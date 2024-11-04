不用co2鋼瓶打出來的氣泡水，你喝過嗎？! 來自加拿大第一氣泡水機品牌spärkel，最新推出世界首創無鋼瓶設計的『Spärkel舒沛可氣泡水機』，使用獨家的起泡技術來取代傳統CO2鋼瓶，提供5檔氣泡量，喝起來面密順口不苦澀，瓶身特殊洩氣閥，未洩氣狀態，冷藏可以長效7天保留氣泡口感，水、果汁、咖啡、飲料都可以瞬間變成氣泡飲（避免使用食用精油、油脂類飲品），一起在家享受特條的樂趣吧！

Spärkel舒沛可氣泡水機 內容物

主機＊1

750ml水瓶＊1

氣泡粉＊10組

保固書、說明書＊1

使用說明書

說明書有完整的使用方法，配上可愛插圖，一目瞭然

世界首創無鋼瓶設計

使用氣泡粉取代傳統鋼瓶，每750ml飲品都會搭配一組AB氣泡粉，也因為不使用鋼瓶＋電動打氣，打出來的氣泡水，氣泡量永遠一致，不會一下多一下少，喝起來比鋼瓶打出來的更順口，尾韻完全不會有苦澀感

發泡原理

不使用鋼瓶到底要如何起泡呢？！大家還記得以前上化學課常見的化學反應嗎！？運用酸鹼中和的原理，只要將檸檬酸與碳酸氫鈉混和在水中發生放熱反應後，就會產生大量的CO2（化學式如下圖，圖片來源:Google）

也就是說只要把A（檸檬酸11g)+B(碳酸氫鈉13g)倒入投入口，將機台後面的水箱裝滿水後，按下製作鍵，氣泡粉與水就會在機台內混合產生出CO2，而與水溶解後的廢水，就會排到前面的水箱盒（約5次滿水）

底部進氣好清潔

一般市售的氣泡水機，都是從上方打氣，每次製作飲品時，都需要擦拭乾淨，以免飲品相互沾染，而spärkel的氣泡水機，瓶身底部有特殊進氣孔，從底部打氣，打氣完直接拿布擦拭清潔即可，完全不會有飲料相互沾染問題！

特殊洩氣閥長效保留氣泡口感

Spärkel氣泡水機搭配Tritanᵀᴹ無毒水瓶，上下蓋皆可拆，不含雙酚A，耐摔、耐高溫，還可放入洗碗機清洗，真的超方便！

仔細一看！下蓋有特殊進氣孔，而上蓋則是有獨家的洩氣閥，打氣完直接按壓即可洩氣，在未洩氣的狀態下，只要放進冰箱冷藏，可長效7天保存氣泡口感，想喝隨時洩壓，隨時享受綿密氣泡水，真的超棒

5檔氣泡量可選擇

氣泡水機提供5種氣泡等級，想喝質地輕盈或是濃密氣泡都可以自行選擇，很適合特調各式飲品

我自己有嘗試用5種氣泡量特調飲品，喝起來都很不錯，私心最喜歡可爾必思打入氣泡後的口感（哈！）

Level1: 輕微氣泡60秒

喝起來清泡刺激感很微弱，清爽、順口，很適合搭配茶類飲品

Level2: 輕微氣泡90秒

喝起來跟市售氣泡水差不多

Level3: 較多氣泡2分鐘

適合濃郁口感的飲料，氣泡比菲多喝起來不錯，很適合再加一點椰果

Level4: 強烈氣泡2.5分鐘

適合濃郁果汁、飲料，喝起來不會太刺激，配上可爾必思超好喝！

Level5: 濃密氣泡4分鐘

原本以為氣泡會很多，沒想到綿密到看不太到氣泡，喝起來很細緻，氣泡感非常明顯，完全不刺激，有驚豔到我！

直覺式操作超簡單

先將後水箱裝滿水，再將AB氣泡粉倒入投入口

水瓶裝滿冷水或是常溫水，請勿裝熱水，會影響氣泡感喔！

一般氣泡水：水裝到上虛線

特調飲品、果汁、酒類：液體裝到下實線

裝滿水後，確實轉緊上蓋，水瓶底部對準機台進氣孔，直接放置好即可，最後再把提把用力下壓，會聽到喀喀聲，就代表下壓完成！

選擇氣泡程度，在按下啟動鍵，即開始打氣

打氣完後，上拉提拔直到聽到喀喀聲，取出水瓶後，大拇指按壓洩氣閥洩氣後，就可以享用美味氣泡水啦！

萍姐實際使用感

在使用上要注意，不用對機台太過於溫柔，下壓提拔時，建議用力一次壓到底，才不會無法打氣，下壓提拔後，就不能再開啟氣泡粉投入口，所以一開始就要先加好，整個操作我覺得非常直覺簡單，簡單按個按鈕，就可以輕鬆打氣，超方便！

在口感上，我真的覺得氣泡粉大勝鋼瓶CO2，喝起來很清爽順口外，尾韻都不會有苦苦的感覺，氣泡也很細緻綿密，特調出來的飲品，口感就會覺得很高級，當氣泡粉用完後，直接網路下單就好，完全不用請人來收鋼瓶，整個方便許多，如果你也喜歡在家打氣泡水，很推薦你入手這台氣泡水機喔！

一起來看看影片吧！

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