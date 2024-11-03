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《桃園❤️龍潭》稻吃甘鷓，龍潭隱藏版定食餐廳，必點招牌桂花蜜油雞！（倒吃甘蔗、桃園美食推薦、龍潭餐廳推薦、龍潭美食推薦、桃園餐廳推薦）

薔妮老娘 人氣：23
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窩客好文

薔妮老娘

發表篇數：227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

稻吃甘鷓
place桃園市龍潭區中興路九龍段168號1樓168號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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哈囉！今天來介紹一間龍潭的隱藏版美食，叫「稻吃甘鷓」為什麼說是隱藏版呢？因為餐廳的位置比較偏遠，離龍潭市區已經有段距離了，不過我來了以後才知道，原來龍潭也有義美營業所XD就在這家餐廳的對面哈哈哈，那麼「稻吃甘鷓」的地址是：桃園市龍潭區中興路九龍段168號1樓

《桃園❤️龍潭》倒吃甘蔗？不，是稻吃甘鷓，不是倒吃甘蔗喔

大門做的還滿氣派的

《桃園❤️龍潭》倒吃甘蔗？不，是稻吃甘鷓，不是倒吃甘蔗喔

這天是平日晚來用餐，店大約五成滿吧？還有一個戶外的空間，不過因為下雨所以我就沒出去拍囉！

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那麼來看看菜單吧！

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這一杯是冬瓜蕎麥茶，對我來講稍微有點太甜，不過還滿好喝的

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家人點的紅茄通通牛腩煲，其實就是蕃茄牛腩啦，我有偷吃一口，味道不錯

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因為我第一次吃，當然就點一下他們家的招牌，和風桂花蜜油雞！底下還有鋪生菜沙拉欸不錯感覺很健康！

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他的油雞口感吃起來滿嫩的，上面放的那坨應該是桂花蜜，很香

《桃園❤️龍潭》稻吃甘鷓，龍潭隱藏版定食餐廳，必點招牌桂花蜜

另外這道是口水雞，我感覺應該是跟油雞同一種雞，只是調料不同而已，但整體賣相來看，感覺還是蜜油雞有食慾一些《桃園❤️龍潭》稻吃甘鷓，龍潭隱藏版定食餐廳，必點招牌桂花蜜

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那就把這間餐廳推薦給你們啦，不管是來龍潭玩還是住當地的都滿適合去吃的，如果還想吃龍潭類似這種中式定食的人，可以去看我之前介紹過的許許台菜村子裡，也都是不錯的餐廳唷！

我的YT開張啦！歡迎訂閱《桃園❤️龍潭》稻吃甘鷓，龍潭隱藏版定食餐廳，必點招牌桂花蜜

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