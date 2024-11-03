參加劇匯文創發行 #鬼們 首映會

颱風天 （10/31） 裡的首映會，風雨生信心，遇水則發 #鬼們票房大爆發！導演錢人豪攜手尹馨及白潤音出席首映會，講述拍片辛酸及對於電影的期許！

女主角尹馨親自出席首映會，並親切和大家合照，沒當過媽媽的尹馨演出一個愛女心切，展現為母則強的韌性，令人動容！

劇情：陳薇（尹馨 飾）帶著女兒（林采潔 飾）為躲避家暴的丈夫（莊凱勛 飾）住進有自殺勝地之稱的蝴蝶大廈後怪事頻傳。管理員梁伯（馮淬帆 飾）和頂樓的廟公山叔（蔡振南 飾）不斷提醒她能力還是盡快搬走；外表陽光的代班管理員小梁（曹佑寧 飾）對獨立堅強的陳薇照顧有加。正值鬼門開時，蝴蝶大廈內意外頻傳，甚至發生許多靈異事件，陳薇帶女兒逃捲入更大危機之中 …

#鬼們之蝴蝶大廈也是集結各路明星聯合演出，以女主尹馨為第一視角，為躲避家暴丈夫帶著女兒搬進大廈之後遇到靈異的人事物，最後結局反轉讓人意想不到！

感謝邀約搶先看#鬼們 首映場 ，祝好人平安

#鬼們之蝴蝶大廈 預告：https://www.youtube.com/watch?v=pAdom0ZvZ_8

FB：https://reurl.cc/Nlvjnk

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