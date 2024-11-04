前言

大漠只記得小時候被帶「阿里山」，是走一個很恐怖的鐵軌路段 (因該是「眠月線」吧)，兩側都沒有護欄，不小心掉下去都不知道去哪了 😨，最後還是被抱著走過鐵軌呢 ❗❗

既然小時候的印象這麼的恐怖，大漠就來增加美好的回憶，減輕負面印象 😂

來去「阿里山」逐日看日出，順便解鎖「新中橫公路」的新成就 😀

一、阿里山鄉樂野村小公園

在半夜時分開啟了逐日之旅，一路從台北開車前往「阿里山」 ~

天色漸漸地亮起，隨然距離「阿里山國家森林遊樂區」 只剩 30 分鐘左後的車程時，但是感覺來不及到「祝山線」看日出了 😶

這時看到了一個視野良好，又有停車場的「阿里山鄉樂野村小公園」，於是決定將停下車，在這兒等待日出，不錯過就是最好的選擇 😁

幾分鐘後，看陽光已經從山頭的另一端慢慢露出，天空也漸漸地由黑轉藍 ~

雖然快要早上了，但是「月亮」仍然掛在夜空中 😂

天空逐漸的，被染上了「橙色」 ~

感覺即將要看到「太陽」由東方升起的了 ~

視覺上看似冰冷的天空，也逐漸地變暖了起來 ~

懸掛在空中的「月亮」，也換上了新衣 ~

配橙色的雲彩 ~

來到了六點半，依舊沒有看見太陽，似乎今天沒有緣相見了 😅

留下幾張美麗的風景照片，也算不虛此行了 😆

繼續上路，前往「阿里山國家森林遊樂區」，心想說不定還有機會看見「太陽」 ~

二、傷心山日落雲海 抵達「阿里山國家森林遊樂區」時，內部的停車場已經客滿，只好沿著「阿里山公路」在路邊尋找車位 ~ 停好車後，順著看不懂的指示牌，幸運的在「傷心山日落雲海」處，觀看到「雲海」😀

雖然此地被叫做「傷心山日落雲海」，但是「早晨」也可以看到「雲海」😆

此時發現自己走錯方向，離「阿里山國家森林遊樂區」越來越遠❗❗

趕緊回頭，跟「雲海」說再見 ~

三、阿里山國家森林遊樂區

(一)、入口

終於回到「阿里山國家森林遊樂區」門口 ~

「阿里山國家森林遊樂區」門口外頭，有個不用收門票的觀景平台，可以欣賞阿里山新八景之一的「塔山奇岩」~

它的斷崖絕壁，與「清水斷崖」完全不同 ，但都相當的壯觀 👍

(二)、遊園車接駁站

在「遊園車接駁站」，準備搭接駁車前往「祝山觀日平臺」~

等車的時間，看到候車亭內，有兩隻小貓也在等車 😂

附近還有快掉光的「楓葉」 ~

(三)、祝山觀日平臺

下車後，映入眼簾的是一片大霧 😱

別說日出了，現在連「太陽」都看不到 😅

下車處還有一個超大的涼亭，可以稍作休息 ~

也是返程人「候車亭」 ~

在車上時，司機說如果要看日出，他都會帶家人去「祝山停機坪」，那兒日出景色，會比去「小笠原山觀景台」更讚 ~

不過今天大霧，選擇上沒甚麼好猶豫的，就走路程比較長的「小笠原山觀景台」吧 😆

「祝山日出餐飲服務區 (葉斯摩后)」的店家都沒有開 😧

不知道是不是因為「祝山車站」在維修，索性不開店了 😖

出發前，當然要確定一下路線 ~

踏上前往「小笠原山觀景台」的路上 ~

彷彿走在迷霧森林裡 😄

發現路邊小小的「紅色小菇類」，這麼鮮豔會不會有毒阿 😆

越走霧氣好像越大了 😅

(四)、阿里山植物園

中途會先遇上「阿里山植物園 」，建築物是「茶田 35 號 (小笠原二館)」~

因為沒有日出可以看，就可以先去逛逛植物園 😆

看起來順的步道走，就會繞「阿里山植物園 」一圈，但是不知道有多大 ~

一旁的樹上有超大面的蜘蛛網，甚麼都沒抓到，倒是收集了一堆露珠 😂

不知道做甚麼的小屋子❓❓

這是魔豆的藤蔓嗎 ❓❓也太粗壯了吧😂

可以看到遠方的「阿里山氣象站」~

天然的「木樁」 ~

來看看這「木樁」的年紀有多大 ❓❓

看起來是阿公級的阿 😮

不在蜘蛛網上的「露珠」 😆

「阿里山植物園 」跟印象中的植物園不太一樣，因為植物都是「樹」，感覺不像在逛 「植物園」😆

植物園蠻大的，走累了還可以稍坐一下 ~

遇上沒看過的小野花「矮菊」，還挺可愛的 😊

感覺在走「山林步道」 😆

地上的木頭迸發生機，長出了「青苔」和「菇類」 ~

回到了「茶田 35 號 (小笠原二館)」~

(五)、木氣展・看見台灣阿里山 2.0

在「茶田 35 號 (小笠原二館)」的一樓，有開放參觀展覽 ~

目前是「木氣展」，是期間限定的，下次去可能不一樣了 ~

泡「阿里山高山茶」的茶具 ~

「樹枝」的藝術 ~

連「樹葉」都被保存下來了 😎

「樹葉的拓本」與「印章」的結合 ~

「印章」對照圖 ~

但是有點不解❓❓為什麼要故意做成台灣的樣子 ❓❓

「印章」對照圖二 ~

不知道是甚麼植物的拓本 😅

該不會這也是印章吧 ❗❗

這擺設感覺喜歡的話，可以買回去 😆

(六)、小笠原山觀景台

看完「木氣展」後，繼續往「小笠原山觀景台」前行 ~

離開前，還可以再欣賞一下「阿里山植物園 」~

有沒有像通往「天堂」的路阿 😂

即將進入「天堂」😆

再走一段木棧道，就可以抵達「小笠原山觀景台」了 ~

有一家人在「觀景台」拍跳躍時，「騰空」的瞬間 😎

一片霧茫茫，甚麼都看不到 😅

大霧茫茫，完全看不出這些木棧道會通往何處 😖

那就開啟迷霧冒險吧 😆

迷霧深處，遇上了「觀景平台」可以休息的 ~

好奇天氣好時，到底會看到甚麼漂亮的景色 ❓❓

遇上另一座「觀景平台」~

像顆「雞蛋」的「台灣肖楠」~

大漠非常喜歡「台灣肖楠」的葉子 😍

莫名的吸引力，不知道有沒有也這樣覺得 😄

繼續探索 ~

順著石子走，也是可以抵達「木棧道」盡頭 ~

一樣都是繞回了「小笠原山觀景台」~

準備往回走 ~

但是這次改走「森林中的小徑」，體驗一下原始森林的感覺 ~

不用擔心迷路，因為在森林裡可以一直看到一旁的「柏油路」😄

可能比較溼冷，青苔還蠻多的，要小心不要滑倒了 😇

這段路真的有「山林小徑」的味道 ~

不只路上有「青苔」，連樹上也都長滿了「青苔」😂

這段森林小徑蠻短的，很快地就接回了正常的到路 ~

再次回到了「茶田 35 號 (小笠原二館)」~

因為是山坡，所以可以直接進入「茶田 35 號 」的二樓 (餐飲區) ~

(七)、茶田 35 號 (小笠原二館)

「茶田 35 號 」還有很多漂亮的「花卉藝術」可以欣賞 ~

不知道這是不是可以吃的「過貓」😆

尚未綻放花朵的「著生杜鵑」~

高山植物大拼盤 😆

太漂亮了再多拍一張 📷

繼續往回走囉 ~

對了 ~

在高山上，加上一大清早空氣冷，走路不要太激烈喔 ~

可能會觸發「高山症」阿 😱

雖然都是霧，大漠還是努力找找看甚麼可以拍攝 ~

不知道有沒有人跟大漠一樣 ~

同一條路的「去程」與「回程」，看到的東西都是不一樣的 😆

看到「祝山車站」的邊緣了 ~

(八)、 台灣獼猴

回到「 祝山觀日平臺」，發現這裡跟剛剛不一樣了 ❗❗

多了好多隻剛起床，再覓食的「台灣獼猴」😱

屁顛屁顛的猴子，一點也不怕人 😦

在涼亭裡還有不信邪的阿伯，硬要吃水果給猴子看 😓

明明旁邊的阿姨，都提醒猴子會來搶了 😵

結過就真的被搶了 😱

難道這才是「祝山日出餐飲服務區 (葉斯摩后)」店家，都沒有開的原因嗎 ❓❓

(九)、祝山車站

在等接駁車期間，來看看維修中的「祝山車站」~

搭火車的話要下一層樓，才可以到月台搭車 🚂

小小的車站，路線相當的複雜，四條線路不斷的交織 ~

癡癡望著「接駁車」來的方向 😴

在「鏡中世界」等車 ~

(十)、阿里山火車站

回到「阿里山火車站」~

這裡跟剛剛冷清的「祝山車站」，形成鮮明的變比 😂

一旁的花台，開著「白色的繡球花」 ~

在還沒變白之前，跟葉子一樣是綠色的 😎

「阿里山火車」沿路上，站點還蠻多的呢 ~

大漠原本只知道「嘉義」跟「奮起湖」😅

大陸有「鳥巢 (國家體育場)」，台灣也有「鳥巢」 😆

來到「阿里山火車站」二樓，整個視野都開闊了起來 ~

感覺雲霧快要散去了 ~

結果沒有 😅

從入口進來之後，必須要穿越的「遊覽車」停車場，一旁還有「洗手間」 超貼心 ~

中心有個「H」，難道這裡也可以起降「直升機」 ❓❓

接著往「阿里山火車站」二樓內部去瞧瞧 ~

車站的月台在二樓 ❗❗

跟「祝山火車站」剛好相反 😆

可惜沒有看到「火車頭」，只有看到客車車廂，還有載貨的貨車。

要趁著天還是亮著，來去解鎖「新中橫公路」的成就 🔓

所以先離開「阿里山國家森林遊樂區」~

大門口路邊的野花「台灣澤蘭」~

地圖

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