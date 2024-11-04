西門町，作為台北最熱門的商圈之一，一直是年輕族群與觀光客的朝聖之地。這裡不僅是「流行」與「購物」的代名詞，更是充滿活力的街頭文化匯集地。除了逛街購物，西門町也提供多樣化的娛樂選擇，其中最受歡迎的莫過於電影院。在觀賞最新大片前，不妨先到「Ö! in DINER 飽滿廚房」這個以老宅新生的美式餐廳，享受悠閒的用餐時光，為一場愉快的電影之旅暖身。

Ö! in DINER 飽滿廚房

Ö! in DINER 飽滿廚房是「in89豪華影城」旗下的美式餐廳，位在萬華區的康定路上，西門町電影街的最末端，臺北市電影主題公園旁，距離西門町捷運6號出口約10分鐘。

其建築的風格獨特，將「傳統」與「潮流」完全融合。外觀是充滿韻味的紅磚瓦屋，訴說著歲月的痕跡。而緊鄰一旁的卻是充滿工業風的貨櫃屋，以及以木構打造的棚架，棚架下是兩張長桌和高腳椅，搭配綠意盎然的植栽，營造出一個充滿生命力的庭院氛圍。這裡不僅是飽滿廚房的入口，更是傳統與現代美學的對話場域。

▲飽滿廚房的大門入口。

▲飽滿廚房的建築是紅磚瓦屋的老宅。

Ö! in DINER 飽滿廚房 消費模式與菜單

飽滿廚房的低消為每人一杯飲品，兒童未滿120公分則不限低消，不收取服務費，也無限制用餐時間。

餐廳提供的飲品有各式茶品、奶昔、咖啡及酒類，價格為＄60－＄180；嘴饞想吃點小東西的話，也有提供炸物、美式鬆餅及甜點，價格在＄120－＄350／份；若想飽足一餐，也有主餐的早午餐、捲餅、三明治、熱狗堡及披薩等美式美食，價格是＄200－＄250。

因未限制用餐時間，室內也有提供插座，想久坐的朋友，也可以在點購主餐的基礎上加價＄100，就能享有主餐組合三款飲品擇一的免費續杯。

▲主餐菜單。

Ö! in DINER 飽滿廚房 用餐環境

餐廳內部的設計簡約，挑高的天花板營造出開闊的視覺效果。大面積的玻璃窗引入自然光，搭配暖黃色的吊燈，營造出溫馨用餐氛圍。深色系的布簾與餐桌，為空間增添一份沉穩的質感；而鮮黃色與純白色的椅子，為整體色調帶來活潑的跳躍感。儘管空間不大，但透過巧妙的佈局，設置了長桌及圓桌，最大化利用了空間，滿足不同客群的需求。

飽滿廚房不只有美食而已。在每周日的下午2點30分至4點30分，有台北爵士大樂隊 ONYX JAZZ CLUB 帶來一場精彩的爵士音樂饗宴。在享用美食的同時，還可以欣賞到高水準的爵士樂表演，讓假期時光更加豐富多彩。

▲室內有不少的玻璃窗引進自然光。窗邊放置了爵士鼓與鋼琴。

▲個人最推薦的座位，就屬這裡。

▲外面雖是陰雨天，依然可為室內帶進不少光亮。

▲櫃檯與罐裝飲料。

▲戶外座位。

Ö! in DINER 飽滿廚房 餐點介紹

這天，點了「O!in 飽滿大早餐」，內容豐富，有紅白香腸、脆培根、煎蛋、吐司、生菜沙拉和薯條。餐盤最有趣的地方就是可以自行搭配。將歐姆蛋、脆培根和奶油醬疊放在吐司上，每一口都充滿了鹹香與奶香，口感豐富，覺得肉膩味了，還能搭配生菜沙拉，平衡一下味蕾。

友人點了店員推薦的泰式打拋牛肉堡，搭配酥脆的薯條。稍微烤過的麵包外酥內軟，搭配帶有肉汁的牛絞肉，口感豐富。打拋牛肉的香氣濃郁，鹹香夠味，很適合重口味的朋友。薯條炸得金黃酥脆，鹹度適中，即使不沾番茄醬也十分美味。此外，點主餐還附贈爆米花，讓人在等待餐點的同時，也能享受到美味的小點心。

▲飽滿大早餐＄230，吐司為未烤過的白吐司。

▲飽滿廚房為美式風格的美食，所以味道上都比較偏重、偏鹹一些。

▲泰式打拋牛肉堡＄230。

▲打拋牛的鹹香，再搭配蕃茄醬的酸甜滋味。

▲好吃歸好吃，但不適合太秀氣的吃。

香草奶昔的份量十足，一上桌就讓我驚艷不已。綿密的奶昔堆得像小山一樣高，上面還灑滿了脆麥片和棉花糖，視覺效果非常豐富。趕緊趁著奶昔還沒完全融化，大口喝了幾口。奶昔的甜度很高，絕對是甜食愛好者的天堂！

▲單點香草奶昔＄150。

▲凡點主餐就享有一份鹹甜口味組合的爆米花。

飽滿廚房是一家兼具美味與舒適的餐廳。餐廳位於交通便利的位置，卻能提供一個遠離城市喧囂的寧靜空間。室內座位充足，無論是個人用餐、朋友聚餐，還是想在看電影前填飽肚子，都能滿足需求。餐廳提供的美式餐點口味濃郁，很適合重口味的朋友。