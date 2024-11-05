太平輕食沙拉推薦-沐橙sala-無飯不歡的朋友也能吃飽的沙拉餐盒，九種主食八種醬料搭配選擇多|坪林公園運動中心|803市場|勤益科大美食
現在人注重健康，
所以在吃美食慰勞自己之餘，
也常會搭配蔬食、輕食便當等選擇。
這間位於803市場、坪林公園旁的沐橙sala，
不僅有生菜滿滿的選擇，
喜歡吃飯的朋友也可以搭配藜麥飯，
讓大家吃得均衡美味又飽足。
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太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 位置
沐橙sala位於巷弄中，
旁邊就是坪林公園和坪林公園運動中心。
近太平803市場(中山市場)和勤益科大西側門，
旁邊臨停機車還算方便，
可以先在LINE上點餐，
就可以節省等待時間。
門口備有長椅，
方便大家在等待餐點的時候休息片刻。
太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 菜單
餐點品項有九種，
生菜滿滿，
還可以加價$10購買藜麥飯，
不吃澱粉或是沒吃到飯就擔心沒吃飽的朋友，
可以依自己的飲食習慣搭配。
加入LINE好友就可以線上看到菜單+點餐，
九種不同的沙拉，
價位在$105-$260間。
選擇想要的沙拉後就可以八種醬料則一，
還可以任選一項撒料，
對於喜歡的主食還可以加價購買。
太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 餐點介紹
我們是現場點餐，
又是中午時間，
所以稍微等待了一下。
這一次點的是輕盈沙拉和嫩煎雞腿排沙拉，
都搭配藜麥飯，
醬料的部分選擇焙煎胡麻醬和和風柚子醬。
配色非常的繽紛，
看起來真的讓人食指大動。
【輕盈沙拉】
搭配多種蔬果的輕盈沙拉，
這一天的配菜有水煮蛋、生菜、花豆、蘋果、地瓜、花椰菜、紅藜麥、毛豆、胡蘿蔔和玉米等，
撒料我們選擇堅果粉，
搭配和風柚子醬味道清爽好吃，
菜量上我個人是挺滿意。
【嫩煎雞腿排沙拉】
嫩煎雞腿排沙拉的配菜大致上相同，
旁邊大塊的雞排看起來十分誘人。
雞腿肉本身就相當軟嫩多汁，
經過煎烤後，
外皮酥酥香香的。
而雞肉汁被鎖在肉中，
口感軟嫩又美味阿。
搭配藜麥飯，
好吃又有飽足感，
就不用擔心吃完沙拉餓很快囉~
太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 店家資訊
營業時間:11:00–13:30、16:00–19:30
公休日:每周三
電話:0987391098
地址:台中市太平區中山路二段477巷65號後門
粉絲團:沐澄sala
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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