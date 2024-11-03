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南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家，一訪櫻花鉤吻鮭棲息地，近思源啞口｜宜蘭景點

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撒野樂活小村婦

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文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 大同鄉

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

羅葉尾溪步道 位於宜蘭大同鄉，溪水潺潺的小徑不僅生態豐富、林相奇特，沿途更佈滿髮絲般的松蘿，纏繞攀爬於枝樹，彷彿走進神秘浪漫的的阿凡達原始叢林，除了大家比較知道的 七家灣溪 合歡溪 羅葉尾溪 也是國家級櫻花鉤吻鮭的棲息地之一，現在就讓我帶你尋訪這一處鮮為人知的魔法森林步道

    羅葉尾溪   地理位置   

羅葉尾溪 是泰雅族 南山部落 的傳統領域。發源自 雪山山脈 羅葉尾山 東側，大部份位於宜蘭大同鄉境內，除了下游一小段向西南流入台中市和平區，成為大甲溪二級支流 有勝溪 的源流。

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

我們從宜蘭市區出發往大同鄉方向前進，沿著台七甲線到 「高麗菜的故鄉」 之稱的 南山部落， 一路蜿蜒曲折順著蘭陽溪谷而上，海拔1700左右的山區部落氣候多變、經常雲霧繚繞，而這一天陽光普照風光竟如此明媚。即使經常喜歡上山到武陵、福壽山農場、梨山與中橫，必經的南山部落不但是我們的中繼休息站，每每還是會欣賞著被高麗菜田包圍的河床山谷特殊景色

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   思源啞口｜寂寞派出所   

✔️ 離開南山部落一直順著中橫公路宜蘭支線(台七甲線)往前約25分鐘，便會抵達海拔1948公尺的重要地標「思源啞口」，這裡是靠近宜蘭與台中的交界之處，不但是連接中央山脈雪山山脈的山口鞍部，也是蘭陽溪大甲溪兩條水系的分水嶺，在地理位置上具有特殊的意義，行政區隸屬於宜蘭縣大同鄉的南山村。也正是因為特殊的位置導致有特殊的林相與氣候，從宜蘭上山經常霧氣瀰漫、水氣旺盛，但只要一過思源啞口到台中的領域，幾乎是馬上陽光乍現、萬里晴空，我們經常到武陵、梨山都是屢試不爽，思源啞口的氣候分界真的非常明顯。

✔️ 要到 羅葉尾溪步道 一定得先抵達 思源啞口 附近的派出所，這個在1997年裁撤的思源派出所距離現在已經有27個年頭，每到冬天下雪還是很熱門的賞雪景點喔，也因為荒棄多年以至於民眾稱他作 「寂寞派出所」

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   羅葉尾溪步道  怎麼去 ?  

首先抵達思源啞口附近的「寂寞派出所」後，在大馬路旁的小徑會看見 羅葉尾溪管理站 的告示牌，可以將車子停在這邊的小空地再步行，羅葉尾溪步道 雖然是封溪護魚區域，禁止一般民眾釣魚戲水，但是遊客仍然可以進入健行，也有一些旅行社帶領民眾前往探索這個迷人的原始秘境。如果要找到步道入口就直接從柵欄處進去就對了

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

▼因為步道入口並沒有指示牌，剛開始我們以為柵欄無法進入，所以沿著柵欄左邊的小徑前去，忐忑過溪後往上坡走了一會兒越想越不對，再打開導航研究了一下才發現路線不對，這條小路應該是往羅葉尾山去，也就是 「羅馬縱走」 的起始點 ( 羅葉尾山 馬武佐野郡山 ) 我們差一點要挑戰羅馬縱走了，哈哈哈，趕緊折返

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

從管理站柵欄進入會看見一個用茅草搭建的木造高腳瞭望台，再往前幾步便有竹籬編制的簡易休息亭

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   羅葉尾溪步道｜生態豐富的絕美小徑    

步道入口處尚且有寬敞的草地和藍天景致，沿著泥土碎石小路緩緩前進，你會發現樹叢越來越茂盛…陽光也漸漸被遮蔽

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

這條步道遊客並不多所以更顯清幽

感覺要走進一個神秘的國度

不曉得會有什麼驚奇事物，探索就是這麼有趣
南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

鋪上落葉的樹林小徑坡度不大，不急不徐用散步的方式來走也不會覺得累，這天來到 蘿葉尾溪步道 非常幸運，天氣和路況都良好 南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

途中經過一座原住民彩色圖騰的木橋，橋下的羅葉尾溪溪水清澈、水聲潺潺，在山林中特別悅耳動聽

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

巨大的古樹矗立在木橋尾處的山坡，張牙舞爪向天漫長，交錯盤鋸猶如宣示領土，彷彿大聲嚷嚷 「我是這山中之王~」

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

喜歡大自然的我們最愛一邊健行一邊觀賞路旁的植物，樹幹上長滿了苔癬蕨類和特殊形狀的菇類，他們用自己的型態恣意繁殖，即使在這一片靜謐的森林裡也獨樹一格的生長，豐富了整個步道的樣貌

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   滿佈松蘿的魔法森林秘境  

過了木橋之後景色變得更加迷人，滿眼皆是綠色如髮絲般的松蘿，或纏繞或垂掛的蔓衍在樹枝上，幾乎沒有一根樹枝倖免，而隨意生長的枝藤蜿蜒曲折，很像遠古侏儸紀公園那樣原始又很神秘

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

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南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

很難形容眼前這一片景色，被松蘿滿佈的原始步道是我走過步道中蠻特殊的一條，以前未曾聽聞 羅葉尾溪步道 ，也或許因為這裡是雪霸國家公園與南山部落共同管理的保護區，不作為觀光旅遊景點，這樣美麗原始的風貌才被保留下來

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

置身在松蘿原始森林秘境有一種詭異神秘感，這裡的林相很特殊，雖然樹木高高的但是樹枝胡亂長一通，歪歪斜斜完全沒有規則，走著走著 好怕突然有怪獸竄出來，又美又危險的衝突感

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   羅葉尾溪步道｜松蘿是什麼?   

垂掛飄搖像鬍鬚般的松蘿，其實是一種地衣，喜歡生長在高海拔較為寒冷、潮濕的環境，一年只生長兩公分，性耐寒故能生長於海拔高的山區，攀附於樹上已便能吸收到足夠的陽光，對於溫度、空氣、濕度都有明顯的生長環境要求，不愛直射的陽光所以喜歡躲在樹蔭之下，既能防曬又能防風，沒有下雨它也能吸取空氣中的微量水氣來存活，更重要的是松蘿對於空氣特別挑剔，最愛清新乾淨的空氣，只要懸浮粒子過多就難以存活，更有人稱它為大自然的空氣指標。 

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

與樹枝糾纏不清的 松蘿 好比是上輩子的情人，在此生此世依然有說不盡的愛恨情仇

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

陽光樹影間的松蘿雖然浪漫讓我驚奇不已，但偶爾幾處陽光照射不到的地方顯得峻冷灰暗，靜悄悄的氣氛實在會讓人駐足屏息凝望，環顧四週一下深怕有女巫出現，說這裡是女巫的家還真的有幾分像呢

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

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   羅葉尾溪｜櫻花鉤吻鮭的復育地   

步道中途一塊告示牌寫著 「櫻花鉤吻鮭」 的導覽介紹

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

雪霸國家公園管理處一直為了復育台灣國寶魚 櫻花鉤吻鮭 不遺餘力，在2009年在大甲溪上游一條無名野溪，用山名來命名為 羅葉尾溪 ，並成功野放櫻花鉤吻鮭亞成魚，此處罕為人知、水流穩定、生長環境原始乾淨，現在也是 櫻花鉤吻鮭 的重要復育地之一。 

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

羅葉尾溪步道 距離不長坡度不陡，大約不到一公里來回時間約40~50分鐘，慢慢行走不會喘不會累，可以輕鬆來回並且欣賞到原始叢林風貌的景色，而後段小路開始顯得雜草繁密，步道也漸漸變得不明顯，為了安全起見我們就原路折返

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   羅葉尾溪中的櫻花鉤吻鮭   

羅葉尾溪步道 中段需要跨越淺淺的溪水，這一條森林裡的野溪不大，溪水相當清澈，我們特地在此休息並蹲下用手觸摸水流，高山的溪水超級冰涼，裡面還有很多很多大蝌蚪在游泳，小孩看見非常驚喜

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

坐在溪邊的石頭上休息泡泡腳也非常舒服，剛開始我們一直遍尋不到 櫻花鉤吻鮭 的蹤跡，後來在溪水較深處還有回程的木橋上往下探，竟然真的發現台灣國寶魚悠游的蹤影，霎時興奮地大叫，不過因為他們在較遠處的溪水之中沒辦法拍攝得很清楚，無法有照片跟大家分享了，有機會請你們來走訪一趟 羅葉尾溪步道 探尋它們的身影吧

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

南山部落【羅葉尾溪步道】走進魔法般的松蘿森林秘境找尋女巫的家

   羅葉尾溪步道 ｜ 後記  

雪霸國家公園的 羅葉尾溪步道 有幸一見它的真面目，幽靜唯美、生態豐富，絕美的松蘿森林秘境值得一遊，如果剛好到宜蘭大同鄉的 南山部落 或者 武陵農場 旅遊， 可以安排時間過來走走 


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