「鳳凰·森之鳴」位在南投鹿谷鄉鳳凰自然教育園區，當天前往時起大霧，觀景台只能看到霧茫茫有點可惜～

在此櫃台辦理入住手續，別急著將行李拉下車， 這距離入住的木屋還有一小段路，還得再驅車前往

山區沒有什麼便利商店，夜晚容易嘴饞的人建議在此先買好餅乾、飲料或是泡麵當宵夜～

【只要參加鳳凰園區生態環境導覽即可訂房入住】 即可入住小木屋，活動費用包含早餐、晚餐、鳳凰自然教育園區入園門票

「鳳凰·森之鳴」 入住須知（依照現場為主）

木屋被茂密的樹木圍繞

前往木屋的路上有階梯和陡坡，娃娃車要稍微收起來用扛的～

木屋前有躺椅，在這深呼吸擁抱大自然的美好很棒！

山上天氣變化莫測，時而下雨起大霧，時而又好天氣出太陽～

我們當天入住的是「碧螺春坊」中木屋，木屋用茶名作為房間名稱挺詩情畫意的～

進屋後將鞋子放置於此

茶水間有提供逆滲透飲用水，提供泡茶組以及快煮壺～

有小冰箱可以冰吃食

南投鹿谷鄉「鳳凰·森之鳴」木屋位於高海拔，一年四季冬暖夏涼，屋內是沒有冷氣的唷！

客廳有一張沙發床，原本以為躺起來會不太舒服，沒想到意外的好睡呢！

國際牌除濕機運轉聲算安靜，潮溼的天氣給他開起來就對了！

好喜歡這個榻榻米空間，氛圍超chill，牆上有插座孔，讓我在這用筆電辦公剛剛好～

早晨起床在圓桌木椅區泡茶最棒了～

戶外區小陽台可以感受自然的採光撒進屋內，下雨也不怕會淋到～

走道邊的窗景種滿植栽，一整個綠意盎然～

浴室寬敞乾濕分離，有大人泡澡的木桶也有提供小孩洗澡的澡盆～

泡澡療癒放鬆，車馬勞頓通通消除～

木屋的窗戶都設有雙層拉簾，隱密性高不怕隱私被外面看光光～

房間床很大，睡三個人也不覺得擁擠，帶小孩可以預訂床圍防止掉落危險！

房間有MOD電視，小孩看卡通不吵鬧就靠它～

床支撐力佳躺起來軟硬適中，枕頭蓬鬆度也很OK，半夜很安靜，讓人好眠到天亮～

房間裡的浴室也是乾濕分離，有對外氣窗不會悶悶的～

令人期待的晚餐時間，餐點重質不重量，每樣都有媽媽的味道，相當的好吃！

豬五花肥而不膩，搭配蒜香和醬油提味，簡單味美！

肉燥的肉多多，醬汁鹹淡剛好很下飯～

白飯粒粒香Q

雙色炸地瓜球裡面是有包餡的那種，炸出酥脆有餅乾的口感，讓人越吃越唰嘴，太好吃了！

炒絲瓜口感水潤

外型像甜點瑪德蓮的蛋料理，咬開來有起司和黑胡椒香氣～

高麗菜脆甜爽口

燒茄子軟爛口感不油不膩，很適合牙口不好的老人和小孩

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雞肉吃起來嫩軟不乾柴，沒有臭臭的雞腥味～

翠綠花椰菜爽口好吃～

無皮的魚排，魚肉軟嫩沒有魚刺，小朋友也能輕鬆吃！

紅棗瓜湯清甜好喝不油膩～

飯後水果是鳳梨和芭樂，甜度很可以！

巧克力蛋糕捲，可可香氣濃郁搭配滑順奶油，相當可口！

紫米紅豆湯，喝起來暖心又暖胃！

乳酸飲料、無糖綠茶、果醋飲，冰涼好喝！

夜晚生態導覽活動，跟著聽導覽員探險介紹生態特色，紜紜第一次看到青蛙既害怕又好奇～ＸＤ

地瓜粥裡有甜甜的地瓜

烤南瓜清甜綿密

杏鮑菇水潤有嚼勁

豬培根有柔軟度不會太乾

菜圃蛋有鹹味配飯剛好～

蔬菜青脆爽口

養生麵包口感紮實，裡面有水果果乾，大人小朋友都喜歡！

柳橙汁、茶、豆漿、咖啡

早餐中西式自助吧，每樣都不錯吃～補充早晨滿滿活力！

現場有提供兒童座椅及兒童餐具

退房後推薦順遊附近「國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區」

可以跟 「鳳凰·森之鳴」 櫃台買票，會比去現場園區購票還便宜唷！

想看鴕鳥跳求偶舞點這裡：https://www.tiktok.com/@pickupuuu/video/7431103110434655493

鳳凰·森之鳴「森林邦」

電話：04 92755990

地址：558南投縣鹿谷鄉仁義路1號之18

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