「路境行旅 台南西門館」目前試營運中，是「小鹿文娛旅宿集團」近期最新在台南開設的分館～

座落於台南中西區，地理位置優越，鄰近台南火車站及國華友愛商圈，

附近好吃的好喝的很多，走路就可以到達，非常方便！

周邊美食推薦：阿明豬心冬粉、鼎富發豬油拌飯、幸福鍋貼 永福店

「路境行旅 台南西門館」沒有提供專屬停車場需要自行找地方停車

Check in時間為下午3點，Check out時間為隔天11點，辦理入住會給予2張房卡

響應政府環保政策，不提供一次性備品～

可愛的貓頭鷹小朋友很感興趣～

西洋棋盤和放大版的西洋棋，好玩又好拍！

1樓大廳營造一種魔幻森林的感覺，佈置許多場景，很適合拍拍網美照留念～

明信片寄送專區，有提供色筆和印章～

來不及規劃行程沒關係，可以立即參考旅遊地圖～

上下樓電梯雖然只有一部，等待的時間不算太久

2樓休憩空間提供冷熱開飲機、飲料、即溶咖啡包、茶包以及餅乾

怕旅客入住期間無聊，有提供許多桌遊免費使用～

3樓至12樓為客房區

進入房間先插上門卡

房間冷氣為中央空調，溫度調降最低不要低於21度～

當天入住高級家庭房，坪數為18坪～

家庭四人房房間自然採光還不錯！窗簾拉開房間不會感覺陰陰暗暗的～

房間兩張雙人床都有靠牆，帶小孩入住也不怕睡到滾下去

床支撐力足躺起來軟硬適中，枕頭高度也不會過高，棉被厚薄度剛好，睡覺時頭不會吹到冷氣風～

夜晚沒聽到什麼吵雜聲，冷氣和冰箱運轉聲都相當安靜，淺眠的我也能獲得良好的休息！

房間提供免費無線ＷＩＦＩ，兩床之間的床頭櫃有插孔可以充電

觸控式開關可以控制照明，睡前不用起身走到遠處關燈～

電視旁凹槽平台置放28吋前開式行李箱大小剛剛好～

電視面向床大小距離剛好，躺在床上看電視很愜意

最左邊區域很適合帶筆電洽公，有插座可以使用～

提供礦泉水、天仁茗茶茶包和雀巢咖啡包，用熱水壺煮水快速方便～

有小冰箱可以冰冷飲

有衣櫃可以掛外套和擺放雜物～

伸縮鏡女性化妝時很好用～

手持式吹風機風量穩定，不用一直按壓到手很酸～

盥洗台和浴室是獨立分開，浴缸有獨立的拉簾，將空間充分利用方便使用

提供浴巾和毛巾，不用自己攜帶～

面向床的霧玻璃基本上看不清楚裡面的人，覺得隱私不夠可以再將拉簾放下來～

門後是花灑淋浴區，牆上有個小凹洞設計，讓人可以置放眼鏡或者小東西！

沐浴露和洗髮乳不會太香太過刺鼻～味道我還滿喜歡的！

浴缸乾淨無卡垢，泡起來空間挺大的，我的腳可以直直伸展開來～

總結來說：「路境行旅 台南西門館」位在市區位置不偏僻，房間採光佳

床躺起來舒服，又有浴缸可以泡澡，價錢也挺親民的，值得推薦～





路境行旅 台南西門館

地址：700005台南市中西區西門路二段76號

電話：06 2201898

官網：https://www.finders-xm.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/FindersHotelTainanXimen

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