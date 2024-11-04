↑聚餐首選~王品集團旗下品牌~其套餐呈現方式
從沙拉~前菜~例湯~主餐~和食~飲品到甜點間
整個流程~約1個多小時~用餐時限120分鐘
剛剛好的時間配制~絕對讓您賓主盡歡~
↑所有餐食~由服務人員服務到底~可避免聊天話題被中斷
或不好意思離開坐位的尷尬~而且環境舒適整潔
笑容滿面的服務過程~讓人舒心愉快~
↑113年10月4日週五~請休半天~回南部~探望2位老爸爸
可怕的山陀兒颱風剛過~一路向南~天氣還算不錯
天上的雲朵~看起來有點鬱鬱寡歡~變化極大~
↑早在半個月前~就與高雄的堂弟~約今晚聚聚
還好山陀兒颱風已於昨3日離台~天氣不再狂風暴雨
但也重創我的故鄉~高雄損失慘重~
↑高雄夢時代百貨~搭乘高雄輕軌即可抵達
小青娘家附近~步行約2分鐘~就有輕軌站
記得過年期間~兒與哥哥姐姐們~搭輕軌
就可到達夢時代或駁二特區~真是太方便~太感謝~
↑山陀兒颱風~於昨3日~讓全台知道它的恐怖破壞力
故今日高雄續放颱風假~而夢時代的食尚食代
現在接近5點10分左右~卻出現用餐人潮
想來~都是出來逛逛~吃頓好料~壓壓驚~
↑不管是哪裡~只要是較熱門餐廳~若已知聚會時間
也確定要用餐~真的強烈建議~肯定要先行訂位
才能讓心情~愉悅放鬆~優雅進場~
↑沒錯~小青有事前訂位~服務員熱情帶位
和風創作料理套餐~均一價~每套668元另加服務費10%
含主餐~沙拉~前菜~例湯~和食~飲品到甜點~計7品
由服務人員協助一一點餐~並說明每道菜的菁華重點
↑本間陶板屋位於高雄夢時代百貨7樓~場地寬敞舒適
用餐客人甚多~今週五晚餐時刻~幾乎滿客狀態
是颱風假~非假日喔~
↑上菜囉~首先是沙拉3選1~以清新的和風開啟您的味蕾
小青選了燻鴨胸胡麻沙拉~陶板屋經典的菜色之一
口感扎實的燻鴨胸~搭配新鮮水果~生菜
淋上香濃鹹香的胡麻醬汁~口感味美~清爽迷人 ~
↑爸爸選了焗牛肉鮮蔬温沙拉~焗烤牛肉再搭鮮脆嫩生菜
應該是上層美味~重點是温熱的~
↑接著前菜2選1~以精緻手藝~獻上最真心意
左醬燒杏鮑菇~醬香調味很入味~是陶板屋經典的菜色之二
右海鮮茶碗蒸~有美味蛋香氣~又有海鮮的美味~水嫩順口~
↑湯品3選1~爸爸選的南瓜濃湯佐培根麵包
濃郁香甜的南瓜濃湯~搭上一小片培根麵包
自然香醇的甜味~經典絕配~
↑小靑選了沖繩旨味海鮮湯~湯鮮味美~
↑準備上主餐前~服務員端來桑椹醋
主要是解膩~解口渴~這醋飲非常的好喝
本次服務~沒有送整壺~讓您喝到爽
所以~小青跟服務員~共討要了3杯~~
↑主餐7選1~另有2款主餐需升級加價
爸爸的主餐~香蒜瓦片牛肉~陶板屋經典的菜色之三
搭配地瓜~秋葵~連藕~另附一碟炸過香脆的蒜片
↑菜單上寫著~四大秘技大公開~去筋翻滾
高湯浸泡~高温烘烤~蒜香提味~令人百吃不膩
↑未來弟妹點的黑糖醬燒豬排~這是陶板屋的新菜色
看起來好像還不錯~只是口感不知如何~
↑小青和堂弟點的酥烤魚排佐酸黃瓜堅果醬
魚排新鮮炸的酥香嫩口~我只能說~下回來
肯定還是點它~太好吃了~
↑和食2選1~熙熙和風~意猶未盡
右起司牛肉炊飯~左究極鮭魚親子炊飯~鮭魚肉+鮭魚卵
與米飯一起炊煮~口感層次豐富~
↑甜點3選1~手作甜點~幸福滋味
左冷月紫米~滋味濃郁不甜膩~陶板屋經典的菜色之三
右黑糖琥珀冰淇淋
↑最後飲品~冰熱各3選1~完美的結尾
王品集團的陶板屋~西堤~是台南姑姑們的最愛
農曆年的大年初一午餐~是我們聚會的首選
↑今日帳單留影~
↑王品集團一慣的真誠服務~用餐中~服務人員自認
沒有服務好我們~但我們僅顧著聊天~並無覺得不妥
其店長送上二瓶桑葚醋賠不是~搞的我們有點不好意思~
↑王品陶板屋的桑椹醋是有賣的喔~經查桑椹營養價值甚高
更是中老年人健體美顏~抗衰老的最佳果飲與良藥~
↑因疫情關係~好久沒聚餐的堂弟
今日在高雄夢時代~與他及未來的弟妹聚聚聊聊
感覺真好~開心合影~
↑用餐前及吃飽飽後~寶可夢遊戲與實境同景補給站
截圖留影~果然是大型百貨公司~補給站真多~
↑店家資訊
店名~陶板屋和風創作料理 高雄夢時代店
地址~高雄市前鎮區中華五路789號7樓
電話~07-8230120
營業時間~平日午餐11:30-14:30 晚餐17:30-22:00
假日午餐11:00-14:30 晚餐17:00-22:00
午晚餐最後點餐時間 14:00/21:00