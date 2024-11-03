梧棲漁港：全台最大觀光魚市！

海鮮採買？！代客料理？！現炒活海鮮？！人氣美食攤位？！

這次除了要買海鮮外，也是來試試這裡的代客料理味道如何囉〜

梧棲漁港每日9點到下午7點都能過來買海鮮，這裡是有開放給觀光客零售買海鮮

，來這兒一定要來買到海鮮自由XD

買好喜歡的海鮮繼續往熟食區裡面走，就會看到梧棲漁港的餐廳區

梧棲漁港內一共有5家海鮮餐廳進駐，阿東的店、中港好家、一鼎鱻、鹿港海鮮及海中寶

，都有屬於自己的粉絲，假日更是經常客滿，極度建議假日用餐要記得要避開巔峰用餐時間喔！

迎面而來的是拉客的阿姨們，很親切，詢問一下可以帶毛孩進去，就選了這一家【鹿港平價海鮮】

拿出海鮮，可以詢問要怎麼料理或者想吃的口味，海鮮秤重後老闆會清楚告知代客料理費用

餐廳店內寬敞明亮，海鮮櫃更是乾淨而且整齊，所有活跳跳現撈海鮮應有盡有啦

每天有不同的食材跟魚貨，也可以請阿姨推薦，或是講一個價格也可幫你配菜色

除了現撈漁獲可以點，也有固定菜色，價格都寫在菜單上非常透明

對觀光漁港只有海鮮很貴、常騙觀光客的刻板印象，實際走訪後發現完全不是這樣耶！

價格也很透明(個人覺得很便宜很划算)

【烤大明蝦】

大明蝦用烤就好啦〜

夠大尾送上餐桌超氣派！

野生大明蝦肉質Q彈鮮甜、蝦味濃郁

一口塞超爽！

超…級…美…味…超鮮肥美的〜

吃的到的Q彈爽脆，每一口都吃的到大海的鮮甜在嘴裡散開！！！

【蒜蓉蒸鮑魚】

選用活凍帶殼鮑魚來烹調這道奶油蒜香鮑魚

鮑魚鮮脆帶Q彈又飽嘴，在蒜香的妝點下，滋味鮮美

—大口咬鮑魚，鮮美Q彈，混著蒜香跟黑胡椒，口味濃烈

真後悔沒買，太好吃了啦！

【三色綜合生魚片】

綜合生魚片切了旗魚、鮪魚、鮪魚三種生魚片

想說要給店家賺一點，生魚片的部分我們就沒在市場裡面買了

魚市場裡面感覺魚的種類更多可以選擇，價錢相對也比較划算

每一片都是切得還算厚，還泛著油脂，光是看照片相信就能感受它的鮮度

生魚片果然要在漁市場裡面吃，脆Q鮮甜，超超超滿足的

【塔香蟹腳】

香噴噴的快炒蟹腳肉！

小編從小就好愛吃蟹腳肉喔〜〜YA！

特別買最大SIZE，一次吃過癮XD

蟹腳都吸附了全部的調味，嗆辣鹹香的蟹肉味道十足誘人，包準你吮指回味

肥都都的蟹腿肉，口感鮮甜飽嘴，絕對有讓人一吃就停不下來的魔力

愛吃螃蟹的人一定要趁產季大口吃！

小珊珊碎碎念：

第一次在漁港代客料理，好吃耶！

如果是單純買海產請店家代客料理，我覺得這價錢還OK，我覺得沒有被盤哈哈

超狂海鮮絕對讓你吃完還會回味〜

【INFO】

【鹿港平價海鮮總匯（梧棲漁港店）】

▶地址：台中市清水區北堤路30號

▶聯絡專線：0921-388-781

▶營業時間：09：30 ～ 19：30

▶官方臉書：鹿港海鮮餐廳-龍井店

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