每一年的新北泰山總是會在10月底迎來蒜香藤的花季。

2024年花期從10月28日至11月3日，蒜香藤在楓樹河濱公園裡盛開，淺紫色的花朵如同瀑布般隨風搖曳，吸引著無數遊客前來欣賞。

雖然說歷經10月31號強颱康芮的襲擊，花兒掉落不少，不過絲毫沒有影響賞花遊客的興趣。

2024新北泰山蒜香藤花季

GPS可以設定：泰山楓樹河濱公園

地址： 243新北市泰山區明志路一段19巷5弄

營業時間：

24 小時營業

☑花季期間限制汽車進入，無停車場，機車比較方便停放。

☑無停車位🚗｜有廁所 🚾。

每一年開花的季節，總是落在4~5月份及10~11月份，粉紅色系帶著濃郁的香氣，都會讓泰山楓樹河濱公園，變成了賞花夯點，但是相對性他的花期也非常的短，時間大約7天內。

一走進楓樹河濱公園，就被眼前的景色給震撼到。

淺粉淺紫的蒜香藤花隨風搖曳，彷彿是自然為我們編織的花毯，美不勝收。

這麼長長的一條花海走廊，無論是站在高處還是近距離的欣賞，都能感受到那種~~數大便是美的景色~~

雖然說近期天氣不優，不過反到是這樣子用相機、手機拍照，反而更能襯托花的美感。

而不少三五好友前來拍照，笑聲和閒談聲交織在一起，營造出一種輕鬆愉快的氛圍，好美的環境，沉浸在這美麗的景觀中，忘卻了這城市的傭擾。

這裡每一個角落，都是天然的拍攝背景，隨手一拍就是一美照。

每一個構圖，按下快門！便可以捕捉下每一個快樂的瞬間。

尤其是那些盛開的花朵，微風輕拂搖擺，美景令人陶醉。

雖然說這裡只是一個小點！

不過在公園的入口處，也有農村風造型的地景藝術，這些的稻草編織物，都是以農村文化為主題，呈現當年農夫的辛苦，也讓這座公園增添了的傳統文化氛圍。

透過這些作品，讓我們可以體驗到當年農村生活的韻味。

就這樣子的一條路，後方都是高大的綠樹給圍繞，而花叢中不時有飛舞的蜜蜂在覓食，粉讓人可以放鬆的小地方。

不管你是前方還是後方逛逛，你都會被眼前的淺紫色花海給震撼，蒜香藤的花朵，就像窗簾垂暮落下~~甚美~~

今年還在中央擺放的道具座椅+公車站牌，可以讓人們坐在上面拍照，感覺還不錯。

而在拍攝之餘，也要好好的愛惜花朵，不要栽花跟折花，這樣子才能夠讓來訪的遊客繼續的欣賞美景。

▲帥氣留給我，美照就等你們來拍囉！

每年的新北泰山蒜香藤花季，我總是會到這邊來走一走，在繁忙的都市生活中，也算是假日休閒的一種方式，如果有興趣的朋友，要趕緊前來觀賞，因為蒜香花的花期真的不長。