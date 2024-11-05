請注意：喝酒不開車，開車不喝酒

要找新竹市日式居酒屋晚餐聚餐，或是宵夜小酌的大大看過來，不久前到新竹市區洽公後順道訪友，由於接近晚餐時間，他就帶我來位於東門市場斜對面的隱川居酒屋用餐小聚一下。至於這間離新竹火車站也蠻近的新竹市美食推薦店家，以有吃到的餐點來說都蠻不錯的，另外隱川居酒屋目前也有完成Google店家評論送好禮的活動，而當天的收尾甜點煉乳白玉，就是免費贈送的說…

這次跟朋友去吃晚餐跟小酌的隱川居酒屋，店面位置在中正路上，斜對面就是新竹市美食聚集地之一的東門市場，而且店門口就有公車站牌，離新竹火車站也蠻近的。

進到隱川居酒屋店裡，當下可以看到兩人桌、四人桌跟吧台座位，而且牆上也有不少日式風格擺飾呢！

隱川居酒屋在桌子旁邊，有擺以麒麟啤酒外箱再利用的置物箱，讓用餐客人擺放自己的物除了菜單上的餐點，店裡牆上的小黑板，有寫著當日提供的限定餐點讓用餐客人參考。

從桌上的小立牌知道，隱川居酒屋目前有完成Google店家評論，就免費送好禮活動，這當然也不能錯過啊！

隱川居酒屋這裡有部分餐點是在吧台後面的空間製作，如果是坐吧台座位的話，就能很清楚看到廚師料理的過程。

在隱川銷魂皮蛋跟飲料送來沒多久後，剩餘餐點也很快都到齊了，因此來張大合照後，就正式開吃囉…

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