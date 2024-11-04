2024-11-04

今天女王要帶大家探索台北西門町隱藏版的吃到飽美食 阿豬嘻烤肉村。這家位於台北萬華區的韓式烤肉餐廳，不僅提供488元起的超值韓式銅盤烤肉吃到飽，還有韓式部隊鍋和50種以上的自助吧吃到飽菜色，以及許多韓式美食等著你來品嚐！如果你正在尋找台北美食或想要發掘新的台北美食推薦，這裡絕對是不能錯過的秘密基地，現在就讓我們趕快帶大家去看看阿豬嘻烤肉村的各種美食料理吧！

⏏文章摘要

阿豬嘻烤肉村在哪裡?

營業時間：11:00–22:30

電話：02-23317070

地址：台北市萬華區峨眉街28號3樓(西門站6號出口步行2分鐘)



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阿豬嘻烤肉村位於台北市萬華區峨眉街28號3樓，鄰近西門站6號出口，步行只需2分鐘。 是愛好西門美食的饕客們的理想去處。無論你是逛西門町，還是在尋找台北燒肉或台北韓式料理，這家店都能滿足你的需求！第一次到訪西門町的人可以照著下面圖片尋找，地點雖然有點隱密但客流量真的非常的多，第一次到訪的人也建議先預約，才不會久候喔!

阿豬嘻烤肉村環境介紹

走進阿豬嘻烤肉村，立刻能感受到這裡熱鬧的氣氛，滿滿的人潮搭配超過50種以上的豐盛的自助吧，不管是蔬食、肉片、火鍋料、韓式小菜每一道菜色都讓人看的垂涎三尺。再加上超大的用餐空間，非常適合三五好友們一同聚會或家庭聚會，阿豬嘻絕對是品嚐西門韓式烤肉和西門韓式料理的好地方。如果你想體驗台北吃到飽的樂趣，這裡一定是你的不二選擇~



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阿豬嘻烤肉村菜單吃到飽自助吧

阿豬嘻烤肉村 吃到飽自助吧的用餐價格相當親民，平日的價格僅需$488元，而在週五晚上、六日及國定假日則為$568元，絕對是台北吃到飽的超值選擇！而且重點這裡還不收取10%的服務費，讓你可以盡情享受美食。不過要記得，用餐時間為90分鐘，超過100克的剩餘食材會酌收100元的環保費的規定。因此大家都要珍惜食材，酌量取用喔~

阿豬嘻烤肉村吃到飽的餐點菜色非常的多樣，首先要介紹的當就是內最招牌的韓式美食，不管是涼拌小食或是煮熟的熟食道地的韓式泡菜、韓式年糕都非常美味~

對了! 在韓式餐點內還有韓式魚板關東煮、菜頭等美食，當然吃到飽的韓式拌飯和海帶湯也是配菜聖品，喜歡韓式料裡的人一定要自己去拿來品嚐喔~



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阿豬嘻韓式銅盤烤肉

來到阿豬嘻烤肉村，千萬別錯過他們的韓式醃製肉品！這裡提供的牛、豬、羊、雞四種肉品，經過店家的獨家醬汁醃製，風味濃郁，口感鮮嫩。飽含多層次的醬料的配上鮮美的韓式烤肉經過銅盤烤製後，香氣四溢，肉質滑嫩，讓人一口接著一口，根本就停不下來的美味~

話說銅盤旁滾煮肉片後的湯汁，更是非常精華拿來煮蔬菜或是海鮮等美食，都會會變得非常鮮美好吃又彭湃唷~

話說店家的特調大醬以及多種調料，也是配搭配銅盤烤肉的亮點之一，沾上特調醬汁後肉片美味更加升級好吃到不行~



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阿豬嘻韓式部隊鍋

另外一道受人注目的美食就是韓式部隊鍋，這道部隊鍋以泡菜為湯底，放入了豆腐、高麗菜等食材，無論是韓式泡麵、豆腐還是新鮮蔬菜，煮出來的味道都非常香辣過癮。這碗熱騰騰的部隊鍋不僅能暖身，還能讓你吃得特別過癮，真的是冬天的最佳良伴！

阿豬嘻烤肉村 的韓式美食可不止烤肉和部隊鍋，還有很多讓人驚喜的小菜！可口的炸物、壽司，多樣的飲品冰淇淋等美食，讓你在享用主菜的同時，也能品嚐到多層次的風味。

對了! 差點忘了替喜歡小酌的人介紹冰櫃內的韓式飲料以及燒酒，這部分是另外付費，時如果聚餐時配上一杯好酒的人，一定要點來跟三五好友同樂喔~

台北西門町萬華美食推薦

這次在阿豬嘻烤肉村的用餐體驗真的讓我感到非常滿意！從肉品的新鮮度到湯底的美味，每一樣都讓我驚艷。更重要的是，這裡的價格真的很親民，性價比超高，特別適合和朋友們一起來聚餐。無論你是對韓式烤肉情有獨鍾，還是想嘗試不同的美食，阿豬嘻烤肉村都絕對是值得一試的台北西門町萬華美食推薦 ！

阿豬嘻烤肉村店家資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉絲團：阿豬嘻烤肉村

營業時間：11:00–22:30

電話：02-23317070

地址：台北市萬華區峨眉街28號3樓

(西門站6號出口步行2分鐘)

阿豬嘻烤肉價格：

平日：$488元

週五、六、日及國定假日：$568元 (全天)

※附註：用餐限時90分鐘。為了避免浪費超過100克

剩餘食材會酌收100元的環保費用(10%服務費)

(※以上價格皆有時效性，請以官方資訊為主!)