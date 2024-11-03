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永和平價美食餐酒館推薦｜薰花日式餐酒館：日式料理、宵夜聚會的最佳選擇

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饅頭弟

發表篇數：2221篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

薰花日式餐酒館
place新北市永和區中正路532號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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 永和不僅是居住的好地點，更是美食愛好者的天堂，尤其是當夜幕降臨，還有一家值得一試的餐酒館-薰花日式餐酒館

這家餐酒館以親民的價格、豐富的日式料理選擇和微醺的氛圍，成為了許多人宵夜小酌的首選

無論是想放鬆一下、和朋友小酌，還是飽餐一頓，這裡都能滿足各種需求

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 薰花日式餐酒館以其多樣化的日式料理選擇而聞名，從新鮮的刺身到烤物、炸物、蔬菜

生啤酒、調酒、飲料、甜點等等，無一不讓人垂涎欲滴

這裡的平價消費使得它成為三五好友聚餐的理想場所，無需擔心荷包壓力

特別是在宵夜時段，薰花更是聚會的最佳選擇，讓你在享受美食的同時

感受輕鬆自在的氛圍，無論是小酌還是聊天，都是絕佳的聚會去處

永和平價美食餐酒館推薦｜薰花日式餐酒館：日式料理、宵夜聚會的最佳選擇薰花日式餐酒館

電話：0960-532-285 / 0935-790-018

地址：新北市永和區中正路532(永安市場站/頂溪一號出口，每週二公休)

營業時間：18:00-03:00

粉絲團：薰花日式餐酒館

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品味絕佳的日式月見牛腩飯完美結合了嫩滑的牛腩和香濃的醬汁，令人一口接一口停不下來

牛腩經過細心燉煮，直至入口即化，搭配著醇厚的肉汁，每一口都能讓你感受到滿滿的幸福感，仿佛瞬間溫暖了整個心靈

而這道飯的亮點則是那顆誘人的生蛋黃！當你輕輕地打開它，金黃色的蛋黃與牛腩的醬汁交融

瞬間提升了整體的風味，讓每一口都變得更加滑順和濃郁

這樣的搭配，不僅讓你享受到肉與蛋的絕妙結合，還能體驗到那獨特的日式風味，讓人一試成主顧

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這道綜合生魚片絕對是海鮮愛好者的夢幻組合

新鮮的鮭魚、鮪魚和花枝生魚片，三種海味的完美交融，讓你在每一口中都能感受到大海的鮮美

每片生魚片都經過精心處理，厚度更是讓人驚艷，咬下去那種嫩滑的口感，簡直讓人陶醉

每一口都超級滿足，絕對能滿足你的味蕾，讓你回味無窮

無論是搭配清新的芥末醬油，還是享受它本身的鮮甜，這道綜合生魚片都是不可錯過的美味選擇

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如果你是起司和薯條的愛好者，那你絕對不能錯過這道香濃的起司薯條！

外層金黃酥脆的薯條，內部軟嫩，淋上濃郁滑順的起司醬，簡直讓人無法抗拒

醬料不僅香氣四溢，還擁有絲滑的口感，讓每一口薯條都充分浸潤在起司的幸福中，令人一試成主顧

更令人驚喜的是，店家自製蒜酥為這道美食增添了獨特的風味

蒜香四溢的蒜酥，讓薯條更加美味，帶來一種香脆的口感，讓你在享受起司的同時，也能體驗到蒜香的獨特魅力

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我還是頭一回看到這麼粗的洋蔥圈，店家真的是不惜成本

每一圈洋蔥都外酥裡嫩，咬下去時，酥脆的外皮瞬間爆發出來，裡面的洋蔥則柔軟多汁，讓人欲罷不能

不管是作為小吃，還是搭配主餐，這道洋蔥圈都能帶來令人驚喜的美味體驗

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想要品嚐海洋的鮮美嗎？那麼這道酒蒸蛤蠣絕對是你不容錯過的美味選擇

新鮮的蛤蠣在酒香的蒸氣中慢慢煮熟，保留了海鮮的鮮甜與鮮嫩

每一口蛤蠣都飽含著濃郁的酒香，搭配微微的海味，讓人感受到如同在海邊用餐的愉悅

蛤蠣肉質滑嫩，吸滿了酒的香氣，讓你在品嚐的瞬間感受到無比的幸福感

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這道鹽烤蔬菜不僅低卡健康，還是素食者的理想選擇

櫛瓜在表面微微焦黃，內裡保留了爽脆的口感，帶著自然的清甜

搭配淡淡的鹽香，讓櫛瓜的每一口都鮮嫩多汁，清新而不膩

杏鮑菇則呈現出外酥內軟的理想口感，經過烤製後變得更有嚼勁，帶著濃郁的菇香

那肉質般的質地讓每一口都飽滿紮實，搭配簡單的鹽調味，完美突顯出杏鮑菇本身的自然香氣

 無論是單獨享用還是搭配其他餐點，鹽烤櫛瓜和杏鮑菇都帶來一種極致的純粹美味

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 如果你是烤物愛好者，那麼這三道經典的燒烤菜絕對會讓你食指大動

無論是單吃還是搭配清爽啤酒，都能帶來滿滿的幸福感

 不僅適合聚餐時點上一輪，更是燒烤愛好者必點的經典選擇

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醬烤七里香經過特製醬汁的醃製與燒烤，表皮微焦，帶著濃郁的炭香和醬汁的甜鹹交融

每一口都充滿豐富的層次感，滑嫩又富有彈性，讓人一試難忘永和平價美食餐酒館推薦｜薰花日式餐酒館：日式料理、宵夜聚會的最佳選擇

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醬烤雞心也是不能錯過的美味，鮮嫩的雞心被厚實的醬汁裹覆，內部卻保持著獨特的嫩滑口感

 這道料理不僅口感豐富，還有一種特殊的香氣，讓喜愛內臟料理的食客欲罷不能

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最後是鹽烤二節翅，這道簡單卻經典的料理，靠的是食材本身的鮮甜與細緻的烤工

 二節翅經過鹽調味，烤至表皮金黃酥脆，內裡肉汁豐盈，每一口都能品味到雞肉的自然鮮香

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松阪豬肉的口感一咬下去，立刻能感受到豐富的油脂在口中化開，

彈牙又滑嫩，帶著滿滿的肉汁，獨特的油花分布讓豬肉不會乾柴，反而多了層層的滋味

無論是煎烤還是鐵板燒，香氣隨著溫度四溢而出，令人食指大動

這種入口即化又帶著Q彈嚼勁的松阪豬，實在是燒烤控的最愛

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煎烤後的午仔魚一夜干真是讓人垂涎三尺

外皮煎得酥脆，輕輕一咬，裡頭的魚肉卻軟嫩多汁，鹹香之中帶著大海的天然鮮味

香氣四溢的油脂隨著熱氣撲鼻而來，瞬間勾起食慾，每一口都能感受到魚肉的細膩與鹽味的完美平衡

無論是搭配白飯還是單吃，都能享受到極致的美味，絕對是料理桌上的主角

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我超推薦這款剝皮辣椒雞湯！微辣的湯頭不僅暖心又暖胃

喝上一口，那溫潤的辣香瞬間撲滿口腔，暖意直達心底

雞肉煮得鮮嫩多汁，吸滿了辣椒的香氣與湯的鮮甜，真是每一口都讓人回味無窮

特別是在冷天，這碗剝皮辣椒雞湯真的是身心的最佳伴侶永和平價美食餐酒館推薦｜薰花日式餐酒館：日式料理、宵夜聚會的最佳選擇

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蘋果汁真是清新又美味！每一口都充滿了蘋果的天然甜味，微酸中帶點果香，喝起來讓人瞬間提神又滿足

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菜單

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薰花日式餐酒館的環境設計風格現代且充滿活力，桌椅線條簡潔，搭配鮮豔的燈光和輕快的音樂

這裡的燈光設計巧妙地融合了活力與舒適，讓人一踏進來便能感受到一種輕鬆自在的氛圍

既能享受聚餐的熱鬧，又適合隨意地小酌和聊天

餐酒館的空間佈置既時髦又具潮流感，無論是與朋友小聚或是與家人歡聚，都能在這裡找到輕鬆的樂趣

同時，燈光和音樂的搭配也讓人更容易放鬆心情，享受與親友共度的美好時光

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薰花日式餐酒館還設有超大影幕，不僅播放熱門的運動比賽和各類活動，讓顧客們可以聚在一起感受比賽的緊張與激情

無論是足球、籃球還是其他運動賽事，影幕營造出的臨場感，讓人彷彿置身賽場中央

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薰花日式餐酒館還特別設置了射飛鏢區，為顧客提供更多的娛樂選擇

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薰花日式餐酒館無論是平價的日式料理還是愜意的宵夜時光，這裡都能帶給你獨特的用餐體驗

從下班後的微醺小酌，到與好友聚餐的愉悅時光，薰花以親民價格與優質服務，成為了永和不可錯過的餐酒館之一

如果你還沒來過薰花日式餐酒館，絕對值得找機會來享受一場日式料理的饗宴

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