【花蓮食記】阿嬤的老店燒仙草

吃完了橋頭臭豆腐和玉里麵，如果還有胃口想來個甜點，可以試試這家阿嬤的老店燒仙草，這家已經營超過50年，是陪伴在地人從小到大的老店，也是觀光客常會造訪的點，燒仙草有冰的和熱的，也可加配料和鮮奶，吃完飯來個甜點超滿足阿！
▲店家位在光復路上旁的鐵皮屋，不是很顯眼。
▲阿嬤的老店燒仙草菜單：除了招牌的仙草，還有紅豆湯、冬瓜茶、冰沙等甜點。
▲店內用餐環境較簡單座位不多，很像到鄰家民宅用餐的感覺很有親切感。
▲燒仙草(小) 30元：熱的仙草呈現濃稠狀，沒有加糖更能凸顯仙草本身的甘草香氣。
▲仙草奶凍(小)(加料) 40元：冰的奶凍是杯裝的，奶精的奶香與仙草非常搭，粗吸管能吸到底部的料，配料算新鮮不會有軟軟的口感，雖然稱不上厲害，吃的是濃濃的古早味情懷吧！
雞蛋糕短評：仙草有熱的和冰的可選，仙草口味香醇，配料很新鮮料很多，內用環境較雜亂。
用餐環境★★☆
餐點★★★☆
服務★★★
CP值★★★★
【阿嬤的老店燒仙草美食資訊】
地址：花蓮縣玉里鎮光復路55號
電話：038882490
官網：facebook
營業時間：14:00–23:30
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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