料鮮奶茶
馬薩拉是一種由多種香料混合起來的調味料作用在於為食物增添色香味，適合香料奶茶和肉料理。馬薩拉香料鮮奶茶一上桌，濃郁的肉桂香氣撲鼻而來，肉桂氣息充斥整個鼻腔，穿梭在空氣中的每一個分子間。輕抿一口，肉桂香氣衝腦，後韻微微的奶茶香上頭。溫暖的液體流淌入喉，再到胃裡，讓人記憶深刻！
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🍝百香泡泡爽
百香泡泡爽是氣泡飲，酸酸甜甜的百香果風味飲料。入口每一顆小氣泡都讓口腔、舌尖感受到清爽的氣息，沁人心脾！
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🍝COMPAS提拉米蘇
康帕斯義麵屋自製的提拉米蘇口感軟滑綿密，加上蛋糕上方的可可粉，口感層次豐富，讓人讚不絕口。提拉米蘇沒有濃濃的酒香，取而代之的是那微甜的幸福感覺，一種讓人一口接一口、停不下來的滋味！
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🍝松露野菇白醬火炬麵
康帕斯義麵屋用拌入義大利進口松露的白酒奶油醬汁熬煮蘑菇、鮑魚菇、鴻禧菇，煮過的菇類有被奶油煸過的感覺，口感相當特別，整體被松露提升了一個檔次。火炬麵有著不同於其他麵型的獨特口感，吃起來Q彈、帶有嚼勁，最厲害的是扒附醬汁的功力。搭配以黃金比例特製的白酒醬汁，松露野菇白醬火炬麵入口滿滿菇味，奶香味濃郁卻不膩口。既大口滿足了味蕾，又不會覺得有負擔，愛吃菇的捧油們千萬別錯過！
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🍝蟹黃墨魚麵佐炙燒嫩花枝
蟹黃墨魚麵是名副其實的「蟹黃墨魚麵」，除了墨魚麵上鋪了滿滿的蟹黃，康帕斯義麵屋​​​​​​​自製的醬汁中也拌入了嫩玉蟹黃。墨魚麵入口帶有微微辣感，長型麵體讓每一口都充斥著飽滿的醬汁。那烏漆嘛黑、黑麻麻的醬汁是我的最愛，看著岳岳吃得滿嘴黑，我不由得感到心情舒暢！約會、聚餐品嚐墨魚麵不僅鮮味滿點，話題性還十足。帶著海味的蟹黃墨魚麵搭配炙燒過的Q彈花枝，這道必點，大推啊！​​​​​​​
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康帕斯義麵屋​​​​​​​是一間唯美的玻璃屋，像水晶球般擁有著特別的能力(製作美食的能力)，同時承載著一個又一個的夢想。在康帕斯義麵屋你可以暫時放下世俗的壓力，全心全意感受料理為你帶來的一切體驗。在這裡​​​​​​​你可以盡情享受，免受外界的叨擾。如果你最近感到煩惱，那就到「Compas Pasta House康帕斯義麵屋​​​​​​​」，一間擁有魔法的玻璃屋，分享給大家~
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Compas Pasta House康帕斯義麵屋​​​​​​​
地址: 台北市松山區八德路三段106巷69號
電話: (02)2570-0389
營業時間: 週三-週日11:30-15:00，17:00-21:00；週一-週二公休
Uber Eats-
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~
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