↑聚餐首選~王品集團旗下品牌~其套餐呈現方式

從沙拉~前菜~例湯~主餐~和食~飲品到甜點間

整個流程~約1個多小時~用餐時限120分鐘

剛剛好的時間配制~絕對讓您賓主盡歡~

↑所有餐食~由服務人員服務到底~可避免聊天話題被中斷

或不好意思離開坐位的尷尬~而且環境舒適整潔

笑容滿面的服務過程~讓人舒心愉快~

↑113年10月4日週五~請休半天~回南部~探望2位老爸爸

可怕的山陀兒颱風剛過~一路向南~天氣還算不錯

天上的雲朵~看起來有點鬱鬱寡歡~變化極大~

↑早在半個月前~就與高雄的堂弟~約今晚聚聚

還好山陀兒颱風已於昨3日離台~天氣不再狂風暴雨

但也重創我的故鄉~高雄損失慘重~

↑高雄夢時代百貨~搭乘高雄輕軌即可抵達

小青娘家附近~步行約2分鐘~就有輕軌站

記得過年期間~兒與哥哥姐姐們~搭輕軌

就可到達夢時代或駁二特區~真是太方便~太感謝~

↑山陀兒颱風~於昨3日~讓全台知道它的恐怖破壞力

故今日高雄續放颱風假~而夢時代的食尚食代

現在接近5點10分左右~卻出現用餐人潮

想來~都是出來逛逛~吃頓好料~壓壓驚~

↑不管是哪裡~只要是較熱門餐廳~若已知聚會時間

也確定要用餐~真的強烈建議~肯定要先行訂位

才能讓心情~愉悅放鬆~優雅進場~

↑沒錯~小青有事前訂位~服務員熱情帶位

和風創作料理套餐~均一價~每套668元另加服務費10%

含主餐~沙拉~前菜~例湯~和食~飲品到甜點~計7品

由服務人員協助一一點餐~並說明每道菜的菁華重點

↑本間陶板屋位於高雄夢時代百貨7樓~場地寬敞舒適

用餐客人甚多~今週五晚餐時刻~幾乎滿客狀態

是颱風假~非假日喔~

↑上菜囉~首先是沙拉3選1~以清新的和風開啟您的味蕾

小青選了燻鴨胸胡麻沙拉~陶板屋經典的菜色之一

口感扎實的燻鴨胸~搭配新鮮水果~生菜

淋上香濃鹹香的胡麻醬汁~口感味美~清爽迷人 ~

↑爸爸選了焗牛肉鮮蔬温沙拉~焗烤牛肉再搭鮮脆嫩生菜

應該是上層美味~重點是温熱的~

↑接著前菜2選1~以精緻手藝~獻上最真心意

左醬燒杏鮑菇~醬香調味很入味~是陶板屋經典的菜色之二

右海鮮茶碗蒸~有美味蛋香氣~又有海鮮的美味~水嫩順口~

↑湯品3選1~爸爸選的南瓜濃湯佐培根麵包

濃郁香甜的南瓜濃湯~搭上一小片培根麵包

自然香醇的甜味~經典絕配~

↑小靑選了沖繩旨味海鮮湯~湯鮮味美~

↑準備上主餐前~服務員端來桑椹醋

主要是解膩~解口渴~這醋飲非常的好喝

本次服務~沒有送整壺~讓您喝到爽

所以~小青跟服務員~共討要了3杯~~

↑主餐7選1~另有2款主餐需升級加價

爸爸的主餐~香蒜瓦片牛肉~陶板屋經典的菜色之三

搭配地瓜~秋葵~連藕~另附一碟炸過香脆的蒜片

↑菜單上寫著~四大秘技大公開~去筋翻滾

高湯浸泡~高温烘烤~蒜香提味~令人百吃不膩

菜單~有興趣可點我聯結~觀看詳細說明~

↑未來弟妹點的黑糖醬燒豬排~這是陶板屋的新菜色

看起來好像還不錯~只是口感不知如何~

↑小青和堂弟點的酥烤魚排佐酸黃瓜堅果醬

魚排新鮮炸的酥香嫩口~我只能說~下回來

肯定還是點它~太好吃了~

↑和食2選1~熙熙和風~意猶未盡

右起司牛肉炊飯~左究極鮭魚親子炊飯~鮭魚肉+鮭魚卵

與米飯一起炊煮~口感層次豐富~

↑甜點3選1~手作甜點~幸福滋味

左冷月紫米~滋味濃郁不甜膩~陶板屋經典的菜色之三

右黑糖琥珀冰淇淋

↑最後飲品~冰熱各3選1~完美的結尾

王品集團的陶板屋~西堤~是台南姑姑們的最愛

農曆年的大年初一午餐~是我們聚會的首選

之前在台南的記錄文~有興趣可點我聯結~

↑今日帳單留影~

↑王品集團一慣的真誠服務~用餐中~服務人員自認

沒有服務好我們~但我們僅顧著聊天~並無覺得不妥

其店長送上二瓶桑葚醋賠不是~搞的我們有點不好意思~

↑王品陶板屋的桑椹醋是有賣的喔~經查桑椹營養價值甚高

更是中老年人健體美顏~抗衰老的最佳果飲與良藥~

↑因疫情關係~好久沒聚餐的堂弟

今日在高雄夢時代~與他及未來的弟妹聚聚聊聊

感覺真好~開心合影~

↑用餐前及吃飽飽後~寶可夢遊戲與實境同景補給站

截圖留影~果然是大型百貨公司~補給站真多~

↑店家資訊

店名~陶板屋和風創作料理 高雄夢時代店

地址~高雄市前鎮區中華五路789號7樓

電話~07-8230120

營業時間~平日午餐11:30-14:30 晚餐17:30-22:00

假日午餐11:00-14:30 晚餐17:00-22:00

午晚餐最後點餐時間 14:00/21:00