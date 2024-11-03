旅遊到了最後兩天
今天基本上沒有安排什麼行程
一早在飯店湖畔享用早餐
11月的早晨陽光照射在身上是舒服的
早餐吃完休息片刻就是泡泡水的時間了
微涼的泳池水與和煦的陽光~那真是絕配
自由行的好處就是隨時調整適合自己的節奏
簡單梳洗後整裝嘗鮮泰北咖哩吧
非常京都風的街道 還有龍貓在一旁陪你候位
店內也是走一個日系風
點了炸豆腐、餃子、唐揚雞以及主角泰北咖哩麵khao soi
金黃咖哩加上椰漿 濃郁但不死鹹
麵條非常Q彈有咬勁 還可任意搭配，例如:豬肉、牛肉、鮮蝦、雞腿等等
一旁的香料都可依照個人喜好隨意增添風味
第一次看到有薑塊，蠻特別的
吃飽後隔壁剛好有甜點店~~繼續進攻甜點的味蕾吧!!!
點了杯抹茶飲品在室內塌塌米區稍作休息
吃飽後前往真心市集
抵達時，不知道是我們記錯當天營業時間還是怎的
市集的攤販們幾乎都開始在收拾了
只好用最快的腳程大概瀏覽一下整個園區
雖然是11月底，但不愧是泰國
在室外走個半小時就開始覺得熱
剛好園區中間有個販售中心
裏頭有賣手搖飲，就來一杯泰奶了吧!!!杯子喝完還可以洗洗乾淨重複使用
真是環保又兼具美感
也算適逢聖誕節前夕，園區內已經有聖誕樹的裝飾藝術品了
這好像晚上會打燈，不過傍晚前就會離開了，不知道點燈後會長什麼樣子呢?!
市集逛完後就回飯店繼續休息了
點了杯雞尾酒坐在酒池湖畔等待夕陽下山
最後一晚就把這美景收好收滿吧～~~
晚餐索性就在飯店享用，順便和友人話家常~~~
翌日一早，抓住最後的行程尾聲
來到飯店附近的咖啡店喝杯咖啡吧~~
6天5夜的清邁初體驗順便完成~~期待下次旅遊的時光啦~~~