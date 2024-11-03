【2024 ITF 台北國際旅展-屏東館 盛大開館啦！】

屏東迎王平安祭典｜現場好多獎品等你們來拿

2024 ITF 台北國際旅展「屏」安亮相！

從今日起一連四天(11/1-4)，精彩活動等著大家來玩唷！

這次【ITF台北國際旅展-屏東館】活動好熱鬧！不但有互動遊戲、套圈圈實體遊戲外，現場還有籤籤都有禮的滿額禮活動，按讚、填問券拿環保提袋的贈獎活動(數量有限，送完為止！)

★現場還有萬丹紅豆豆奶、鮪魚鬆蛋捲試吃活動！

【2024 ITF台北國際旅展-屏東館】

展期：11/1（五）-11/4（一）

時間：10：00-18：00

地點：台北南港展覽館一館「4樓」屏東館（M416）

歡迎追蹤「屏東go好玩」粉專掌握最新消息！

在現場請大家品嚐從屏東萬丹農會出產的紅豆豆奶；而且本周六、日更加碼一波！讓大家品嚐來自屏東「東港味益鮪魚鬆」美味的一口鮪魚鬆蛋捲和花殼脆鬆，歡迎大家踴躍前來試吃活動。

~~攤位名單搶先公開~~

◆大鵬灣觀光產業聯盟

◆邦尼巧克力工坊

◆屏東縣觀光協會、屏東縣民宿協會及屏東縣恆春半島觀光產業聯盟

◆鹽琉線大福航運｜有溫度的小琉球交通船、仁鵬遊湖

◆老莫可可農園

◆屏東觀光創生聯盟

◆探索拉美Discover Lamay

◆南島遊跡

【2024 ITF台北國際旅展-屏東館】

展期：11/1（五）-11/4（一）

時間：10：00-18：00

地點：台北南港展覽館一館「4樓」屏東館（M416）

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