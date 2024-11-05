沒想到在我的3100多篇的部落格中，
我第一篇寫下批評的文章竟然是「鼎泰豐」，
嗯，不是台灣的鼎泰豐，是日本的；
大家來日本旅遊，千萬不要吃鼎泰豐，
真的很誇張的難吃呦！！
鼎泰豐 澀谷店
鼎泰豐（ディンタイフォン） 渋谷スクランブルスクエア店
地址:日本〒150-0002 Tokyo, Shibuya City, Shibuya, 2 Chome−24−12 スクランブルスクエア 13F（澀谷SCRAMBLE SQUARE13樓）
營業時間：11:00–23:00
電話：+81334987110
過去，總覺得踩雷的話，以後就不吃了，根本不會花時間寫文，
這樣是浪費時間，浪費生命........
啊～～這次，實在是因為相差太多，所以讓我即時在臉書發言，
因自己其實還挺喜歡吃台灣鼎泰豐的，
最後決定寫下部落格，記錄下日本鼎泰豐有多難吃，
另外也提醒自己給朋友們，去日本沒事千萬別吃鼎泰豐哦（苦笑）
我家皮皮從在大阪看到了鼎泰豐就躍躍欲試，
不過，我真的沒有想在日本吃鼎泰豐啦；
但在東京，我圓了他的夢，在日本吃鼎泰豐，
但真的超級不ok的啦！（根本就是雷，超雷的）
那日，還好沒有等太久，前面就差不多4組客人，
還是有稍微等了一下；
我吃完離開前，看到外面好⋯多人排隊，
都好想跟他們說：這家很難吃，別排了吧........
日本鼎泰豐跟台灣，真的很不一樣哦！
我們後來才發現，這裡沒有收服務費，
所以也就沒有什麼服務可言（笑）
啊⋯這裡的熱茶要自己倒，且超級淡的呦
日本鼎泰豐點菜單要自己寫哦！！
（入座時，並未告知我們菜單要自己寫，我們是等了許久，
然後叫人來後，才知道要自己寫單，將編號也填入點單中，
這...跟台灣的真的很不一樣吧）
點了小菜小黃瓜，
上桌時，我傻眼了，
這湯汁流到盤外髒髒的，
也.... 太抖了吧？！！
這....讓食物看起來變得超不可口的，
瞬間還以為是回收人家沒吃完的模樣；
這.....樣的上菜也太....誇張了吧？！
不要說這是鼎泰豐，在台灣一般的小店也不會上菜抖成如此吧？！
髒髒的模樣，真的讓人一點食慾都沒有，
入口，小黃瓜的味道，適合在炎熱的夏天。
後來上桌的炒飯，
這....絕對不是我印象中的鼎泰豐炒飯，
日本的米飯、蛋都不錯，
但怎能炒出這麼普通的炒飯呢？
軟濕的飯搭配上肉絲、蛋跟一點蔥花....，
還有些整坨飯一起......，啊！
其實是挺難吃的
啊～～～這.....我失望極了！！
還搭配了一小碗湯，
這竟然還比我點的雞湯好喝一點點.....(誇張吧？！）
因身體沒有很舒服，想說點個雞湯來暖暖胃；
這鼎泰豐雞湯，入口時，完全沒有雞湯的味道，
這雞肉是肉丁的模樣，超級柴，這....真的非常誇張的；
正如我之前說的，搭配炒飯送的贈湯，
都比我這一碗有味道（笑）
這....雞湯，是鼎泰豐的？
我....真的有被雷到呀！！！
最後，終於鼎泰豐小龍包上桌，
我想這⋯應該不會出錯了吧？
天呀！6顆小龍包，皮的厚薄不一樣；
標榜皮薄的小籠包，怎麼可以這...麼厚呢？
跟我在中壢早餐店吃的小籠包一樣（苦笑）
剛夾的第一顆，皮厚也就算了，
一夾就破嚕（哭哭）
我⋯吃到厚皮小籠包，
那招牌的黃金18折的麵糰，
入口時更是災難呀！！
我都不知道，這真的是來自台灣鼎泰豐的小龍包嗎？！
總歸來說，來日本，來東京，來涉谷，
千萬一定不要來吃鼎泰豐喔，真的會讓人吃得好失望；
讓人好想念台灣的鼎泰豐，
嗯，我的愛店，怎在日本變得這麼可怕，這麼雷呢？
哈哈，大踩雷，真的非常不OK，
難吃得讓我不想付錢，
所以叫皮皮去付錢
結束了我們在日本鼎泰豐的初體驗，
真是太....糟糕了。
後來回到台灣後，我還找著皮皮一起去吃鼎泰豐，
一洗日本印象，明明是一間好吃店，
怎在日本變得這麼恐怖呢？
我想，我可以理解，當日本人來台灣吃到鼎泰豐時，
一直說「好吃」......
嗯，真的好吃多嚕（笑）
嗯，提醒大家去日本千萬不要吃鼎泰豐（ディンタイフォン）
.............................吃喝玩樂，沒有終點
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