到一個地方旅遊就是要吃當地美食

如果是老店加上米其林推薦

還有Google評論上也有高評價

甚至除了用餐外還有一點點表演可以看

多重buff下來當然就值得一試Mesón De Cándido (Segovia)

本篇依次分享交通位置，環境，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

Mesón De Cándido 位於Segovia(賽哥維亞）

塞哥維亞是位於馬德里近郊的另一個城市景點

最有名的就是羅馬時代的水道橋

可以搭乘巴士或是火車到這邊

我們則是參加一日團，正好午餐時間也就停在賽哥維亞

（有關一日遊分享連結將附於文末)

Mesón De Cándido 就位於水道橋的旁邊第一間

如果覺得不好找的話就找生意最好的就是了

除了有室內位置還有戶外位

不過雖然我們到的時候陽光明媚

但畢竟是冬天就還是選擇室內位

內裡的裝潢非常有歷史的味道

畢竟本身也是百年老店啦！

完整的菜單請上官網查詢

我們最後約24.5歐/人覺得還算蠻划算的

一開始當然先上西班牙水果酒

雖然有人說這真的是觀光客專屬

不過我們就是觀光客啊！

水果的味道中和了酒味

讓平常不喝酒的人都可以簡單好入口

當然也還會有一開始入座就有的麵包

（部分商家是可以說不用麵包減少費用的)

西班牙很有特色的當然就是烘蛋

裡面有著各種料

內裡豐富加上外層的焦香

雖然知道要這樣做就是要多放油

但就是因為這樣才好吃啊

另外肉食主義的我們也就點了牛排

西班牙的牛排不會過生或過硬

對於台灣人的口味來說應該算是很好入口的

最後當然是重點的烤乳豬

在用餐期間店主人還會出來示範

這裡的烤乳豬有名在外皮酥脆卻十分柔嫩

不用刀子用瓷盤就可以切開

店主人會用瓷盤將烤乳豬切開後再摔碎瓷盤

讓大家知道是真的用瓷盤就能切開

味道也不會過重而且真的也是外皮脆內裡嫩

也不會吃完後過油

點餐還有其他的酒還有沙拉還有主食

但比較一般也就沒拍了！

要下結論了喔！

Mesón De Cándido無論從裝潢到食物都無所挑惕

在歐洲用餐畢竟有飲食習慣不同的關係

多多少少都會吃到沒這麼好入口或不如預想的菜式

但在這一間反而沒有這樣的問題

搭配窗外的水道橋美景還是頗為完美的一餐

店家基本資料=>

地址：Pl. Azoguejo, 5, 40001 Segovia, 西班牙

電話：+34921425911

營業時間：12:30~16:30,20:00~22:30

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