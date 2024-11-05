這次在BTS 通羅站 （Thong Lo）一連吃了三家小吃，曼谷必吃芒果糯米飯Mae Varee，Hoi Tod Chaw Lay 的脆皮蚵仔煎，還有這間超過六十年的「Bamee Kon Sae Lee」手工雞蛋麵跟脆皮叉燒！Bamee Kon Sae Lee 的金黃叉燒看起來實在是很驚人，從清晨六點半開到晚上十一點半，晚上八點多來用餐生意超好，座位不多空間小小，總是擠滿了人，口味上很港式，就連餛飩也好吃！

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Bamee Kon Sae Lee 營業資訊

地址：1081 Sukhumvit Rd, แขวง วัฒนา Watthana, Bangkok 10110, 地圖

營業時間：06:30–23:00 週二公休

Bamee Kon Sae Lee 位置｜環境

Bamee Kon Sae Lee 位於BTS通羅站，出站過個馬路就到，就在芒果糯米飯的斜對角而已，吃完可以順道來買芒果糯米飯回飯店吃。Bamee Kon Sae Lee 的內用空間蠻狹小的，這次要內用還客滿，在外面稍微等一下就有位子，工作人員會安排座位，店裡沒有冷氣，白天來吃應該會熱死，晚上比較涼快還可以忍耐一下。

廚房區就在門口，掛在櫥窗內的叉燒的外皮就是金黃酥脆樣，非常誘人，就是為了它才來吃的。桌上還有不少泰式調味料喔！

Bamee Kon Sae Lee 菜單

餐點有飯有麵有雲吞，看起來就是像港式料理一樣，牆面上有介紹店家歷史，是已經超過六十年的店家，主打的就是手工雞蛋麵，吃起來蠻像港式撈麵，非常類似，點餐後餐後結帳，只收現金喔！

Bamee Kon Sae Lee 餐點

叉燒肉 150泰銖

叉燒肉的外皮還蠻酥脆的，有幾塊皮很硬，咬起來有點韌，但味道是好的，可以直接點一盤來吃比較過癮。

鮮蝦雲吞湯 80泰銖

湯頭清甜，鮮蝦雲吞的味道也很好吃，口感很咕溜，肉餡口味很棒，非常鮮甜。

鮮蝦雲吞叉燒雞蛋麵 120泰銖

點了乾拌麵，雞蛋麵的口感Q彈有咬勁，搭配甜甜叉燒以及雲吞，口味上真的很港式，是一吃就會喜歡的味道。

Bamee Kon Sae Lee 的鮮蝦雲吞以及手工雞蛋麵實在是很優秀，看了一下google評論有網友說飯類會淋上泰式的醬料，泰式的港式料理新火花，真的還蠻妙的！

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