焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO|台中公益路純炭火日式燒肉店，壽星優惠送煙火「SHOJO特製生日塔」!

近期吃到最喜歡的燒肉就是這家，在網路超夯的【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】，主打道地日式純炭火燒烤，不只能吃到頂級和牛和比臉大牛排，還有超特別的豬視神經部位，肉質很好隨便點都好吃無雷，壽星來還有超大陣仗幫你唱歌，再送超浮誇煙火「SHOJO特製生日塔」，台中前三名燒肉這家絕對入榜!

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凡是本日壽星只要於入內用餐時，提供證件給Shojo工作人員確認無誤後，即可免費贈送「SHOJO特製生日塔」一份。

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 環境分享

▼【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】在全台共走多家分店，這次來到位在公益路的台中店，超大的外觀看起來十分醒目，旁邊就有一個收費停車場(15元/半小時)很方便!

▼【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】用餐環境充滿日式氛圍，分為多人桌和吧台座位，挑高的空間十分氣派，加上日式的風格擺設，讓人彷彿來到東京的錯覺!

▼【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】主打日式純炭火燒肉，有搭配超強吸煙機用餐完也不會有異味，部分品項會由服務人員協助代烤，服務人員非常熱情服務超好。

▼【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】每桌都附有暖呼呼的雞湯，是可以無限續喝到飽的！

▼【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】當日壽星用餐不只會有服務人員唱歌慶祝，還會免費贈送「SHOJO特製生日塔」一份。

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 餐點介紹

花口天牛舌💰680元

▼厚度十足的花口天牛舌，粉嫩的色澤中富含肉汁，咬起來彈牙嚼勁，口感一級棒!

純血和牛沙朗芯牛排💰780元

▼比臉大的純血和牛沙朗芯牛排，100%純血認證肉感更佳，在炭火直烤下擁有迷人油香，放入嘴裡近乎入口即化，甘甜中充滿軟嫩滋味!

黑毛和牛赤身薄切💰680元 椒鹽特選牛五花💰480元 烤肉醬橫膈膜💰320 元

▼它們家牛肉的品項超豐富，無論是不同等級或部位都能找到，可以根據個人的喜好來點選，黑毛和牛赤身薄切包著杏鮑菇吃法很特別，椒鹽特選牛五花鹹香又涮嘴，而我最愛這盤烤肉醬橫膈膜，醃製後的鹹甜醬汁味道，搭配牛肉本身的甘甜味，讓人不知不覺就光盤!

伊比利豬肋條💰320元 椒鹽豬視神經💰150元 雞松阪💰220元 軟絲💰200元

▼不吃牛的話也有豬雞等多樣化肉品和海鮮選擇，伊比利豬肋條和雞松阪的肉感都很優秀，軟絲的新鮮度更是沒話說

▼其中最特殊的就是這椒鹽豬視神經，選用每隻豬珍貴的眼睛神經部位，咬起來ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ又彈牙很新奇，烤後完全沒有腥味!

豬來了💰580元

▼以台灣造型呈現的豬來了拼盤，內含三種不同部位的台灣溫體豬，三個願望一次滿足，他們肉品都會稍微醃漬過，黃金六兩霜降豬口感爽脆彈牙、椒鹽豬五花軟中帶勁越吃越香、厚切豬五花肉質彈嫩有咬勁!

櫛瓜💰90元 日本山藥💰100元

▼肉肉吃多可以來盤蔬菜轉換口味，蔬菜烤後保留了本身的水分，能吃到最原始的甜味~

蔥醬玉子飯💰60元 SHOJO蒜香豬肉飯💰70元

▼主食品項大多只要銅板價就能享用，首推蔥醬玉子飯和 SHOJO蒜香豬肉飯，蔥醬玉子飯劃破蛋液後邪惡滿分，跟蔥鹽拌在一起吃味道超銷魂，SHOJO蒜香豬肉飯更是讓人驚豔，脆脆香香的口感超討喜，我一個人就可以吃光整碗!

南蠻炸雞💰160元

▼不只有烤物也有炸物的選擇，酥酥脆脆的南蠻炸雞，沾上特製醬料美味升級，推薦大家可以試看看~

綜合小菜組合💰120元 鹽昆布高麗菜💰100元

▼綜合小菜組合包含小黃瓜、醃蘿蔔和泡菜，調味不會過鹹剛剛好；鹽昆布高麗菜吃起來清脆可口，加上鹽昆布的點綴層次十足~

法國小美💰200元

▼甜點控絕對不能錯過的法國小美，是法式吐司搭配小美冰淇淋的組合，法式吐司軟Q濕潤，有著迷人的蛋香，好吃到讓我眼睛瞬間為之一亮～

鳥龍茶（冰）💰60元 蜂蜜柚子茶💰60元 蜂蜜檸檬沙瓦💰120元

▼飲品提供酒精和無酒精的品項，它們家的蜂蜜檸檬沙瓦酒感不會太重，酸酸甜甜，是女生們都會愛的味道!

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 用餐心得

下次來台中吃燒肉不要只去屋馬了，這家【焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 】更是讓人驚豔，不只氣氛和服務超級好，肉的豐富性和品質更是優秀，推薦大家一定要點牛舌，超彈牙的口感完全不輸給日本等級!

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 店家資訊

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO

線上訂位 : https://inline.app/booking/-MfbQawjmsWQuDOSbbw1:inline-live-2?language=zh-tw

焼肉ショジョ Yakiniku SHOJO 台中公益店

地址 : 台中市南屯區公益路二段919號

電話 : 04-2389-9888

營業時間 : 17:30–23:30(平日)；11:30–15:00, 17:30–23:30(週末)/周一休

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/