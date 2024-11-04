台南中西區宵夜_沙淘宮廟海產─中西區晚餐推薦，跟著在地老饕吃老店，飄香超過60年的直火炭烤香爆了！2024米其林必比登推介入選，有鑊氣的料好實在炒意麵、香味爆擊蔥爆豬肉；碳烤小卷、碳烤甜不辣、碳烤雞翅，完全無雷跟著點，晚餐、宵夜就愛這一味，傳承濃厚台南老味道_附菜單，中西區小吃美食推薦

目錄索引

1. 關於沙淘宮廟海產

2. 交通指引_沙淘宮廟海產

3. 沙淘宮廟海產環境開箱

3.1 沙淘宮廟海產_接待區

3.2 沙淘宮廟海產_製餐區

3.3 沙淘宮廟海產_用餐空間

4. 沙淘宮廟海產餐點分享

4.1 碳烤系列

√ 雞翅

√ 甜不辣

√ 烤小卷

4.2 熱炒系列

√ 蔥爆豬肉

√ 炒意麵

5. 消費資訊

5.1 沙淘宮廟海產餐點評價

5.2 沙淘宮廟海產菜單

6. 台南中西區宵夜相關資訊

6.1 品牌資訊

Ⅰ 關於沙淘宮廟海產

「台南中西區宵夜」

「中西區晚餐推薦_中西區小吃美食推薦」

沙淘宮廟海產在哪裡

沙淘宮廟海產位於 台南市中西區西門路二段86號，近台南美術館二館、海安路藝術巷、河樂廣場，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

沙淘宮廟海產餐點特色

「2024米其林必比登推介入選」

2023年、2024年，連續兩年獲得米其林必比登推介入選。

「台南在地老店、飄香超過60年」

「直火碳烤系列烤物」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_西門友愛街口，走路1分鐘。

機車：附近機車停車格_中正路。

汽車：附近汽車停車格_中正路；俥亭停車場_西門場(停車格較少)，走路2分鐘、城市車旅_海安站，走路6分鐘。(停車格較多)

√ 城市車旅_海安站，平日計費每半小時10元、當日最高收費200元；假日計費每半小時15元、當日最高收費300元。

Ⅱ 交通指引_沙淘宮廟海產

西門路二段中正路交叉口_台南美術館二館附近

近多個台南知名景點：台南美術館二館、海安路藝術街、和樂廣場；選址於 台南市中西區西門路二段的 沙淘宮廟海產，周邊有公車站、機車停車格(中正路上蠻多機車停車格的)、汽車停車格、汽車收費停車場(建議停城市車旅_海安站，停車格數量較多)。

Ⅲ 沙淘宮廟海產環境開箱

小吃店門口

今年7月底台南市區美食小旅行，最後一站：在地朋朋推薦的台南在地老店─ 沙淘宮廟海產。

■ 沙淘宮廟海產_接待區

點餐區

內用、外帶均在此區點餐、結帳。

每天手工製作

只有這裡吃得到！

沙淘宮廟海產自製的獨家配方黃金比例手工蝦丸，會用酥炸的方式呈現，每份現炸蝦丸80元。

新鮮虱目魚肚

每天販售數量不固定，以當天採買數量為主，喜歡炸虱目魚肚、煎虱目魚肚的朋朋們建議早點來吃，避免撲空。

■ 沙淘宮廟海產_製餐區

現點現做

真的好神奇，看著幾樣樸實無華的食材，在進到鍋裡 → 加入老闆秘方調味，撲鼻而來的食物香氣，聞著聞著就餓了> <

直火炭烤

堅持使用特選木炭現點現烤，每份烤物大約需等候15~25分鐘，時間淬鍊的香氣真的很不一樣！

■ 沙淘宮廟海產_用餐空間

用餐座位

沒有太多裝潢，在製餐區周邊的空間簡單擺放幾張桌椅，大約有28個座位。

Ⅳ 沙淘宮廟海產餐點分享

這餐點了：

碳烤雞翅

碳烤甜不辣

碳烤小卷

蔥爆豬肉

炒意麵

■ 碳烤系列

√ 雞翅 2支 90元

上桌時，已貼心地將翅小腿、雙節翅分開，方便享用。

大口咬翅小腿的厚實肉肉，細嚐在嘴裡散開的香氣、飽滿肉汁，吃完一支還想再點一支！

√ 甜不辣 四片 60元

這一份甜不辣太頂了！

根本不會想到在路邊平凡無奇的宵夜攤，會有口感超頂的甜不辣，完全沒有烤焦痕跡的甜不辣，外層超酥、內裡是軟Q的，而且吃得到飽滿的魚漿香氣。

√ 烤小卷 160元

海鮮控朋朋超推這一道！

一個人來用餐也會想點一份獨享的烤小卷就是它，穿上美麗金黃色外衣的烤小卷，吃得到滿滿滿的自然鮮甜。

一塊入魂烤小卷，擠上一點檸檬汁超頂！

■ 熱炒系列

√ 蔥爆豬肉 100元

這道蔥爆豬肉根本白飯小偷！

一盤自帶迷人鑊氣的蔥爆豬肉，搭3~4碗白飯嗑一波，大滿足。

√ 炒意麵 55元

沒有看錯，份量大概是一座小山丘、食材加很多的現炒意麵，55元吃得到。

穿上獨特香氣鹹甜醬汁、保有麵條口感、不軟爛的意麵，搭著細嫩蔬菜、台灣豬豬一起吃，讚的。

Ⅴ 消費資訊

√ 用餐日期：2024_07月底。

√ 付款方式：現金。

■ 沙淘宮廟海產餐點評價

台南中西區宵夜，走進飄香超過60年的台南在地老店─沙淘宮廟海產，吃宵夜。

每一樣現點現做，在料理過程中加入獨門醬汁，有濃厚台南味的炒意麵、蔥爆豬肉、碳烤雞翅、碳烤甜不辣、碳烤小卷，美味都在水準之上，是讓人吃過會留下深刻美味記憶的在地小吃美食店，下次有到附近走走要再早點來吃。

P.S.販售餐食的食材以當天採買為主，售完為止；用餐當天菜單上大概一半的內容都賣完了，想吃到經典人氣小吃好味的朋朋們建議早點來吃，避免撲空。

■ 沙淘宮廟海產菜單

台南中西區宵夜_沙淘宮廟海產菜單，攝於2024_07月底。

Ⅵ 台南中西區宵夜相關資訊

沙淘宮廟海產

熱門搜尋：台南中西區宵夜、中西區晚餐推薦、中西區小吃美食推薦。

⏰ 營業時間

每天 17：00~深夜00：30

📍 地址： 台南市中西區西門路二段86號

📞 電話：06 228 8321



檢視較大的地圖

■ 品牌資訊

沙淘宮廟海產FB粉絲頁

_粉字可點入傳送門

_覺得我們分享的圖文對您有所幫助，可以幫我們點個「關注」還有「讚讚」鼓勵我們

_想鼓勵我們、推薦美食、給予建議、詢問美食、旅遊等問題，都歡迎在文章底下留言給我們