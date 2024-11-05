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新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

球球 人氣：24
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球球

發表篇數：154篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：

4k手作烘焙
place新北市三重區仁壽街133號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

主打熱銷奶霜蛋糕4k 手作烘焙，中秋節竟然賣起了蛋黃酥。

4k 手作烘焙在三重和林口都有實體店鋪，中秋節現場購買取貨非常方便。

吃蛋黃酥的時候很困擾的一件事是大部分店家的包裝都不是獨立包裝，需要很快消滅，所以我喜歡獨立包裝的設計，4k 手作烘焙的簡單質感的腰封設計和獨立包裝設計吸引了我。

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

兩種口味的分別是蛋黃酥和黃金酥，獨立包裝的透明盒可以將蛋黃酥一覽無遺，黃金酥外表用類似金沙的包裝，就像小金球一樣非常可愛。

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

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蛋黃酥輕輕切開，蛋黃看起來十分濕潤不會乾乾的，原來是使用紅土25天鹹鴨蛋，搭配特製紅豆餡，輕輕咬下，微酥的口感和內餡恰到好處，不會太甜太膩，蛋黃很鹹香。

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

簡單又不浮誇的口感，使用了法國T45冠軍粉、日本製粉鑽石、日本上白糖、紐西蘭安佳澄清奶油、荷蘭campina發酵奶油，也就是用了好的原料才能吃起來高貴又簡單的美味。

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

 

 

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

黃金酥的切面是淡黃色的綠豆餡，喜歡綠豆椪的你一定會喜歡，清香微甜的綠豆餡搭配酥皮非常美味，婆婆吃得非常開心。

新北市三重區4k 手作烘焙-林口三重月餅推薦，簡單包裝卻很有質感的蛋黃酥黃金酥

以中秋月餅來說，紅豆和綠豆是我覺得最經典不敗的口味，不會只有蛋黃酥有點單調，蛋黃酥和黃金酥送禮超適合，今年中秋還沒準備禮盒的你快來訂購吧！

※店家資訊：

名稱：4K 手作烘焙-三重店

地址：新北市三重區仁壽街 133

IG 連結：4K 手作烘焙-三重店

名稱：4K 手作烘焙-林口店

地址：新北市林口區民權路 100-1

IG 連結：4K 手作烘焙-林口店

 

 

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