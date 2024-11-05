這家店看起來就是一間普通的三合院古厝，但其實這裡已經悄悄賣了超過60年傳承三代的「溫手作雞蛋酥糖」！不必擔心，直接走進去買就對了，這裡主要是熟客訂單，但現在也有越來越多散客上門。

你可能好奇，雞蛋酥到底是什麼？它看起來有點像沙琪瑪，但吃起來更酥脆，完全不一樣的口感。這家店全程手工製作，不加防腐劑，有花生、芝麻、海苔、葡萄乾和蔓越莓五種口味，還可以選擇禮盒或袋裝。對於愛吃沙琪瑪的人來說，這款手作雞蛋酥真的值得一試！

溫手作雞蛋酥糖 交通位置

地址：桃園市龜山區大同路919號

電話：0937 115045

營業時間：08:00 - 18:00（不定時公休，建議出發前電話確認）

這家店的位置比較隱密，位於大同路上，距離福源國小開車約1分鐘、銘傳大學5分鐘。沿著大同山頂走，靠近大棟山405步道時，就能看到這座三合院。遠遠就能看到「雞蛋酥」的大招牌，位置還算好找

壁就是龜山仁德媽祖會館。

購買與拍攝小提醒

這家古厝平常是用來製作、出貨和販售雞蛋酥糖，雖然有禁止拍攝的告示，但老闆表示可以拍照，聽說是附近鄰居放的，無需擔心。

因為生意好得不得了，店內常常堆滿客人的訂單，所以建議到訪前先電話確認是否營業，以免撲空。

價格資訊與推薦

雞蛋酥糖目前有五種口味：花生、芝麻、海苔、葡萄乾、蔓越莓，還有綜合口味的禮盒裝。袋裝40入300元，禮盒24入250元，相比之下，袋裝更划算。

建議初次購買的朋友選綜合口味試試，找到喜歡的口味後可以再單獨購買！



袋裝40入 300元

許多初次購買的客人表示，這款雞蛋酥糖的口感比沙琪瑪更有層次，搭配獨特的風味真的很特別。袋裝40入的大包裝量足又划算，過年送親友相當有面子，而且一包才300元，經濟實惠。

每個包裝都是獨立袋裝，方便攜帶，非常適合在辦公室與同事分享，或過年時送禮。

總之共有花生、芝麻、海苔、葡萄乾、蔓越梅這5種口味就是了。

禮盒包裝精美，也非常適合當伴手禮帶回家。

這款雞蛋酥糖的酥脆度堪稱一絕，吃起來脆而不膩，麥芽糖的甜度剛剛好。

海苔口味帶點鹹香，葡萄乾和蔓越莓則增添了果乾的微酸風味，芝麻和花生的堅果香氣更加濃郁。



總之，無論是愛吃沙琪瑪還是喜愛酥脆點心的朋友，這家傳承三代的溫手作雞蛋酥糖絕對值得一試！

溫手作雞蛋酥糖

地址：桃園市龜山區大同路919號

電話：0937 115045

時間：8:00-18:00

備註：不定時公休

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