前言
大漠只記得小時候被帶「阿里山」，是走一個很恐怖的鐵軌路段 (因該是「眠月線」吧)，兩側都沒有護欄，不小心掉下去都不知道去哪了 😨，最後還是被抱著走過鐵軌呢 ❗❗
既然小時候的印象這麼的恐怖，大漠就來增加美好的回憶，減輕負面印象 😂
來去「阿里山」逐日看日出，順便解鎖「新中橫公路」的新成就 😀
一、阿里山鄉樂野村小公園
在半夜時分開啟了逐日之旅，一路從台北開車前往「阿里山」 ~
天色漸漸地亮起，隨然距離「阿里山國家森林遊樂區」 只剩 30 分鐘左後的車程時，但是感覺來不及到「祝山線」看日出了 😶
這時看到了一個視野良好，又有停車場的「阿里山鄉樂野村小公園」，於是決定將停下車，在這兒等待日出，不錯過就是最好的選擇 😁
幾分鐘後，看陽光已經從山頭的另一端慢慢露出，天空也漸漸地由黑轉藍 ~
雖然快要早上了，但是「月亮」仍然掛在夜空中 😂
天空逐漸的，被染上了「橙色」 ~
感覺即將要看到「太陽」由東方升起的了 ~
視覺上看似冰冷的天空，也逐漸地變暖了起來 ~
懸掛在空中的「月亮」，也換上了新衣 ~
配橙色的雲彩 ~
來到了六點半，依舊沒有看見太陽，似乎今天沒有緣相見了 😅
留下幾張美麗的風景照片，也算不虛此行了 😆
繼續上路，前往「阿里山國家森林遊樂區」，心想說不定還有機會看見「太陽」 ~
二、傷心山日落雲海
抵達「阿里山國家森林遊樂區」時，內部的停車場已經客滿，只好沿著「阿里山公路」在路邊尋找車位 ~
停好車後，順著看不懂的指示牌，幸運的在「傷心山日落雲海」處，觀看到「雲海」😀
雖然此地被叫做「傷心山日落雲海」，但是「早晨」也可以看到「雲海」😆
此時發現自己走錯方向，離「阿里山國家森林遊樂區」越來越遠❗❗
趕緊回頭，跟「雲海」說再見 ~
三、阿里山國家森林遊樂區
(一)、入口
終於回到「阿里山國家森林遊樂區」門口 ~
「阿里山國家森林遊樂區」門口外頭，有個不用收門票的觀景平台，可以欣賞阿里山新八景之一的「塔山奇岩」~
它的斷崖絕壁，與「清水斷崖」完全不同 ，但都相當的壯觀 👍
(二)、遊園車接駁站
在「遊園車接駁站」，準備搭接駁車前往「祝山觀日平臺」~
等車的時間，看到候車亭內，有兩隻小貓也在等車 😂
附近還有快掉光的「楓葉」 ~
(三)、祝山觀日平臺
下車後，映入眼簾的是一片大霧 😱
別說日出了，現在連「太陽」都看不到 😅
下車處還有一個超大的涼亭，可以稍作休息 ~
也是返程人「候車亭」 ~
在車上時，司機說如果要看日出，他都會帶家人去「祝山停機坪」，那兒日出景色，會比去「小笠原山觀景台」更讚 ~
不過今天大霧，選擇上沒甚麼好猶豫的，就走路程比較長的「小笠原山觀景台」吧 😆
「祝山日出餐飲服務區 (葉斯摩后)」的店家都沒有開 😧
不知道是不是因為「祝山車站」在維修，索性不開店了 😖
出發前，當然要確定一下路線 ~
踏上前往「小笠原山觀景台」的路上 ~
彷彿走在迷霧森林裡 😄
發現路邊小小的「紅色小菇類」，這麼鮮豔會不會有毒阿 😆
越走霧氣好像越大了 😅
(四)、阿里山植物園
中途會先遇上「阿里山植物園 」，建築物是「茶田 35 號 (小笠原二館)」~
因為沒有日出可以看，就可以先去逛逛植物園 😆
看起來順的步道走，就會繞「阿里山植物園 」一圈，但是不知道有多大 ~
一旁的樹上有超大面的蜘蛛網，甚麼都沒抓到，倒是收集了一堆露珠 😂
不知道做甚麼的小屋子❓❓
這是魔豆的藤蔓嗎 ❓❓也太粗壯了吧😂
可以看到遠方的「阿里山氣象站」~
天然的「木樁」 ~
來看看這「木樁」的年紀有多大 ❓❓
看起來是阿公級的阿 😮
不在蜘蛛網上的「露珠」 😆
「阿里山植物園 」跟印象中的植物園不太一樣，因為植物都是「樹」，感覺不像在逛 「植物園」😆
植物園蠻大的，走累了還可以稍坐一下 ~
遇上沒看過的小野花「矮菊」，還挺可愛的 😊
感覺在走「山林步道」 😆
地上的木頭迸發生機，長出了「青苔」和「菇類」 ~
回到了「茶田 35 號 (小笠原二館)」~
(五)、木氣展・看見台灣阿里山 2.0
在「茶田 35 號 (小笠原二館)」的一樓，有開放參觀展覽 ~
目前是「木氣展」，是期間限定的，下次去可能不一樣了 ~
泡「阿里山高山茶」的茶具 ~
「樹枝」的藝術 ~
連「樹葉」都被保存下來了 😎
「樹葉的拓本」與「印章」的結合 ~
「印章」對照圖 ~
但是有點不解❓❓為什麼要故意做成台灣的樣子 ❓❓
「印章」對照圖二 ~
不知道是甚麼植物的拓本 😅
該不會這也是印章吧 ❗❗
這擺設感覺喜歡的話，可以買回去 😆
(六)、小笠原山觀景台
看完「木氣展」後，繼續往「小笠原山觀景台」前行 ~
離開前，還可以再欣賞一下「阿里山植物園 」~
有沒有像通往「天堂」的路阿 😂
即將進入「天堂」😆
再走一段木棧道，就可以抵達「小笠原山觀景台」了 ~
有一家人在「觀景台」拍跳躍時，「騰空」的瞬間 😎
一片霧茫茫，甚麼都看不到 😅
大霧茫茫，完全看不出這些木棧道會通往何處 😖
那就開啟迷霧冒險吧 😆
迷霧深處，遇上了「觀景平台」可以休息的 ~
好奇天氣好時，到底會看到甚麼漂亮的景色 ❓❓
遇上另一座「觀景平台」~
像顆「雞蛋」的「台灣肖楠」~
大漠非常喜歡「台灣肖楠」的葉子 😍
莫名的吸引力，不知道有沒有也這樣覺得 😄
繼續探索 ~
順著石子走，也是可以抵達「木棧道」盡頭 ~
一樣都是繞回了「小笠原山觀景台」~
準備往回走 ~
但是這次改走「森林中的小徑」，體驗一下原始森林的感覺 ~
不用擔心迷路，因為在森林裡可以一直看到一旁的「柏油路」😄
可能比較溼冷，青苔還蠻多的，要小心不要滑倒了 😇
這段路真的有「山林小徑」的味道 ~
不只路上有「青苔」，連樹上也都長滿了「青苔」😂
這段森林小徑蠻短的，很快地就接回了正常的到路 ~
再次回到了「茶田 35 號 (小笠原二館)」~
因為是山坡，所以可以直接進入「茶田 35 號 」的二樓 (餐飲區) ~
(七)、茶田 35 號 (小笠原二館)
「茶田 35 號 」還有很多漂亮的「花卉藝術」可以欣賞 ~
不知道這是不是可以吃的「過貓」😆
尚未綻放花朵的「著生杜鵑」~
高山植物大拼盤 😆
太漂亮了再多拍一張 📷
繼續往回走囉 ~
對了 ~
在高山上，加上一大清早空氣冷，走路不要太激烈喔 ~
可能會觸發「高山症」阿 😱
雖然都是霧，大漠還是努力找找看甚麼可以拍攝 ~
不知道有沒有人跟大漠一樣 ~
同一條路的「去程」與「回程」，看到的東西都是不一樣的 😆
看到「祝山車站」的邊緣了 ~
(八)、台灣獼猴
回到「 祝山觀日平臺」，發現這裡跟剛剛不一樣了 ❗❗
多了好多隻剛起床，再覓食的「台灣獼猴」😱
屁顛屁顛的猴子，一點也不怕人 😦
在涼亭裡還有不信邪的阿伯，硬要吃水果給猴子看 😓
明明旁邊的阿姨，都提醒猴子會來搶了 😵
結過就真的被搶了 😱
難道這才是「祝山日出餐飲服務區 (葉斯摩后)」店家，都沒有開的原因嗎 ❓❓
(九)、祝山車站
在等接駁車期間，來看看維修中的「祝山車站」~
搭火車的話要下一層樓，才可以到月台搭車 🚂
小小的車站，路線相當的複雜，四條線路不斷的交織 ~
癡癡望著「接駁車」來的方向 😴
在「鏡中世界」等車 ~
(十)、阿里山火車站
回到「阿里山火車站」~
這裡跟剛剛冷清的「祝山車站」，形成鮮明的變比 😂
一旁的花台，開著「白色的繡球花」 ~
在還沒變白之前，跟葉子一樣是綠色的 😎
「阿里山火車」沿路上，站點還蠻多的呢 ~
大漠原本只知道「嘉義」跟「奮起湖」😅
大陸有「鳥巢 (國家體育場)」，台灣也有「鳥巢」 😆
來到「阿里山火車站」二樓，整個視野都開闊了起來 ~
感覺雲霧快要散去了 ~
結果沒有 😅
從入口進來之後，必須要穿越的「遊覽車」停車場，一旁還有「洗手間」 超貼心 ~
中心有個「H」，難道這裡也可以起降「直升機」 ❓❓
接著往「阿里山火車站」二樓內部去瞧瞧 ~
車站的月台在二樓 ❗❗
跟「祝山火車站」剛好相反 😆
可惜沒有看到「火車頭」，只有看到客車車廂，還有載貨的貨車。
要趁著天還是亮著，來去解鎖「新中橫公路」的成就 🔓
所以先離開「阿里山國家森林遊樂區」~
大門口路邊的野花「台灣澤蘭」~
地圖
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