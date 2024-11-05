



沒想到在我的3100多篇的部落格中，

我第一篇寫下批評的文章竟然是「鼎泰豐」，

嗯，不是台灣的鼎泰豐，是日本的；

大家來日本旅遊，千萬不要吃鼎泰豐，

真的很誇張的難吃呦！！

鼎泰豐 澀谷店

鼎泰豐（ディンタイフォン） 渋谷スクランブルスクエア店

網站：http://d.rt-c.co.jp

地址:日本〒150-0002 Tokyo, Shibuya City, Shibuya, 2 Chome−24−12 スクランブルスクエア 13F（澀谷SCRAMBLE SQUARE13樓）

營業時間：11:00–23:00

電話：+81334987110

過去，總覺得踩雷的話，以後就不吃了，根本不會花時間寫文，

這樣是浪費時間，浪費生命........

啊～～這次，實在是因為相差太多，所以讓我即時在臉書發言，

因自己其實還挺喜歡吃台灣鼎泰豐的，

最後決定寫下部落格，記錄下日本鼎泰豐有多難吃，

另外也提醒自己給朋友們，去日本沒事千萬別吃鼎泰豐哦（苦笑）

我家皮皮從在大阪看到了鼎泰豐就躍躍欲試，

不過，我真的沒有想在日本吃鼎泰豐啦；

但在東京，我圓了他的夢，在日本吃鼎泰豐，

但真的超級不ok的啦！（根本就是雷，超雷的）

那日，還好沒有等太久，前面就差不多4組客人，

還是有稍微等了一下；

我吃完離開前，看到外面好⋯多人排隊，

都好想跟他們說：這家很難吃，別排了吧........

日本鼎泰豐跟台灣，真的很不一樣哦！

我們後來才發現，這裡沒有收服務費，

所以也就沒有什麼服務可言（笑）

啊⋯這裡的熱茶要自己倒，且超級淡的呦

日本鼎泰豐點菜單要自己寫哦！！

（入座時，並未告知我們菜單要自己寫，我們是等了許久，

然後叫人來後，才知道要自己寫單，將編號也填入點單中，

這...跟台灣的真的很不一樣吧）

點了小菜小黃瓜，

上桌時，我傻眼了，

這湯汁流到盤外髒髒的，

也.... 太抖了吧？！！

這....讓食物看起來變得超不可口的，

瞬間還以為是回收人家沒吃完的模樣；

這.....樣的上菜也太....誇張了吧？！

不要說這是鼎泰豐，在台灣一般的小店也不會上菜抖成如此吧？！

髒髒的模樣，真的讓人一點食慾都沒有，

入口，小黃瓜的味道，適合在炎熱的夏天。

後來上桌的炒飯，

這....絕對不是我印象中的鼎泰豐炒飯，

日本的米飯、蛋都不錯，

但怎能炒出這麼普通的炒飯呢？

軟濕的飯搭配上肉絲、蛋跟一點蔥花....，

還有些整坨飯一起......，啊！

其實是挺難吃的

啊～～～這.....我失望極了！！

還搭配了一小碗湯，

這竟然還比我點的雞湯好喝一點點.....(誇張吧？！）

因身體沒有很舒服，想說點個雞湯來暖暖胃；

這鼎泰豐雞湯，入口時，完全沒有雞湯的味道，

這雞肉是肉丁的模樣，超級柴，這....真的非常誇張的；

正如我之前說的，搭配炒飯送的贈湯，

都比我這一碗有味道（笑）

這....雞湯，是鼎泰豐的？

我....真的有被雷到呀！！！

最後，終於鼎泰豐小龍包上桌，

我想這⋯應該不會出錯了吧？

天呀！6顆小龍包，皮的厚薄不一樣；

標榜皮薄的小籠包，怎麼可以這...麼厚呢？

跟我在中壢早餐店吃的小籠包一樣（苦笑）

剛夾的第一顆，皮厚也就算了，

一夾就破嚕（哭哭）

我⋯吃到厚皮小籠包，

那招牌的黃金18折的麵糰，

入口時更是災難呀！！

我都不知道，這真的是來自台灣鼎泰豐的小龍包嗎？！

總歸來說，來日本，來東京，來涉谷，

千萬一定不要來吃鼎泰豐喔，真的會讓人吃得好失望；

讓人好想念台灣的鼎泰豐，

嗯，我的愛店，怎在日本變得這麼可怕，這麼雷呢？

哈哈，大踩雷，真的非常不OK，

難吃得讓我不想付錢，

所以叫皮皮去付錢

結束了我們在日本鼎泰豐的初體驗，

真是太....糟糕了。

後來回到台灣後，我還找著皮皮一起去吃鼎泰豐，

一洗日本印象，明明是一間好吃店，

怎在日本變得這麼恐怖呢？

我想，我可以理解，當日本人來台灣吃到鼎泰豐時，

一直說「好吃」......

嗯，真的好吃多嚕（笑）

嗯，提醒大家去日本千萬不要吃鼎泰豐（ディンタイフォン）

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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