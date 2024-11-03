旅遊到了最後兩天

今天基本上沒有安排什麼行程

一早在飯店湖畔享用早餐



11月的早晨陽光照射在身上是舒服的

早餐吃完休息片刻就是泡泡水的時間了

微涼的泳池水與和煦的陽光~那真是絕配

自由行的好處就是隨時調整適合自己的節奏



簡單梳洗後整裝嘗鮮泰北咖哩吧

非常京都風的街道 還有龍貓在一旁陪你候位



店內也是走一個日系風



點了炸豆腐、餃子、唐揚雞以及主角泰北咖哩麵khao soi



金黃咖哩加上椰漿 濃郁但不死鹹

麵條非常Q彈有咬勁 還可任意搭配，例如:豬肉、牛肉、鮮蝦、雞腿等等

一旁的香料都可依照個人喜好隨意增添風味

第一次看到有薑塊，蠻特別的



吃飽後隔壁剛好有甜點店~~繼續進攻甜點的味蕾吧!!!

點了杯抹茶飲品在室內塌塌米區稍作休息



吃飽後前往真心市集

抵達時，不知道是我們記錯當天營業時間還是怎的

市集的攤販們幾乎都開始在收拾了

只好用最快的腳程大概瀏覽一下整個園區



雖然是11月底，但不愧是泰國

在室外走個半小時就開始覺得熱

剛好園區中間有個販售中心

裏頭有賣手搖飲，就來一杯泰奶了吧!!!杯子喝完還可以洗洗乾淨重複使用

真是環保又兼具美感



也算適逢聖誕節前夕，園區內已經有聖誕樹的裝飾藝術品了

這好像晚上會打燈，不過傍晚前就會離開了，不知道點燈後會長什麼樣子呢?!



市集逛完後就回飯店繼續休息了

點了杯雞尾酒坐在酒池湖畔等待夕陽下山

最後一晚就把這美景收好收滿吧～~~



晚餐索性就在飯店享用，順便和友人話家常~~~



翌日一早，抓住最後的行程尾聲

來到飯店附近的咖啡店喝杯咖啡吧~~



6天5夜的清邁初體驗順便完成~~期待下次旅遊的時光啦~~~