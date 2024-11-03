與家人前往花東走走，賞景踩點外當然也要品嚐一下美食~

我們先前往花蓮逛起，首前往品嚐人氣臭豆腐 玉里橋頭臭豆腐(花蓮店) ，店的位置很方便從 花蓮火車站 就可以搭乘 301公車 前往，於 南濱公園站 下車，店就在站牌旁邊。

下車後只見人行道旁 玉里橋頭臭豆腐 的直立旗，

略疑惑之際看旁側店家有很多人在排隊，定睛一看是豆腐店啦~

用餐區為戶外座位，旁邊有兒童遊戲區，

稍早在店門口下車太近沒看到，大大的招牌就在屋頂上方。

點餐前 要先抽號碼牌 ，趕緊先來去抽號碼牌等點餐，臭豆腐 葷、素皆可 十分方便~

前往排隊點餐時櫃檯旁擺著店家販售的 臭豆腐巧菓 ，令人十分好奇臭豆腐口味的零嘴是啥味道便帶走一袋，打算改日來嚐嚐。

點餐櫃台桌面有各式說明，臭豆腐除了泡菜之外還有九層塔與蘿蔔絲。

店家有公告辣椒醬是會辣的，辣醬多寡自行拿捏斟酌添加~

點完餐後有加點飲料的要自己從旁邊的冰箱拿取點購的飲品，冰箱裏面還有販售其他產品 涼拌臭豆腐與泡菜 ，由於後面還有其他行程，怕食物壞掉就沒再帶回去品嚐了。

我們點了兩盤大份的臭豆腐，一盤有加辣醬，飲品部分選豆漿紅茶。

這盤是有加辣醬的，臭豆腐上除了泡菜之外還有很多蘿蔔絲，上方點綴著少許九層塔，感覺十分豐富。

這盤是素醬油款，一樣也有很多蘿蔔絲。

臭豆腐很大塊，外皮薄酥內不乾柴，上方那點綴的九層塔數量雖不多，但香氣夠，品嚐時可以吃到明顯九層塔香。

加了辣醬的臭豆腐也很好吃，蘿蔔絲品嚐起來沒有生辣味，臭豆腐搭配著蘿蔔絲、泡菜一起品嚐整體感覺清爽。

臭豆腐米菓 讓我想到古早味零食菜脯餅，加了芝麻的菜脯餅，臭豆腐米菓包裝為保鮮夾鏈袋設計，袋子感覺稍大，打開來可以聞到明顯的臭豆腐淡香氣。

米菓品嚐起來輕甜尾韻有明顯的臭豆腐淡香氣，口感味道不會可怕或是奇怪，就像品嚐完臭豆腐後那淡淡的臭豆腐味。

想品嚐不同口味的零食可以品嚐看看。

臭豆腐店資訊👇👇👇

玉里橋頭臭豆腐-花蓮店

地址： 97046花蓮縣花蓮市和平路55號

營業時間 : 一 ~ 日 11:00~18:30

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