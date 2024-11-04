金山老街，即金包里街，清朝雍正末年由泉州移民所建立的繁榮街肆，時至今日，更是北海岸逛老街的唯一選擇。我們今天，光找個停車位，就繞了一圈又一圈，彷彿三百多年來，繁盛一如既往啊！

↓從慈護宮媽祖廟街口進來，摩肩擦踵，人潮川流，來過數不清次，真的就一直是這個樣子。

↓韭菜車輪餅，還在。

我總是說，這條北海岸僅存的清代大街，其實已經瞧不太出古味了，不是特寬闊的街道，擠滿了餐廳、小吃、當地特產、伴手禮、生活用品......，遮雨棚錯落，交織出濃厚的在地觀光氣息。

主要是來吃午餐的，卻很難不被琳瑯滿目的特產攤販吸引。

↓顏記古早味美食坊的草仔粿，各種葷、素芋巧粿，四大盤現蒸，十分誘人。

↓右邊那款包肉和香菇的葷食芋粿好吃！

↓獅子林手撥包，好大的千層麵包。

↓海菜、蓮蓬和野薑花一起賣，很特別。

↓買了一包山苦瓜回家泡，據說有降血糖、幫助消化、促進新陳代謝、抗發炎……等功效，但可能要長期服用才感受得到吧？還好喝起來不會太苦。

↓金山廣安宮：清朝時期福建漳州地區的移民來到台灣，定居於金山、萬里等地，他們帶來了漳聖王的信仰，建立漳聖王廟，作為宗教與社群中心。

現今漳聖王廟前的「金包里鴨肉」，可說是金山老街最大的特色，甚至有人說：「逛金山老街沒吃鴨肉，就好像沒來過一樣。」生意超好，造就了許多客人自行端著菜餚在老街中行走的最奇妙畫面。

↓供品般虔誠地端著。

↓這麼多使用過的盤子，最後又帶回廟前。

看到這麼多菜色，肚子餓扁了。

↓本來對這家【金山大碗】有興趣，紅蟳海鮮粥或萬里三點蟹粥，放入整隻螃蟹，頗吸引人，可是怕會等很久。

↓後來選擇金山老街106號的【陳鮮蚵豆腐之家】，也是間老店，美食節目曾報導過，相信是不想自行找位子、端盤子的別樣選擇。

↓兩個人也不必點太多菜，這一盤60元的肉絲炒麵就很夠分了。

↓不會太油，麵也炒得很香，相當不錯。

↓魯肉飯($25)。

↓涼拌過貓($120)。

↓簡單的川燙，新鮮綠葉蔬菜特有的輕微苦澀和草本香氣，搭配美乃滋的滑順質地，增添了濃郁的奶香和微酸滋味，白芝麻又帶來細膩的堅果香氣，沒預期，怎麼那麼好吃啊？

↓哈哈！邊吃飯，邊欣賞遊客絡繹不絕端著盤子經過，哪個觀光區還有這樣的？

↓脆皮豆腐($120)，熱呼呼，外皮炸得好酥脆好煞嘴。

↓內裡卻綿嫩，充滿了豆香。

↓經典宜蘭名菜卜肉($120)，金黃酥脆的麵衣與內層的豬肉肉質形成鮮明對比，外脆內嫩，同樣讓人一口接一口。

嚐著卜肉，可以想見北海岸與宜蘭地理位置相近，三百年前渡海來台的泉州、漳州移民，一部份定居金山、萬里，另一部份遷徙至宜蘭，這福建地區的閩南料理特色，於是便成了兩地的歷史聯繫。

這樣兩個人吃了445元，也算相當平價。

↓雪豹冰城的冰淇淋也是必吃。3球45元。如果用新鮮水果製作的，則為3球90元。

↓黃色是鳳梨口味。

↓桃紅的是仙人掌。

本來只想到金山老街解決午餐的，不料陷在裡面，比在上一個景點待的時間還長很多！走走逛逛，吃吃喝喝，這或許就是老街的魅力吧？新舊時光的交融，勾得人一來再來，想快速離開都不行，直接讓後頭的行程腰斬了。

金山老街大眾運輸：

淡水捷運站，轉搭台灣好行716皇冠北海岸線至金山區公所(老街)站下。

臺鐵基隆站，轉搭淡水/基隆客運862公車至金山區公所站下。

臺鐵臺北站，轉搭國光客運1815至金山區公所下。