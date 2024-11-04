台北聚餐推薦一間美式漢堡餐廳，就位在 六張犁捷運 美食地圖的範圍【林斯漢堡】Lins Burger，這間在google評論擁有超高人氣的美式餐廳，其實真的還不錯，雖看到很多人說評論是送餐點刺激來著的，但實際吃過後，不論是招牌美式漢堡排、BBQ肋排還是義大利麵，口味都有在水準之上，深深覺得【林斯漢堡】的餐點應該有改良過，擺盤也很用心，光是厚實的７盎司手打漢堡排及豬肋排，就讓咱們吃的津津樂道。



((警語：未滿18歲請勿飲酒，喝酒勿開車))

食物好不好吃，非常看個人的味覺，有人偏愛酸，有人偏愛甜，甚至每個人對記憶中的美味都有很不同的認知，畢竟口味本身就有極大差異，【林斯漢堡】給我的感覺是兼富視覺感官及味覺美味的。好吃的東西不吝惜分享，若有不合口味的地方，也會以個人看法來敘述與自己不同調的原因，這次帶家人跟小朋友來吃，大家除了感受到有如美國大家庭團聚聊天大啖美食的快感外，也因為吃到了好吃的餐點感到心情愉悅。

要說比較差強人意的地方，應該就是店內放的音樂跟美式風格不太同調（哈哈哈～），再來有些要自行索取的東西擺放的比較不明顯，要問一下服務員，像是餐具、手套、醬料..等，不過這對本人來說還好，問一下就好，現在服務業也不好做，喔對~水也可以自己跟服務生要唷！冰水挺好喝的～



【林斯漢堡】就位在捷運六張犁站，走路不到一分鐘的距離，交通實在相當方便，離信義區、安和路都不遠，附近也蠻多停車場的，最方便應該是 嘉興公園地下停車場 ，如果滿位的話，安和路上蠻多平面停車場可以參考~

【林斯漢堡 Lins Burger 】台北美式漢堡推薦 六張犁美食

時間：11:30~21:00

電話：02-2732-0688

店址：台北市信義區和平東路三段173號

交通：捷運六張犁站 (步行一分鐘)

停車：嘉興公園地下停車場

ＦＢ：https://www.facebook.com/LinsBurger2

ＩＧ：@linsburger02



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外觀看起來特別顯眼的【林斯漢堡】相當有美式叢林風格，不知怎麼地讓我想到一部電影「野蠻遊戲」Jungle 的神秘感，好像隨時會有野人跳出來~



大大的漢堡霓虹燈，就是美式漢堡的象徵~





「Work hard, play hard」是很多人的工作格言，意味著「要努力工作，也要努力行樂。」工作時工作，行樂時行樂，這也是版主的人生格言，在認真工作的同時，也要即時行樂，可別辜負人生了！而享受美食也是即時行樂的一個重要環節！



【林斯漢堡】店面不大，大約五到六桌，可容納約20人左右，很適合小團體的生日包場耶！假日的親子饗宴或是三、五朋友的聚餐，情侶間的約會，都很適合，霓虹燈的點綴讓店面很有氣氛~



店內許多復古又有特色的軟裝飾，讓人看得目不暇給，竟然還有暴力熊跟KWAS的合體，真的太可愛了，滿滿的美式龐克風，



店內還有一台電視，想必有大型熱門球賽時，也會吸引不少球迷來一同觀賽，這台復古唱機，也是經典中的經典，有迪斯可的年代感



【林斯漢堡】的餐點相當多元，光就美式漢堡口味就非常的多，還有早午餐Brunch、排餐類、義大利麵、開胃菜、炸物到甜點、飲料，可真要好好的挑選一番，這次我們人多，決定熱門種類分別點一些，也讓小朋友體會美式餐廳共食分享的民情。因應菜單好像會常更新，還有不時推出新菜色，所以直接提供線上菜單給大家參考。



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等餐前也別閒著，自助拿餐具、醬料，還有手套、吸管等，都可以自己來！想喝冰水或是小餐盤分時的話，跟店員說一聲就可以。



這「一次性手套」的包裝真的讓人臉紅心跳的，這創意真是挺有意思，安全又衛生啊！



『炸物拼盤』美式餐廳算是熱門項目之一，裏頭有雞塊、洋蔥圈、烤雞翅，醬還分三種，塔塔醬、番茄醬、凱薩醬，感覺炸物搭番茄醬最搭，





小拼盤的份量很剛好，炸的也不會很油膩，小朋友很喜歡，咱們五個人稍微品嘗分享，就很美式餐廳的一般口味，撒上一些胡椒鹽可能會更好吃，【林斯漢堡】還有一款松露薯條大家可以試試，但因為這次小朋友不敢吃松露，所以就沒有刻意點松露薯條。



不一會兒的功夫，一半就要沒了～果然炸物是不論大人、小孩都誘惑的美食啊！



雞塊沾上塔塔醬也是很不錯的吃法，再加點芥末醬也很可以唷！



非常愛吃雞翅的我們這一家，另外點了『BBQ火烤大雞翅』 看起來就好正點啊！



外皮烤的真的很金黃酥脆，皮也很完整的服貼著整個雞翅，真的有大隻



這時候－一次性－手套該是要登場了，用手吃雞才是過癮啊！



以手扒雞的姿態一口咬下，外皮帶酥，裏頭肉質軟嫩還帶有雞汁，這口味應該有醃過，所以這BBQ烤雞翅本身就很夠味了，很香～很好吃～一點也不乾柴



很喜歡搭配的高麗菜及檸檬配襯，滴上檸檬的烤雞翅更加清新好吃，另外我們還點了氣泡飲跟黑糖鮮奶茶，黑糖鮮奶茶還是沖繩黑糖唷！小朋友超喜歡喝，氣泡飲跟炸物也非常的搭，吃主餐前都先開開胃了～



另外還點了美式炸物好朋友-可樂。【林斯漢堡】的可樂是一杯杯裝的，不是瓶裝的唷，所以要不要加冰塊可以先說。



『塔塔鱈魚條』炸物第二波，就是鱈魚條，不過話說是塔塔鱈魚條，但旁邊放的是蕃茄醬耶！ 哈哈哈～



不過我們前面拼盤就有很多塔塔醬，所以自己想沾什麼就沾什麼～外頭薄酥的麵衣是很喜歡的地方，不會有裹很多粉的感覺



外酥內軟的鱈魚條，本身味道很輕，口味不重，所以沾醬吃比較夠味，裡頭還鱈魚還帶有水分，不會那種乾乾的鱈魚條～



『煙燻鮭魚沙拉』美式餐廳肯定要有沙拉來均衡飲食一番，尤其颱風過後，這菜價真的是一去不回～【林斯漢堡】的沙拉看起來就很新鮮耶！



裡頭除了兩至三種生菜，還有蘋果、番茄、玉米，生菜葉子看起很鮮脆～



咱們佐了比較養生的和風果醋醬，搭配燻鮭魚本身的煙燻味，應該是最對味的～



燻鮭魚本人好大塊，切得相當厚，吃起來也很新鮮好吃，



很推薦這道新鮭魚沙拉，煙燻鮭魚味道非常香，口感滑嫩，愛吃鮭魚的可別錯過



『美式BBQ肋排』這是這次大家一吃就覺得很第一名的肋排，原以為肋排會是帶骨一根根的那種，沒想到是一大塊的肉肋排



小朋友說這道看起來很像櫥窗裡的樣品，哈哈哈~太美了，連洋蔥圈都放的那樣美~



一刀切下不帶骨，很好切，肉質介於軟嫩又有韌性，本以為會偏柴，卻一點也不會耶~

尤其這肋排的醬汁~真是好吃，感覺有加點橘子的柑橘味，酸甜酸甜的BBQ醬，整塊肋排烤的也很剛好，是今天非常推薦的料理



肋排的末端還有帶點軟骨的部分也很嫩~吃起來有點像雞腿排的感覺~這樣一份BBQ肋排大家一起分享著吃，真的很剛好，對小朋友食用起來也不會太困難~



『火烤培根牛肉堡』相當驚人的漢堡啊!!!這外觀比連鎖速食店的漢堡還要有氣勢多了吧



生菜給的大器，一旁還有附上薯條跟醬料，



超厚的漢堡肉排及鮮嫩培根，這巨無霸漢堡可能以我這小嘴是無法一口咬下的，這培根煎烤的看起來好嫩，漢堡肉排則是帶有點焦香



無法直接一口咬下，那就用切的吧！ 切開斷面秀~才知道 wow~這手打肉排也真的太厚了吧！裏頭扎實飽滿還帶有很多肉汁耶！



漢堡肉非常的香，因為厚實所以吃起來一點也不乾柴，漢堡肉本身沒有過多的調味，所以還是吃的到牛肉的原味。更沒有因為厚而產生那種很膩的油耗味

『紅醬經典德腸肉醬義大利麵』最喜歡的紅醬口味，番茄肉醬香氣逼人，令人不自覺又分泌了唾液



德式香腸，彈牙就是其最有特色的地方，增添了肉醬義大利麵的口感，香腸很好吃~



麵體是正宗的 spaghetti 不過麵芯就比較偏台式稍軟一點，正統的義大利麵吃起來會比較硬比較彈牙，但小朋友吃還是習慣吃軟一點的~



『白醬海鮮義大利麵』非常突破本人的白醬義大利麵，總覺得白醬義大利麵會是相當奶稠的感覺，吃起來會很黏呼呼的~



沒想到【林斯漢堡】的白醬義大利麵很可以耶! 鹹香鹹香的奶味意外地有種清爽的口感，這有點顛覆我的白醬的印象，



海鮮也很給力，有四隻大蝦~還有蛤蜊，鮮味十足，蝦子也還算新鮮 Q 彈



『脆皮卡拉雞腿堡』說實在吃到這部分已經有點飽足感了，【林斯漢堡】的餐點份量其實還都蠻大的，CP值算很高，而這份卡拉雞腿堡，也是疊高高的有如小山丘



這櫻桃小嘴是要怎麼吃~~~哈哈~ 好新鮮的生菜、番茄、洋蔥、起司，及炸的脆皮可口的雞腿排，上頭淋上特製的塔塔醬(感覺有點蜂蜜芥末)



沒法一口咬下，所以用拆解的方式慢慢吃，被起司包裹住的雞腿排，肉質是鮮嫩多汁的，搭配起司的鹹香，非常搭!



生菜更是不能錯過，直接拿起來生吃，很新鮮的！其實【林斯漢堡】的漢堡麵體看起來也膨膨鬆鬆很好吃，下次建議可以吃吃邪惡的花生口味，



最後我們用『檸檬塔』甜點，做今日完美的end~



小小的檸檬塔，半冷凍的玫瑰樣式~相當的美 且檸檬本身就很解膩，做最後的結尾真是太適合~



推薦~~~檸檬塔非常好吃~ 本來怕會很甜~ 但其實不會~ 酸的剛剛好，且冷凍的口感很讚



最後直接拿起來咬著吃，下方的塔皮酥香酥香~~中和了檸檬塔的酸度~這還真有種戀愛的滋味~



這天~咱們這一家在【林斯漢堡】度過了一個愉快的午後，餐點其實都蠻不錯的，尤其在主餐的部分，很合我們的口味~裝飾擺盤也不隨便~



店內還有提供免費wifi~~給有需要的消費者~要現場打卡也很方便唷!



店內有不少促銷活動及新品介紹，有興趣可以體驗看看唷！



站在這霓虹燈前其實真的站了很久，但我依舊翻譯不出來這是什麼意思~總之是帶給人溫暖有愛的感覺就對了~



【林斯漢堡】算是一間麻雀雖小五臟俱全的美式漢堡店，小小的店面，但餐點種類相當多，每種主餐都有其用心的美味的地方，這次帶家人小孩一同來這邊聚餐，在口味上大家算是非常滿意的。尤其肋排、漢堡、義大利麵、烤大雞翅，都很有味覺印象度唷！喜歡美式餐點的朋友，不妨有機會來品嘗看看。



【林斯漢堡 Lins Burger 】台北美式漢堡推薦 六張犁美食

時間：11:30~21:00

電話：02-2732-0688

店址：台北市信義區和平東路三段173號

交通：捷運六張犁站 (步行一分鐘)

停車：嘉興公園地下停車場

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