中壢這家「鍾小勤麵食館」是被牛肉麵耽誤的豆花店，大家有吃過嗎？

鍾小勤麵食館位於中原大學附近，來這邊用餐就有免費豆花和飲料無限暢飲，非常超值

點牛肉麵的話，還可以免費加湯加麵一次

老闆說如果學生已經加湯加麵一次，還是吃不飽的話，可以跟現場的姐姐阿姨說，她們還是會幫你加喔！

真的是小資族和學生的月底救星

最讓我們驚豔的是老闆娘自己研發的「客家烙飯」，以蒼蠅頭作為發想，將韭菜花、蝦米、香菇和肉絲跟蛋炒飯結合，不貴份量多

加上豆花和飲料無限暢飲，絕對讓你們吃的很飽！

快跟著小米一起去看看吧。

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👉閱讀很方便

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👉鍾小勤麵食館位置及停車方式

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鍾小勤麵食館位於新中北路，中原大學旁。

店前有停車場，對開車的朋友來說超方便的

👉鍾小勤麵食館環境介紹

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店面旁邊就是中原埤塘生態公園，吃飽飯後可以沿著埤塘走走逛逛，也很適合帶小朋友來溜搭~

晚上有燈光照映的話，這邊真的超美的

門口的候位區可以拍照打卡喔。

用餐空間寬敞，搭配自然光照射下，明亮舒適，而且桌跟桌之間不會過於壅擠

點牛肉麵就有免費加麵加湯喔！但僅限內用，共食也無法享有這個服務喔

自助區有免費豆花和飲料無限暢飲！

因為他們的豆花太好吃了，大家記得早點來，吃完就沒有囉

老闆很佛心，臉盆大的豆花給大家免費取用

豆花加上糖水，當作飯後甜點，吃完可以甜蜜蜜的回家~

他們的傳統豆花口感滑嫩，加上甜而不膩的糖水，根本是被牛肉麵耽誤的豆花店

秋冬來臨，飯後享用溫熱的甜點很暖心~

小彤和小米至少都吃了2碗才心滿意足離開 XD

夏天供應的飲料是冰檸檬紅茶，秋冬是熱茉莉綠茶，微甜的口味加上茉莉花香，可以解油解膩。

酸菜提供免費取用，屬於有脆度偏鹹香的口感。

👉鍾小勤麵食館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

牛肉麵有紅燒、清燉、蒜香、麻辣四種口味，還有招牌麻油雞麵線等麵食，冬天還有薑母鴨麵線喔

老闆娘自己研發的「客家烙飯」絕對是必點的。

小菜(50元/盤)自行取用，店家很貼心用透明蓋罩起來，比較衛生喔！

餐點由貓咪機器人送餐，送到後要自行拿取，不然太久沒拿取，貓咪機器人會跑掉喔

👉鍾小勤麵食館用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來把他們的招牌餐點都吃了一輪，也飽著肚子回家囉

建議大家可以挑選窗戶旁的位置，一邊用餐一邊欣賞窗外景觀，平價消費就能擁有景觀餐廳般的浪漫氣氛，是不是很划算呢？

首推客家烙飯(180元)，本來小米想點乾拌麵的，但發現隔壁老饕阿伯點這道，經過時還聞得到濃郁香氣耶，所以小米馬上改單 XD

老闆娘以蒼蠅頭料理為發想，將韭菜花、蝦米、香菇、肉絲跟蛋炒飯結合，沒吃過的朋友必定要點來嚐嚐！

食用前可以將蛋炒飯和配料攪拌均勻

蛋炒飯的蛋香加上偏鹹香的醬汁，屬於重口味的飯食。

搭配韭菜花、半肥瘦的肉絲、豆干等滿滿配料，讓人忍不住一口接一口吃不停

一盤份量很多，適合學生或胃口比較大的朋友享用。

女士們會喜愛的麻油雞麵線(170元)，秋冬來臨可以溫補一下

湯頭帶有麻油香、紅棗和高麗菜甜美，甘甜順口挺好喝的，不只吃麵線可以把湯整碗喝完喔

雞腿肉燉煮的挺軟嫩入味的~

麵線給的份量不少，吸附著湯頭，熱呼呼的很暖心

牛肉麵是學生和大胃王必吃的麵食，可以免費加湯加麵，學生的話阿姨還會多給一次喔！

麻辣牛三寶麵(220元)有牛肉、牛肚和牛筋。

湯頭有紅燒和麻辣香氣，大概小辣的辣度，是大部分人都可以接受的辣度~

不敢吃辣的朋友可以點清燉

今天吃到的牛肉偏瘦，口感較有嚼勁。

相反的牛筋讓人驚豔，有Q度彈牙的口感、不會太軟爛，挺不錯的

牛肚燉煮挺嫩的，小彤蠻喜歡的~

麵條屬於寬版的刀削麵，容易吸附湯汁，而且麵條份量多，可以吃的很飽

學生或大胃王的朋友吃不飽，還可以免費加湯加麵，絕對能讓你吃很飽喔！

個人很喜歡胡椒豬肚雞湯(150元)，湯頭甜美帶有辛辣的胡椒香，而且豬肚燉煮的好嫩喔

燙青菜(60元)高麗菜脆口清爽，帶有蒜香，搭配麵食很不錯喔。

小菜就看個人喜好啦，小魚乾花生(50元/盤)涮嘴又好吃~

涼拌海蜇皮(50元/盤)

涼拌豆干絲(50元/盤)

以上是我們的心得分享，鍾小勤麵食館是被牛肉麵耽誤的豆花店，豆花真的很好吃

我們首推客家烙飯，加上免費加麵加湯的牛肉麵，可以吃很飽，如此超值的麵店推薦給大家！

👉鍾小勤麵食館營業時間地址

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🌟店家資訊：鍾小勤麵食館

🏠地址：桃園市中壢區新中北路536-1號

☎電話：03 435 3839

⏰營業時間：11:00–14:00, 17:00–20:30

粉絲團：鍾小勤麵食館

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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