位於桃園市龜山區的福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou，臨近桃園機場捷運 A8、A9 站之間，可作為國、內外旅客出入境時休息中繼站首選的停留點。於 2023 年創建的輕旅品牌，秉持環保理念並結合簡約、實惠的理念，提供舒適且符合綠色標準的住宿環境。飯店除了提供不同住宿的舒適房型外，還提供健身房、三溫暖、點心吧等各項設施，讓各位旅客的可以在此享受更棒的休息與放鬆。無論是短暫停留還是長途旅行前後的過夜，都可滿足旅客對品質與便捷的需求。

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福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou – 環境介紹

為響應節能減碳愛地球，鼓勵各位旅客能優先搭乘大眾運輸工具前往，因此這天以公車 & 步行的方式前往，若在林口長庚醫院下車的朋友，步行大約 10－15 分鐘左右即可抵達福容徠旅林口店，就算搭機場捷運至林口站下車也僅需 10 分鐘左右即可抵達，因此路程不會太遠可以說是非常便利才是！

1F 接待大廳

走進福容徠旅林口店的一樓大廳，映入眼簾的是大廳中懸掛在挑高天花板上奢華的水晶燈飾，大廳以典雅風格並透過挑高的空間設計來迎接每一位入住的賓客。此外走進大廳可以感受空間寬敞明亮，有著柔和的色調與簡約感的元素融合在一起，營造出一個既溫馨又有品味的氛圍。無論是旅客的入住辦理，還是簡單的等待與休憩，相信各位能夠享受在此舒適與愉悅的空間。

為綠色環保旅宿，所以入住時不會主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品。若各位旅客需使用到這些備品的話，飯店有提供購買的區域可自行付款購買。另外，福容徠旅與唐氏基金會「愛不囉嗦」庇護商店合作，因此各位付費購買的金額將會全數捐給基金會使用。

▲ 飯店一樓大廳有提供租借雨傘的服務

除了一樓大廳有提供租借雨傘的服務，現場也有提供行動電源的租借服務。另外還有自助退房的部分，旅客可直接將房卡投入「快速退房」的箱子中即可完成退房手續！

2F 繽紛 Vivid Space

福容徠旅林口店的 2 樓「繽紛Vivid Space」屬於整層開放的 24H 餐廳空間，除了 6.30am – 10am 屬於各位旅客享用早餐的時段外，平時 10am – 6.30am 就會是間交誼廳，旅客們可以在此享用飯店提供的點心吧、喝個咖啡、果汁或者茶類飲品並與同行的朋友一起在這個空間中哈啦幾句也不錯。

▲ 走進 2 樓寬廣的餐廳，有種正要舉辦大型會議的氛圍

走至飲品區可以看到現場提供蘋果汁、無糖綠茶與自動咖啡機，自動咖啡機還有美式、拿鐵、卡布奇諾、濃縮咖啡可以選擇，如果不喝咖啡的話還可以直接選擇熱牛奶。一旁也提供飲水機、製冰機與調酒機 (未滿 18 歲，禁制飲酒)。

這天提供了三款古早味的小點心給旅客休憩享用，歡迎各位旅客入住後可以來到 2 樓的交誼廳，拿取一些點心吧的小餅乾並搭配果汁、咖啡、茶一起享用。

▲ 在桌上可以看到早餐的用餐時段，避免旅客忘記

3F 健身房、三溫暖

搭上電梯來到福容徠旅林口店的 3 樓，有一間空間不大的健身房，裡面擺放了跑步機、滑步機、啞鈴等重訓器材，可以滿足需要運動的朋友在此使用。

一旁提供三溫暖給各位旅客進入，裡面有可以泡的冷、熱池水，還有蒸氣室與烤箱。若要使用三溫暖設施的話得需事先至大廳櫃檯報上住宿房號取得「磁卡」才可以進入。另外，三溫暖是男、女分開隱私較高的空間，因此就不另外拍攝，有機會各位可以享受一下讓人放鬆休息的三溫暖唷！

▲ 健身房內也提供了飲水機及製冰機給各位旅客使用

福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou – 輕旅客房

福容徠旅林口店總共有 149 間客房讓各位旅客入住，房型可分為輕旅客房、閱旅客房、集旅三人房、集旅四人房、宅旅套房、享旅套房五種房型，從雙人、三人至四人房都可供旅客們選擇。而這趟旅程入住的是「輕旅客房」，雖然是飯店最基本的房型，但踏入房間後毫無任何壓迫感，各位可以直接享受這 7 – 9 坪的住宿空間。

▲ 房間內還提供一個小小的休憩區域

拉開窗簾、走到戶外的小陽台，可以欣賞近幾年林口快速發展的住宅景色，雖然沒有太多的景觀可以欣賞，但每次住宿對我來說最重要的就是房間內的採光，還有入住的房型必須要有窗戶才不會感覺入住了一個密閉的空間之中。

冰箱除了提供無糖氣泡飲之外，基本的電熱水壺、水壺、馬克杯都有提供。比較特別的是因福容徠旅與唐氏基金會庇護商店合作，因此住宿內提供了「愛不囉嗦」的濾掛咖啡與茶包及法蘭蘇小餅乾的點心盒。

浴室採用最普遍常看到的乾濕分離提供並以簡約設計的風格提供給住宿的旅客們，TOTO 免治馬桶、吹風機、洗手乳、沐浴用品都有提供，但若需要潤髮用品的旅客請自行攜帶唷！

▲ 福容徠旅提供「一日茶道」的沐浴用品，使用起來帶有茶香味

屬於綠色環保的，若需要飲用水的話得自行到各樓層裝取，像是 1、2、3 樓的公共空間中都有提供，另外就是得前往 6、9、12 的住宿樓層才有提供。

▲ 以木質製作的房卡響應福容徠旅「環保」的理念

福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou – 開箱影片

福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou – 自助早餐

早餐的地點一樣在飯店 2 樓「繽紛 Vivid Space」空間中享用，福容徠旅林口店較多商務客、國際旅客入住，因此早餐的時間也就比較早開始提供。若各位旅客想早點品嚐剛出爐的早餐，可以在早上 6:30 來到 2 樓並報上入住房號即可開始享用美味的早餐。

開胃菜的部分，提供了多樣化且新鮮的生菜沙拉給旅客們享用，一旁還有豐富的水果、優格，補充各位一天的蔬果量。

▲現場提供玉米片、牛奶、豆漿，中、西式不同類型早餐

如果想吃吐司、奶油麵包、可頌麵包的話，現場有吐司機、烤麵包機再塗上甜甜的果醬、奶油就可以享用囉！

中式餐點提供粥品給旅客享用，另外還有許多粥品的小配菜、泡菜、茶葉蛋。當然還有各種不同菜色，像是高麗菜、青菜、烤鯖魚…等菜色提供，相信這些多樣化的菜色絕對可以填飽各位旅客一早所需的熱量與肚子。

福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou – 入住感受

這次入住福容徠旅林口店，整體的感受還算滿意，尤其飯店位於桃園機場捷運 A8、A9 之間，也位在林口交流道附近，就算搭乘大眾交通工具前往，步行也僅需 10 – 15 分鐘左右，可以說非常適合出國及回國的中繼站。飯店以現代簡約風格設計並以環保理念提供舒適又具品味的住宿環境。還提供健身房、三溫暖設施，讓旅客們在旅途中稍作休息也能保持良好的運動習慣，豐富的中、西式早餐另也滿足了各位旅客對於餐點口味不同的需求。整體而言，福容徠旅林口店不僅位於便捷的地理位置，更可讓各位旅客們放鬆身心、準備好迎接下一段旅程的舒適場所。

福容徠旅林口店 Fullon Poshtel Linkou – 住宿資訊

地址 Location | 桃園市龜山區文二一街 68 號 / MAP

電話 Phone | (03) 327-7388

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