新悦花園酒店是近來相當熱門的親子飯店，除了酒店內的各項兒童設施之外，更鄰近阿里山森林遊樂區、月桃故事館、愛木村地方文化館等，酒店內擁有多種類型的客房及主題房，寬敞的空間搭配舒適的床品，讓人想窩在房間內好好感受度假氛圍，新悦花園酒店的餐飲是另一大亮點，尤其是頤粵軒的港式料理更是不能不吃的美食!!

~嘉義新悦花園酒店~

酒店地址：嘉義市東區後湖里保順路69號

連絡電話： 05 277 8666

停車資訊：飯店備有停車場

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新悦花園酒店 ｜地理位置

新悦花園酒店位於嘉義市的東區，鄰近主要交通幹道，不論是開車或是搭高鐵都能輕鬆到達，一旁就是嘉義好市多，退房後可以去好市多逛逛，同時鄰近阿里山森林遊樂區、月桃故事館、愛木村地方文化館等，都非常適合串成親子遊唷!!

一進入飯店，簡約高挑的大廳讓人感覺相當的放鬆~

超可愛的台灣熊家族也是拍照打卡的熱門景點~~一隻頑皮的小熊跑到牆上啦!!

窗邊還有一隻小熊一直想跑出去玩呢~

休息區還有一隻可愛的小熊座椅，雙手都是座椅可以坐著休息~

新悦花園酒店 ｜餐廳

新悦花園酒店內有多間餐廳，除了大廳有與星巴克合作的朗咖啡廳之外，還有宴會廳、頤粵軒及悦自助早餐廳，無論是想品嚐港粵特色小吃，或是想來杯悠閒的下午茶，都能滿足想吃美食的胃~~

朗咖啡廳與星巴克合作，讓旅客們在新悦花園酒店內就能品嚐到星巴克的經典咖啡風味，新穎又明亮的空間讓人感覺到相當放鬆，無論是退房的早晨或是CHECK IN的午後，都能來上一杯溫暖又幸福感十足的咖啡~

頤粵軒餐廳以精緻粵菜或港式小點為特色，同時也有推出四人套餐，餐點美味價格親民，非常適合三五好友或親友聚餐~~住宿放假的同時來一場味蕾的饗宴吧!!

塔香煎蝦餅

塔香煎蝦餅外皮煎至金黃酥脆，包裹著滿滿鮮嫩的蝦肉及九層塔，完美結合蝦肉和九層塔的香氣，每一口都能感受到九層塔的獨特風味，口感豐富且脆嫩交織，外酥內飽滿的美味滿足了挑剔的味蕾

波蘿流沙糯米糍

波蘿流沙糯米糍是一款結合傳統與創新的甜點，甜中帶鹹每一口都充滿驚喜，波蘿外皮酥脆內餡流沙般香甜，流沙餡則是濃郁的奶黃與鹹蛋黃調和而成，美味的令人無法言語，

港式明爐香燒鴨

港式明爐香燒鴨是頤粵軒的經典招牌，以傳統港式燒臘技法製作，鴨皮烤至酥脆呈現出誘人的金黃色澤，鴨肉鮮嫩多汁，每一片都散發著炭火香氣伴隨著獨特醬料的甘美，讓人一試成主顧

鴛鴦天鵝酥

鴛鴦天鵝酥以其精緻的造型和獨特的口感著稱，一上桌就吸引的眾人的眼光，鴛鴦天鵝酥造型精巧，外層的酥皮金黃酥脆，黑色是以竹炭調製而成，內餡分為甜鹹兩種口味，甜的是豆沙鹹的是叉燒餡，真的是一場視覺與味覺的饗宴啊!!

港式蘿蔔糕

港式蘿蔔糕可謂是經典的港式點心，外酥內軟的口感，蘿蔔與臘腸的風味在口中綻放，煎至外皮微微焦黃，內裡則保持了濕潤與柔軟，蘿蔔的清甜與細膩的口感完美融合，讓人一吃難忘

龍蝦濃湯灌湯包

龍蝦濃湯灌湯包是這次餐點中的亮點之一，獨特的創意料理每一口都能品味到龍蝦的精華，湯包外皮晶瑩剔透，內裡包裹著鮮美的海鮮，輕輕咬開，海洋氣息的鮮甜瞬間充滿口腔，令人陶醉~

山藥炒蘆筍

吃多了大魚大肉總要來點清新的蔬菜，脆嫩的山藥與蘆筍搭配得宜，吃起來感清新爽口，保留了食材的原汁原味，並以簡單的調味突顯出山藥與蘆筍的自然風味~

楊枝甘露

吃港式料理必點楊枝甘露，以芒果、西柚、椰奶為基底，搭配Q彈的西米，清甜的芒果與微酸的西柚完美結合，呈現清新的果香與絲滑的口感，不僅解膩更為這場饗宴畫上了圓滿的句點~

新悦花園酒店 ｜房間介紹

這次入住精緻家庭房，空間相當大，雖然小企鵝已經國中了，這樣的兩張大床房型住起來還是相當寬敞，還有桌椅及沙發椅，到了晚上各自做各自的事情也彼此不會干擾~~

入口處開放式衣櫃超貼心，掛在衣櫃上的衣服一目了然，不用擔心衣服掛在衣櫃內忘了拿~下方有保險箱、紙拖鞋、手電筒等可以使用~~

櫃子上方有水壺及熱水瓶，因現在講求環保，所以不提供礦泉水，若有需要飲用水可到飲水機取用，抽屜內有茶包、咖啡包及馬克杯可以飲用，冰箱內的飲品也是免費的唷!!

衛浴乾溼分離且洗手台在外面，這樣大家就不會為了要誰要先上廁所是要先洗澡而搶浴室啦~~ 馬桶是免治馬桶，浴室雖沒有浴缸但有花灑，洗完澡後一整個超放鬆~

洗手台下方有浴巾，更貼心的備有小朋友的腳踏椅，若不夠高可以踏上腳踏椅洗手，抽屜內有吹風機及盥洗用具，9/1起酒店就不主動提供一次性盥洗用具囉~大家要記得自己帶唷~~

除了家庭房之外還有各式主題房，看起來都好舒適啊!主題房相當搶手，若有想到嘉義旅遊一定要先訂起來~~每間主題房都有不同的特色及溜滑梯，可以每次來住不同的主題房!!

另外也有雙人房一大床、兩小床以及三人房的房型，不論是出差、閨密或是三五好友一起出來玩都很適合唷!!

新悦花園酒店 ｜飯店設施

飯店內有超夢幻的旋轉木馬，特定時間開放可以免費搭乘，小朋友超愛的，大人們也可以搭乘回憶小時候的玩樂時光~

新悦花園酒店就在阿里山下當然要應景一下，房客可以免費搭乘新悦幸福小火車，搭乘途中還有導覽，抵達終點處，更可以與3D彩繪牆拍張合影，開放時間為10:30-12:00、14:30-16:00，趕緊把握時間來搭乘!!

戶外有兩個沙坑，都是細沙ㄟ~沙子好乾淨啊!!小海豚本來不想玩沙的一踏下去就玩到不想起來了~一個沙坑有大樹圍繞，在樹蔭底下玩比較不怕曬~~

一旁有超大的草坪可以玩球，也可以自帶球類來玩，真的是放電好的好地方啊!!

另一邊有小小孩最愛的電動車，開著車到車道內繞一圈超好玩~若小朋友太小有遙控器由父母遙控，這區限6歲以下的小朋友玩耍唷!!

還有與夾子園合作的電動區~~住宿有贈送夾子園的優惠券，有時間可以到夾子園旗艦店挑戰一下!!

一到親子樓層就被可愛的熊家族給吸引啦!!熊哥哥的座椅真的超卡哇依啊!!

除了戶外設施之外，室內也有親子遊戲室，夏天戶外太熱可以躲在冷氣房內玩遊戲~ 球池、互動式遊戲、還有可以爬上爬下的設施，都讓小朋友們玩到欲罷不能~~

此外新悦花園酒店也是寵物友善飯店，備有寵物入住的空間唷~~出門旅遊毛小孩也可以跟啦!!毛小孩住宿空間也很舒適呢~一旁也備有可以幫忙小孩洗澡的地方，真的是太幸福啦!!

除了照顧小朋友之外，酒店內也有健身房，若有運動習慣的朋友別忘了前來運動一下~

飯店內有提供付費洗衣機及烘衣機，出門多天想要洗衣服可以到洗衣房使用，一旁還有飲料及零食販賣機~~想要冰塊也有製冰機、過濾水及消毒鍋，若帶小朋友有需要用到奶瓶消毒鍋也可以到公共區使用~

新悦花園酒店 ｜悦自助早餐廳

新悦花園酒店的自助早餐讓人在一天的開始就充滿了能量，不僅提供豐富的中式與西式料理選擇，更有當地的火雞肉飯特色美食，滿足不同口味的需求。

無論是喜歡西式的蔬果沙拉、優格、麵包等早餐，還是偏好中式的粥品、熱炒、火雞肉飯，這裡都能找到您的心頭好。

令人驚喜的是還有現煮擔仔麵區，現煮的擔仔麵就是好吃~~創造出屬於自己的完美早餐!!

飲品區從熱咖啡、到各式茶飲、手工豆花、燒賣等，應有盡有，讓您在晨間時光中既能提神，又能感受到滿滿的幸福感。

無論是家庭出遊還是商務出差，新悦花園酒店的自助早餐都能在愉快的氛圍中開始美好的一天!!

可愛的吉祥物見面會超受小朋友喜愛!!新悦花園酒店真的超適合親子入住，不僅有好吃的港式餐廳，可愛的主題房，戶外還有旋轉木馬、賽車道、沙坑、無敵大草坪，室內有親子遊戲室可以玩耍，還能帶毛小孩一同入住，重點是價格真的非常親民，絕對是到嘉義住宿的不二選擇!!!

~嘉義新悦花園酒店~

酒店地址：嘉義市東區後湖里保順路69號

連絡電話： 05 277 8666

停車資訊：飯店備有停車場