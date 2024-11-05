太平輕食沙拉推薦-沐橙sala-無飯不歡的朋友也能吃飽的沙拉餐盒，九種主食八種醬料搭配選擇多|坪林公園運動中心|803市場|勤益科大美食

現在人注重健康，

所以在吃美食慰勞自己之餘，

也常會搭配蔬食、輕食便當等選擇。

這間位於803市場、坪林公園旁的沐橙sala，

不僅有生菜滿滿的選擇，

喜歡吃飯的朋友也可以搭配藜麥飯，

讓大家吃得均衡美味又飽足。

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太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 位置

沐橙sala位於巷弄中，

旁邊就是坪林公園和坪林公園運動中心。

近太平803市場(中山市場)和勤益科大西側門，

旁邊臨停機車還算方便，

可以先在LINE上點餐，

就可以節省等待時間。

門口備有長椅，

方便大家在等待餐點的時候休息片刻。

透過櫃台往裏頭看，

可以看到整體料理空間都蠻乾淨的。



太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 菜單

餐點品項有九種，

生菜滿滿，

還可以加價$10購買藜麥飯，

不吃澱粉或是沒吃到飯就擔心沒吃飽的朋友，

可以依自己的飲食習慣搭配。

加入LINE好友就可以線上看到菜單+點餐，

九種不同的沙拉，

價位在$105-$260間。

選擇想要的沙拉後就可以八種醬料則一，

還可以任選一項撒料，

對於喜歡的主食還可以加價購買。

太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 餐點介紹

我們是現場點餐，

又是中午時間，

所以稍微等待了一下。

這一次點的是輕盈沙拉和嫩煎雞腿排沙拉，

都搭配藜麥飯，

醬料的部分選擇焙煎胡麻醬和和風柚子醬。

配色非常的繽紛，

看起來真的讓人食指大動。

【輕盈沙拉】

搭配多種蔬果的輕盈沙拉，

這一天的配菜有水煮蛋、生菜、花豆、蘋果、地瓜、花椰菜、紅藜麥、毛豆、胡蘿蔔和玉米等，

撒料我們選擇堅果粉，

搭配和風柚子醬味道清爽好吃，

菜量上我個人是挺滿意。

【嫩煎雞腿排沙拉】

嫩煎雞腿排沙拉的配菜大致上相同，

旁邊大塊的雞排看起來十分誘人。

雞腿肉本身就相當軟嫩多汁，

經過煎烤後，

外皮酥酥香香的。

而雞肉汁被鎖在肉中，

口感軟嫩又美味阿。

搭配藜麥飯，

好吃又有飽足感，

就不用擔心吃完沙拉餓很快囉~

太平輕食沙拉推薦 沐橙sala 店家資訊

營業時間:11:00–13:30、16:00–19:30

公休日:每周三

電話:0987391098

地址:台中市太平區中山路二段477巷65號後門

粉絲團:沐澄sala

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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