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西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

Ivan Sha 人氣：26
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窩客好文

Ivan Sha

發表篇數：295篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：歐洲 > 西班牙

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到一個地方旅遊就是要吃當地美食

如果是老店加上米其林推薦

還有Google評論上也有高評價

甚至除了用餐外還有一點點表演可以看

多重buff下來當然就值得一試Mesón De Cándido (Segovia)

本篇依次分享交通位置環境食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

交通位置=>

Mesón De Cándido 位於Segovia(賽哥維亞）

塞哥維亞是位於馬德里近郊的另一個城市景點

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

最有名的就是羅馬時代的水道橋

可以搭乘巴士或是火車到這邊

我們則是參加一日團，正好午餐時間也就停在賽哥維亞

（有關一日遊分享連結將附於文末)

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

Mesón De Cándido 就位於水道橋的旁邊第一間

如果覺得不好找的話就找生意最好的就是了

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

除了有室內位置還有戶外位

不過雖然我們到的時候陽光明媚

但畢竟是冬天就還是選擇室內位

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

內裡的裝潢非常有歷史的味道

畢竟本身也是百年老店啦！

完整的菜單請上官網查詢

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我們最後約24.5歐/人覺得還算蠻划算的

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

一開始當然先上西班牙水果酒

雖然有人說這真的是觀光客專屬

不過我們就是觀光客啊！

水果的味道中和了酒味

讓平常不喝酒的人都可以簡單好入口

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

當然也還會有一開始入座就有的麵包

（部分商家是可以說不用麵包減少費用的)

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

西班牙很有特色的當然就是烘蛋

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

裡面有著各種料

內裡豐富加上外層的焦香

雖然知道要這樣做就是要多放油

但就是因為這樣才好吃啊

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

另外肉食主義的我們也就點了牛排

西班牙的牛排不會過生或過硬

對於台灣人的口味來說應該算是很好入口的

西班牙2024西班牙自由行-米其林美食推薦豬腳-塞哥維亞Mesón De Cándido (Segovia)

最後當然是重點的烤乳豬

在用餐期間店主人還會出來示範

這裡的烤乳豬有名在外皮酥脆卻十分柔嫩

不用刀子用瓷盤就可以切開

店主人會用瓷盤將烤乳豬切開後再摔碎瓷盤

讓大家知道是真的用瓷盤就能切開

味道也不會過重而且真的也是外皮脆內裡嫩

也不會吃完後過油

 

點餐還有其他的酒還有沙拉還有主食

但比較一般也就沒拍了！

 

要下結論了喔！

Mesón De Cándido無論從裝潢到食物都無所挑惕

在歐洲用餐畢竟有飲食習慣不同的關係

多多少少都會吃到沒這麼好入口或不如預想的菜式

但在這一間反而沒有這樣的問題

搭配窗外的水道橋美景還是頗為完美的一餐

 

店家基本資料=>

地址：Pl. Azoguejo, 5, 40001 Segovia, 西班牙

電話：+34921425911

營業時間：12:30~16:30,20:00~22:30

官方網站請點我

馬德里近郊一日遊心得請點我

 

 

 
 

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