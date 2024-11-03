永和不僅是居住的好地點，更是美食愛好者的天堂，尤其是當夜幕降臨，還有一家值得一試的餐酒館-薰花日式餐酒館

這家餐酒館以親民的價格、豐富的日式料理選擇和微醺的氛圍，成為了許多人宵夜小酌的首選

無論是想放鬆一下、和朋友小酌，還是飽餐一頓，這裡都能滿足各種需求

薰花日式餐酒館以其多樣化的日式料理選擇而聞名，從新鮮的刺身到烤物、炸物、蔬菜

生啤酒、調酒、飲料、甜點等等，無一不讓人垂涎欲滴

這裡的平價消費使得它成為三五好友聚餐的理想場所，無需擔心荷包壓力

特別是在宵夜時段，薰花更是聚會的最佳選擇，讓你在享受美食的同時

感受輕鬆自在的氛圍，無論是小酌還是聊天，都是絕佳的聚會去處

薰花日式餐酒館

電話：0960-532-285 / 0935-790-018

地址：新北市永和區中正路532號(永安市場站/頂溪一號出口，每週二公休)

營業時間：18:00-03:00

粉絲團：薰花日式餐酒館

品味絕佳的日式月見牛腩飯完美結合了嫩滑的牛腩和香濃的醬汁，令人一口接一口停不下來

牛腩經過細心燉煮，直至入口即化，搭配著醇厚的肉汁，每一口都能讓你感受到滿滿的幸福感，仿佛瞬間溫暖了整個心靈

而這道飯的亮點則是那顆誘人的生蛋黃！當你輕輕地打開它，金黃色的蛋黃與牛腩的醬汁交融

瞬間提升了整體的風味，讓每一口都變得更加滑順和濃郁

這樣的搭配，不僅讓你享受到肉與蛋的絕妙結合，還能體驗到那獨特的日式風味，讓人一試成主顧

這道綜合生魚片絕對是海鮮愛好者的夢幻組合

新鮮的鮭魚、鮪魚和花枝生魚片，三種海味的完美交融，讓你在每一口中都能感受到大海的鮮美

每片生魚片都經過精心處理，厚度更是讓人驚艷，咬下去那種嫩滑的口感，簡直讓人陶醉

每一口都超級滿足，絕對能滿足你的味蕾，讓你回味無窮

無論是搭配清新的芥末醬油，還是享受它本身的鮮甜，這道綜合生魚片都是不可錯過的美味選擇

如果你是起司和薯條的愛好者，那你絕對不能錯過這道香濃的起司薯條！

外層金黃酥脆的薯條，內部軟嫩，淋上濃郁滑順的起司醬，簡直讓人無法抗拒

醬料不僅香氣四溢，還擁有絲滑的口感，讓每一口薯條都充分浸潤在起司的幸福中，令人一試成主顧

更令人驚喜的是，店家自製蒜酥為這道美食增添了獨特的風味

蒜香四溢的蒜酥，讓薯條更加美味，帶來一種香脆的口感，讓你在享受起司的同時，也能體驗到蒜香的獨特魅力

我還是頭一回看到這麼粗的洋蔥圈，店家真的是不惜成本

每一圈洋蔥都外酥裡嫩，咬下去時，酥脆的外皮瞬間爆發出來，裡面的洋蔥則柔軟多汁，讓人欲罷不能

不管是作為小吃，還是搭配主餐，這道洋蔥圈都能帶來令人驚喜的美味體驗

想要品嚐海洋的鮮美嗎？那麼這道酒蒸蛤蠣絕對是你不容錯過的美味選擇

新鮮的蛤蠣在酒香的蒸氣中慢慢煮熟，保留了海鮮的鮮甜與鮮嫩

每一口蛤蠣都飽含著濃郁的酒香，搭配微微的海味，讓人感受到如同在海邊用餐的愉悅

蛤蠣肉質滑嫩，吸滿了酒的香氣，讓你在品嚐的瞬間感受到無比的幸福感

這道鹽烤蔬菜不僅低卡健康，還是素食者的理想選擇

櫛瓜在表面微微焦黃，內裡保留了爽脆的口感，帶著自然的清甜

搭配淡淡的鹽香，讓櫛瓜的每一口都鮮嫩多汁，清新而不膩

杏鮑菇則呈現出外酥內軟的理想口感，經過烤製後變得更有嚼勁，帶著濃郁的菇香

那肉質般的質地讓每一口都飽滿紮實，搭配簡單的鹽調味，完美突顯出杏鮑菇本身的自然香氣

無論是單獨享用還是搭配其他餐點，鹽烤櫛瓜和杏鮑菇都帶來一種極致的純粹美味

如果你是烤物愛好者，那麼這三道經典的燒烤菜絕對會讓你食指大動

無論是單吃還是搭配清爽啤酒，都能帶來滿滿的幸福感

不僅適合聚餐時點上一輪，更是燒烤愛好者必點的經典選擇

醬烤七里香經過特製醬汁的醃製與燒烤，表皮微焦，帶著濃郁的炭香和醬汁的甜鹹交融

每一口都充滿豐富的層次感，滑嫩又富有彈性，讓人一試難忘

醬烤雞心也是不能錯過的美味，鮮嫩的雞心被厚實的醬汁裹覆，內部卻保持著獨特的嫩滑口感

這道料理不僅口感豐富，還有一種特殊的香氣，讓喜愛內臟料理的食客欲罷不能

最後是鹽烤二節翅，這道簡單卻經典的料理，靠的是食材本身的鮮甜與細緻的烤工

二節翅經過鹽調味，烤至表皮金黃酥脆，內裡肉汁豐盈，每一口都能品味到雞肉的自然鮮香

松阪豬肉的口感一咬下去，立刻能感受到豐富的油脂在口中化開，

彈牙又滑嫩，帶著滿滿的肉汁，獨特的油花分布讓豬肉不會乾柴，反而多了層層的滋味

無論是煎烤還是鐵板燒，香氣隨著溫度四溢而出，令人食指大動

這種入口即化又帶著Q彈嚼勁的松阪豬，實在是燒烤控的最愛

煎烤後的午仔魚一夜干真是讓人垂涎三尺

外皮煎得酥脆，輕輕一咬，裡頭的魚肉卻軟嫩多汁，鹹香之中帶著大海的天然鮮味

香氣四溢的油脂隨著熱氣撲鼻而來，瞬間勾起食慾，每一口都能感受到魚肉的細膩與鹽味的完美平衡

無論是搭配白飯還是單吃，都能享受到極致的美味，絕對是料理桌上的主角

我超推薦這款剝皮辣椒雞湯！微辣的湯頭不僅暖心又暖胃

喝上一口，那溫潤的辣香瞬間撲滿口腔，暖意直達心底

雞肉煮得鮮嫩多汁，吸滿了辣椒的香氣與湯的鮮甜，真是每一口都讓人回味無窮

特別是在冷天，這碗剝皮辣椒雞湯真的是身心的最佳伴侶

蘋果汁真是清新又美味！每一口都充滿了蘋果的天然甜味，微酸中帶點果香，喝起來讓人瞬間提神又滿足

菜單

薰花日式餐酒館的環境設計風格現代且充滿活力，桌椅線條簡潔，搭配鮮豔的燈光和輕快的音樂

這裡的燈光設計巧妙地融合了活力與舒適，讓人一踏進來便能感受到一種輕鬆自在的氛圍

既能享受聚餐的熱鬧，又適合隨意地小酌和聊天

餐酒館的空間佈置既時髦又具潮流感，無論是與朋友小聚或是與家人歡聚，都能在這裡找到輕鬆的樂趣

同時，燈光和音樂的搭配也讓人更容易放鬆心情，享受與親友共度的美好時光

薰花日式餐酒館還設有超大影幕，不僅播放熱門的運動比賽和各類活動，讓顧客們可以聚在一起感受比賽的緊張與激情

無論是足球、籃球還是其他運動賽事，影幕營造出的臨場感，讓人彷彿置身賽場中央

薰花日式餐酒館還特別設置了射飛鏢區，為顧客提供更多的娛樂選擇

薰花日式餐酒館無論是平價的日式料理還是愜意的宵夜時光，這裡都能帶給你獨特的用餐體驗

從下班後的微醺小酌，到與好友聚餐的愉悅時光，薰花以親民價格與優質服務，成為了永和不可錯過的餐酒館之一

如果你還沒來過薰花日式餐酒館，絕對值得找機會來享受一場日式料理的饗宴

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