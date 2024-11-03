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慢悠享食~玉里橋頭臭豆腐-花蓮店(葷、素)︱清爽塔香臭豆腐，還有臭臭伴手禮~

夢旅獅 人氣：35
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窩客好文

夢旅獅

發表篇數：64篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

玉里橋頭臭豆腐-花蓮店
place花蓮縣花蓮市和平路55號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
2.50
CP值
4.00
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痞客邦封面.png

與家人前往花東走走，賞景踩點外當然也要品嚐一下美食~

我們先前往花蓮逛起，首前往品嚐人氣臭豆腐  玉里橋頭臭豆腐(花蓮店)  ，店的位置很方便從  花蓮火車站  就可以搭乘  301公車  前往，於  南濱公園站  下車，店就在站牌旁邊。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 01.png

下車後只見人行道旁  玉里橋頭臭豆腐  的直立旗，

花蓮玉里橋頭臭豆腐 02.png

略疑惑之際看旁側店家有很多人在排隊，定睛一看是豆腐店啦~

花蓮玉里橋頭臭豆腐 03.png

用餐區為戶外座位，旁邊有兒童遊戲區，

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稍早在店門口下車太近沒看到，大大的招牌就在屋頂上方。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 06.png

點餐前  要先抽號碼牌  ，趕緊先來去抽號碼牌等點餐，臭豆腐  葷、素皆可  十分方便~

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前往排隊點餐時櫃檯旁擺著店家販售的  臭豆腐巧菓  ，令人十分好奇臭豆腐口味的零嘴是啥味道便帶走一袋，打算改日來嚐嚐。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 07.png

點餐櫃台桌面有各式說明，臭豆腐除了泡菜之外還有九層塔與蘿蔔絲

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店家有公告辣椒醬是會辣的，辣醬多寡自行拿捏斟酌添加~

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點完餐後有加點飲料的要自己從旁邊的冰箱拿取點購的飲品，冰箱裏面還有販售其他產品 涼拌臭豆腐與泡菜 ，由於後面還有其他行程，怕食物壞掉就沒再帶回去品嚐了。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 08.png

我們點了兩盤大份的臭豆腐，一盤有加辣醬，飲品部分選豆漿紅茶。

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這盤是有加辣醬的，臭豆腐上除了泡菜之外還有很多蘿蔔絲，上方點綴著少許九層塔，感覺十分豐富。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 12.png

這盤是素醬油款，一樣也有很多蘿蔔絲。

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臭豆腐很大塊，外皮薄酥內不乾柴，上方那點綴的九層塔數量雖不多，但香氣夠，品嚐時可以吃到明顯九層塔香

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加了辣醬的臭豆腐也很好吃，蘿蔔絲品嚐起來沒有生辣味，臭豆腐搭配著蘿蔔絲、泡菜一起品嚐整體感覺清爽

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  臭豆腐米菓  讓我想到古早味零食菜脯餅，加了芝麻的菜脯餅，臭豆腐米菓包裝為保鮮夾鏈袋設計，袋子感覺稍大，打開來可以聞到明顯的臭豆腐淡香氣

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米菓品嚐起來輕甜尾韻有明顯的臭豆腐淡香氣，口感味道不會可怕或是奇怪，就像品嚐完臭豆腐後那淡淡的臭豆腐味。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 20.png

想品嚐不同口味的零食可以品嚐看看。

花蓮玉里橋頭臭豆腐 21.png

 

臭豆腐店資訊👇👇👇

  玉里橋頭臭豆腐-花蓮店  

地址： 97046花蓮縣花蓮市和平路55號

營業時間 : 一 ~ 日 11:00~18:30

Facabook臉書粉絲專頁 : (點我)


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花蓮美食推薦 玉里橋頭臭豆腐 豆漿紅茶 臭豆腐巧菓 花蓮小吃推薦 涼拌臭豆腐 臭豆腐餅乾
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