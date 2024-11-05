在MOXY BANGKOK的第二天，前一天在Moxy的酒吧度過了超紓壓的一晚回去睡得很好，按照慣例隔天的飯店早餐當然不能錯過。之前就有聽說過Moxy的早餐表現不錯，這天要好好把握在飯店內的悠閒時光，來份豐富又營養到早餐來迎接美好的一天。早餐的供應時段是早上6:30~10:00。

前一天晚上有下雨沒想到第二天是個藍天白雲的好天氣，運氣真好。真的很喜歡這個挑高的空間設計，據說是Moxy全亞太地區最大的Lobby空間，真的很好拍。

《MOXY BANGKOK》Buffet用餐方式

跟櫃檯人員報了房號後就可以入座。

《MOXY BANGKOK》餐廳環境

我們抵達的時間是7點左右，餐廳的人潮已經相當多。這裡的設計感也很有亮點，牆上的繪畫強讓整個空間充滿活力。餐點位在餐廳的四周，有熟食也有生菜沙拉，旁邊的餐車是現烤鬆餅還有米飯類的部分，順帶一提他們的咖啡相當好喝，尤其是冰美式口味很醇香運動完來上一杯很讚。。

入座後的第一件事就是選我們蛋的種類。這裡有歐姆蛋、炒蛋、太陽蛋還有泰式的歐姆蛋可以選擇，另外他們的Noodle of the day也是必點。畫好想要吃的內容後就把這張單子交給服務人員，然後就會按照桌上送到你的座位。

相當可愛的Moxy粉紅筷。

《MOXY BANGKOK》餐點介紹

身為麵包控這裡完全就是我的天堂，甜甜圈也是選擇性不少。

愛吃水果的小麥仔看到這一桌的水果超開心，尤其是他夢寐已久的西瓜。

沿著櫃檯旁的位置開始就有餐點可以自己夾，想吃什麼自己來。

麥片的選擇也很多樣，同樣也是小麥仔的最愛。

很快的我們桌上就滿滿一桌相當豐盛又營養的早餐。

睡飽飽的珍小姐早餐一定要吃好，這天的早餐餐點表現她也很滿意。

珍小姐點得水波蛋搭配火腿跟鬆餅，超完美。一整天的營養就靠它了。

我的歐姆蛋也是頗有亮點，搭配一些烤蔬菜還有生菜沙拉爽口又營養。

小麥仔人生第一次用刀叉吃飯就在Moxy Bankok，真的是長大了。這天的歐姆蛋配起司還有滿滿的番茄醬吃得很過癮。

甜甜圈顏色也很繽紛，同樣有招牌的粉紅色可以選。

前面提到的米食，都會搭配當天的主要料理，第一天早上是這個雞肉燴飯，第二天是海南雞飯表現都很不錯。

口味上很像是蠔油勾芡製作的，雞肉軟嫩配上米飯一起吃好爽。餐車旁都有配料可以自己搭配，這天挑了黃瓜還有醃洋蔥跟滿滿的香菜跟辣椒。

愛吃鬆餅的小麥仔看到這麼多卡通圖案整個失心瘋拿一堆，全部都有吃完超棒。

鬆餅的服務人員看著小麥仔喜歡吃鬆餅還特別邀請小麥仔一起來DIY製作鬆餅，真的好貼心。餐車上有圖案可以選擇，挑了一個冰淇淋的圖案就開始製作，相當好玩。

成品完成，做得很像誒。小麥仔一直說要先拍照，然後又捨不得吃這樣。如果帶小朋友來Moxy也是非常合適，親子友善飯店又一間。這次在Moxy兩天的早餐都讓我們滿意，服務人員都非常Nice，餐點上也很精緻好吃，可以感受到Moxy滿滿的用心，小麥仔說下次來曼谷來要來Moxy住。

《MOXY BANGKOK》飯店資訊

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