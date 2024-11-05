這次跟我一起來充滿溫柔童話氛圍的貨櫃咖啡店Ni Café 妮咖啡，這裡的環境無論是暖陽照進的窗邊角落，還是溫馨插畫點綴的牆面，這裡的每一處都散發著讓人愉悅的魅力，宛如步入小歐洲般的浪漫場景。

Ni Café 的環境佈置充滿異國風情，處處都是精心設計的童話場景，貨櫃元素的清新，到歐式擺設的雅緻，每一個角落都讓人忍不住想拿起相機拍下來。

溫柔的陽光灑進窗戶，與周圍的插畫牆面形成美妙的畫面，如果是秋冬季節，坐在戶外享受微涼的空氣，更能體驗到別樣的浪漫。

Ni Café 的餐點有輕食、甜點及好喝的咖啡選擇也相當多，每個都讓我想點一輪！

美式咖啡有著純粹的香氣，尤其是冰椰美式淡然的椰子氣息喝下冰涼的咖啡讓人清爽舒緩而養生茶系列 – 薰衣草去濕茶健康又舒緩帶著淡雅的薰衣草香氣，溫暖的茶湯在寒冷的天氣中讓人感到放鬆，並為身體帶來健康的滋潤，是特別適合養生人士的選擇。

蜜桃美式咖啡是一款帶有柔和氣息的飲品，讓人感到生活中滿溢的溫暖；輕啜一口先是撲鼻而來的蜜桃香，隨後微苦的咖啡風味緩緩展開，果香與咖啡的層疊相融我喜歡！

鮪魚起司蛋可頌，對吃貨來說絕對是不容錯過的鹹點！外層可頌酥脆香軟，每一口都充滿層次感。

裡面包著滑嫩的蛋、鹹香的鮪魚，還有濃郁的起司，三者完美融合，讓人一口接一口停不下來。

肉桂捲蘋果肉桂口味，柔軟的麵包上頭撲滿微酸的蘋果與濃郁的肉桂香氣，

每一口都是滿滿的幸福感還有著溫馨的氣息，讓人一口咬下去就愛上！

米其林金箔布丁是一款散發奢華氣息的高雅甜點頂部閃耀著金箔裝飾，精緻華麗令人視覺震撼。

布丁的口感略偏硬，有著微妙的韌性細膩中帶著一點扎實，這種不會入口即化的特質，讓它更加耐人尋味；如果平常對甜點不太講究，或許會有些難懂這款布丁的美妙（我就是那不懂的人）。

心得感想：再訪 Ni Café 妮咖啡，這裡依然讓人感到溫馨愉快坐在窗邊，一邊享用香濃的咖啡與甜點，一邊感受陽光帶來的溫暖，心情放鬆而愜意。

個人挺推薦的這裡的氛圍與美味散發出一種溫柔而唯美的氣息，成為讓人一再回訪的理由，不論是與摯友共享愉悅時光，還是靜靜一人沉醉其中，Ni Café 都是一處讓心靈放回歸美好之地。

⭐店家資訊：

☕Ni Café 妮咖啡 竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市勝利五路131號

⏰ 營業時間：09:30~18:00 假日09：00

📞 電話：0989 688 980