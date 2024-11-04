台南中西區宵夜_沙淘宮廟海產─中西區晚餐推薦，跟著在地老饕吃老店，飄香超過60年的直火炭烤香爆了！2024米其林必比登推介入選，有鑊氣的料好實在炒意麵、香味爆擊蔥爆豬肉；碳烤小卷、碳烤甜不辣、碳烤雞翅，完全無雷跟著點，晚餐、宵夜就愛這一味，傳承濃厚台南老味道_附菜單，中西區小吃美食推薦
目錄索引
1. 關於沙淘宮廟海產
2. 交通指引_沙淘宮廟海產
3. 沙淘宮廟海產環境開箱
3.1 沙淘宮廟海產_接待區
3.2 沙淘宮廟海產_製餐區
3.3 沙淘宮廟海產_用餐空間
4. 沙淘宮廟海產餐點分享
4.1 碳烤系列
√ 雞翅
√ 甜不辣
√ 烤小卷
4.2 熱炒系列
√ 蔥爆豬肉
√ 炒意麵
5. 消費資訊
5.1 沙淘宮廟海產餐點評價
5.2 沙淘宮廟海產菜單
6. 台南中西區宵夜相關資訊
6.1 品牌資訊
Ⅰ 關於沙淘宮廟海產
「台南中西區宵夜」
「中西區晚餐推薦_中西區小吃美食推薦」
沙淘宮廟海產在哪裡
沙淘宮廟海產位於台南市中西區西門路二段86號，近台南美術館二館、海安路藝術巷、河樂廣場，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。
沙淘宮廟海產餐點特色
「2024米其林必比登推介入選」
2023年、2024年，連續兩年獲得米其林必比登推介入選。
「台南在地老店、飄香超過60年」
「直火碳烤系列烤物」
交通_停車資訊
大眾運輸：公車_西門友愛街口，走路1分鐘。
機車：附近機車停車格_中正路。
汽車：附近汽車停車格_中正路；俥亭停車場_西門場(停車格較少)，走路2分鐘、城市車旅_海安站，走路6分鐘。(停車格較多)
√ 城市車旅_海安站，平日計費每半小時10元、當日最高收費200元；假日計費每半小時15元、當日最高收費300元。
西門路二段中正路交叉口_台南美術館二館附近
近多個台南知名景點：台南美術館二館、海安路藝術街、和樂廣場；選址於台南市中西區西門路二段的沙淘宮廟海產，周邊有公車站、機車停車格(中正路上蠻多機車停車格的)、汽車停車格、汽車收費停車場(建議停城市車旅_海安站，停車格數量較多)。
小吃店門口
今年7月底台南市區美食小旅行，最後一站：在地朋朋推薦的台南在地老店─沙淘宮廟海產。
點餐區
內用、外帶均在此區點餐、結帳。
每天手工製作
只有這裡吃得到！
沙淘宮廟海產自製的獨家配方黃金比例手工蝦丸，會用酥炸的方式呈現，每份現炸蝦丸80元。
新鮮虱目魚肚
每天販售數量不固定，以當天採買數量為主，喜歡炸虱目魚肚、煎虱目魚肚的朋朋們建議早點來吃，避免撲空。
現點現做
真的好神奇，看著幾樣樸實無華的食材，在進到鍋裡 → 加入老闆秘方調味，撲鼻而來的食物香氣，聞著聞著就餓了> <
直火炭烤
堅持使用特選木炭現點現烤，每份烤物大約需等候15~25分鐘，時間淬鍊的香氣真的很不一樣！
用餐座位
沒有太多裝潢，在製餐區周邊的空間簡單擺放幾張桌椅，大約有28個座位。
這餐點了：
碳烤雞翅
碳烤甜不辣
碳烤小卷
蔥爆豬肉
炒意麵
■ 碳烤系列
√ 雞翅 2支 90元
上桌時，已貼心地將翅小腿、雙節翅分開，方便享用。
大口咬翅小腿的厚實肉肉，細嚐在嘴裡散開的香氣、飽滿肉汁，吃完一支還想再點一支！
√ 甜不辣 四片 60元
這一份甜不辣太頂了！
根本不會想到在路邊平凡無奇的宵夜攤，會有口感超頂的甜不辣，完全沒有烤焦痕跡的甜不辣，外層超酥、內裡是軟Q的，而且吃得到飽滿的魚漿香氣。
√ 烤小卷 160元
海鮮控朋朋超推這一道！
一個人來用餐也會想點一份獨享的烤小卷就是它，穿上美麗金黃色外衣的烤小卷，吃得到滿滿滿的自然鮮甜。
一塊入魂烤小卷，擠上一點檸檬汁超頂！
■ 熱炒系列
√ 蔥爆豬肉 100元
這道蔥爆豬肉根本白飯小偷！
一盤自帶迷人鑊氣的蔥爆豬肉，搭3~4碗白飯嗑一波，大滿足。
√ 炒意麵 55元
沒有看錯，份量大概是一座小山丘、食材加很多的現炒意麵，55元吃得到。
穿上獨特香氣鹹甜醬汁、保有麵條口感、不軟爛的意麵，搭著細嫩蔬菜、台灣豬豬一起吃，讚的。
Ⅴ 消費資訊
√ 用餐日期：2024_07月底。
√ 付款方式：現金。
台南中西區宵夜，走進飄香超過60年的台南在地老店─沙淘宮廟海產，吃宵夜。
每一樣現點現做，在料理過程中加入獨門醬汁，有濃厚台南味的炒意麵、蔥爆豬肉、碳烤雞翅、碳烤甜不辣、碳烤小卷，美味都在水準之上，是讓人吃過會留下深刻美味記憶的在地小吃美食店，下次有到附近走走要再早點來吃。
P.S.販售餐食的食材以當天採買為主，售完為止；用餐當天菜單上大概一半的內容都賣完了，想吃到經典人氣小吃好味的朋朋們建議早點來吃，避免撲空。
■ 沙淘宮廟海產菜單
台南中西區宵夜_沙淘宮廟海產菜單，攝於2024_07月底。
沙淘宮廟海產
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⏰ 營業時間
每天 17：00~深夜00：30
📍 地址：台南市中西區西門路二段86號
📞 電話：06 228 8321
■ 品牌資訊