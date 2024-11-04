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高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

小青姐姐 人氣：34
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：266篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

陶板屋和風創作料理 (高雄夢時代店)
phone07-8230120
place高雄市前鎮區中華五路789號7樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑聚餐首選~王品集團旗下品牌~其套餐呈現方式

    從沙拉~前菜~例湯~主餐~和食~飲品到甜點間

    整個流程~約1個多小時~用餐時限120分鐘

    剛剛好的時間配制~絕對讓您賓主盡歡~高雄夢時代陶板屋晚餐~   

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑所有餐食~由服務人員服務到底~可避免聊天話題被中斷

    或不好意思離開坐位的尷尬~而且環境舒適整潔

    笑容滿面的服務過程~讓人舒心愉快~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑113年10月4日週五~請休半天~回南部~探望2位老爸爸

    可怕的山陀兒颱風剛過~一路向南~天氣還算不錯

    天上的雲朵~看起來有點鬱鬱寡歡~變化極大~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~ 

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑早在半個月前~就與高雄的堂弟~約今晚聚聚

    還好山陀兒颱風已於昨3日離台~天氣不再狂風暴雨

    但也重創我的故鄉~高雄損失慘重~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑高雄夢時代百貨~搭乘高雄輕軌即可抵達

    小青娘家附近~步行約2分鐘~就有輕軌站

    記得過年期間~兒與哥哥姐姐們~搭輕軌

    就可到達夢時代或駁二特區~真是太方便~太感謝~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑山陀兒颱風~於昨3日~讓全台知道它的恐怖破壞力

    故今日高雄續放颱風假~而夢時代的食尚食代

    現在接近5點10分左右~卻出現用餐人潮

    想來~都是出來逛逛~吃頓好料~壓壓驚~高雄夢時代陶板屋晚餐~ 

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑不管是哪裡~只要是較熱門餐廳~若已知聚會時間

    也確定要用餐~真的強烈建議~肯定要先行訂位

    才能讓心情~愉悅放鬆~優雅進場~高雄夢時代陶板屋晚餐~   

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑沒錯~小青有事前訂位~服務員熱情帶位

    和風創作料理套餐~均一價~每套668元另加服務費10%

    含主餐~沙拉~前菜~例湯~和食~飲品到甜點~計7品

    由服務人員協助一一點餐~並說明每道菜的菁華重點

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑本間陶板屋位於高雄夢時代百貨7樓~場地寬敞舒適

    用餐客人甚多~今週五晚餐時刻~幾乎滿客狀態

    是颱風假~非假日喔~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~   

高雄夢時代陶板屋晚餐~

   　↑上菜囉~首先是沙拉3選1~以清新的和風開啟您的味蕾

    小青選了燻鴨胸胡麻沙拉~陶板屋經典的菜色之一

    口感扎實的燻鴨胸~搭配新鮮水果~生菜

    淋上香濃鹹香的胡麻醬汁~口感味美~清爽迷人 ~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑爸爸選了焗牛肉鮮蔬温沙拉~焗烤牛肉再搭脆嫩生菜

    應該是上層美味~重點是温熱的~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

   ↑接著前菜2選1~以精緻手藝~獻上最真心意

   左醬燒杏鮑菇~醬香調味很入味~是陶板屋經典的菜色之二

   右海鮮茶碗蒸~有美味蛋香氣~又有海鮮的美味~水嫩順口~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑湯品3選1~爸爸選的南瓜濃湯佐培根麵包

    濃郁香甜的南瓜濃湯~搭上一小片培根麵包

    自然香醇的甜味~經典絕配~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑小靑選了沖繩旨味海鮮湯~湯鮮味美~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~    

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑準備上主餐前~服務員端來桑椹醋

    主要是解膩~解口渴~這醋飲非常的好喝

    本次服務~沒有送整壺~讓您喝到爽

    所以~小青跟服務員~共討要了3杯~~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑主餐7選1~另有2款主餐需升級加價

    爸爸的主餐~香蒜瓦片牛肉~陶板屋經典的菜色之三

    搭配地瓜~秋葵~連藕~另附一碟炸過香脆的蒜片

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑菜單上寫著~四大秘技大公開~去筋翻滾

    高湯浸泡~高温烘烤~蒜香提味~令人百吃不膩

    菜單~有興趣可點我聯結~觀看詳細說明~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑未來弟妹點的黑糖醬燒豬排~這是陶板屋的新菜色

    看起來好像還不錯~只是口感不知如何~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~ 

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

   ↑小青和堂弟點的酥烤魚排佐酸黃瓜堅果醬

     魚排新鮮炸的酥香嫩口~我只能說~下回來

     肯定還是點它~太好吃了~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑和食2選1~熙熙和風~意猶未盡

    右起司牛肉炊飯~左究極鮭魚親子炊飯~鮭魚肉+鮭魚卵

    與米飯一起炊煮~口感層次豐富~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑甜點3選1~手作甜點~幸福滋味

    左冷月紫米~滋味濃郁不甜膩~陶板屋經典的菜色之三

    右黑糖琥珀冰淇淋

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑最後飲品~冰熱各3選1~完美的結尾

    王品集團的陶板屋~西堤~是台南姑姑們的最愛

    農曆年的大年初一午餐~是我們聚會的首選

    之前在台南的記錄文~有興趣可點我聯結~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑今日帳單留影~高雄夢時代陶板屋和風創作料理~經營您與家人的美味關係~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑王品集團一慣的真誠服務~用餐中~服務人員自認

    沒有服務好我們~但我們僅顧著聊天~並無覺得不妥  

    其店長送上二瓶桑葚醋賠不是~搞的我們有點不好意思~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑王品陶板屋的桑椹醋是有賣的喔~經查桑椹營養價值甚高

    更是中老年人健體美顏~抗衰老的最佳果飲與良藥~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

   ↑因疫情關係~好久沒聚餐的堂弟

     今日在高雄夢時代~與他及未來的弟妹聚聚聊聊

     感覺真好~開心合影~高雄夢時代陶板屋晚餐~

高雄夢時代陶板屋晚餐~

   ↑用餐前及吃飽飽後~寶可夢遊戲與實境同景補給站

     截圖留影~果然是大型百貨公司~補給站真多~高雄夢時代陶板屋晚餐~

   高雄夢時代陶板屋晚餐~

  ↑店家資訊

    店名~陶板屋和風創作料理 高雄夢時代店

    地址~高雄市前鎮區中華五路7897

    電話~07-8230120

    營業時間~平日午餐11:30-14:30  晚餐17:30-22:00

             假日午餐11:00-14:30  晚餐17:00-22:00

             午晚餐最後點餐時間 14:00/21:00  

文章標籤
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