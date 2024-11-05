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高雄最美泰式火鍋「天天泰 泰式火鍋」，裝潢超可愛非常好拍照，一開幕就成為高雄的打卡新地標，天天泰不只好拍照餐點也很好吃，道地的泰式風味湯底，必點經典冬蔭功鍋、椰奶雞湯鍋，除了泰式火鍋還有厲害的泰式料理，美味的異國料理真的超級推薦，大家來到高雄旅遊，千萬不要錯過這間厲害的高雄餐廳。

天天泰 泰式火鍋｜高雄最美泰式火鍋

天天泰 泰式火鍋一開幕就充滿話題性，店內裝潢真的很可愛，小清新風格每個角落都好拍照，泰式小火鍋也超級好吃，店內有許多特色的創意泰式料理，每次來到高雄旅遊，我都一定會來天天泰報到，這家是我心目中最喜歡的高雄泰國料理唷！

天天泰 泰式火鍋｜店內環境開箱

天天泰的店面裝潢很可愛，設計以明亮的色系打造出年輕活潑的裝潢，可愛的吧檯座位、舒適的4人座位沙發區，整體設計打造出個性的用餐環境。

自助吧提供沾醬、飲品，用餐座位很寬敞，天天泰非常適合約會用餐、聚餐慶祝，不論是一個人想吃火鍋，還是一群人聚餐，都可以天天泰喔！

天天泰 泰式火鍋｜菜單MENU

天天泰 泰式火鍋｜必吃美食推薦

椰奶雞湯鍋

濃郁系代表！椰奶雞湯鍋是濃郁又有層次的湯底，煮蔬菜、海鮮都非常適合，會讓人想要一口接一口的好喝椰奶湯，使用雞肉、蔬果熬煮的精華湯頭，再加入靈魂元素椰奶，入口的瞬間，馥郁的香氣在我口中縈繞，充分展現了泰式料理的特色，喜歡椰奶的朋友別錯過囉！

經典冬蔭功鍋

吃泰國料理當然不能錯過經典冬蔭功鍋，酸辣帶勁的冬蔭功鍋，以蝦殼精華作為湯底，並加入泰式傳統香草、魚露、蝦醬、番茄、蔬食等熬煮，湯蘊的層次非常豐富，濃濃泰式風味，不用飛出國，就能品嚐到道地的泰國國湯，太過癮了！

美國熟成雪花牛

天天泰的肉品都很新鮮，原塊肉鮮切的肉片，每一片都有一定的厚度，夾起來不會碎掉，每一片油花都很美，光用看的就知道肉品的品質真的很優秀，小火鍋套餐包含一份6盎司肉盤，我推薦美國熟成雪花牛和西班牙伊比利梅花豬，這兩種都好好吃！

美國熟成雪花牛油花分布很平均，入口軟嫩肥瘦剛剛好，讓人每一口都好滿足，肉片有點厚度，可以吃到牛肉的香氣，涮煮冬蔭功湯超好吃！

西班牙伊比利梅花豬

除了牛肉之外，西班牙伊比利梅花豬是必點！伊比利豬非常Ｑ彈脆口，完全沒有豬羶味，豬肉口感真的好好吃，全熟的豬肉也一點都不柴，煮椰奶鍋後的豬肉，裹滿了椰奶香氣，真的太好吃了！

泰式打拋豬飯

套餐附餐包含白飯、粉絲、雞蛋，也可以加價升級泰式打拋豬飯，打拋豬飯竟然只要30元，真的CP值超高，一定要點唷！鹹香入味的打拋豬，辛辣豬肉搭配白飯好對味，咀嚼時都能感受到泰式料理奔放的魅力！

泰式炸豆腐

天天泰 泰式火鍋的泰式料理一定要點，泰式炸豆腐非常酥脆，外酥內嫩口感很棒，淋上帶有酸甜味的泰式醬汁，越吃越涮嘴，會讓人一口接著一口停不下來。

泰式涼拌鮭魚麵條

夏季限定「泰式涼拌鮭魚麵條」，肥美的鮭魚麵條一上桌，真的超級吸睛，油花豐盈、細緻Q彈的鮭魚生魚片，切成麵條的形狀，配上酸酸甜甜的泰式醬料，將海味的美好與醬料濃縮在每一口，非常清爽超好吃唷！

泰式涼拌皮蛋

之前在泰國吃過就愛上了泰式涼拌皮蛋，現在不用飛去泰國，在天天泰就可以吃到美味的泰國料理唷！皮蛋和特製泰式辣椒醬拌一拌，入口酸辣開胃，吃起來清爽又有層次，真的很適合當開胃菜喔！

椰香泰奶蓋

雖然店內有免費的飲料喝到飽，還是很推薦大家點一杯椰香泰奶蓋，泰奶喝起來甜滋滋，泰奶特有的茶葉香氣、煉乳甜味，喝起來有幸福的甜蜜感 ，特別有在南洋島國渡假的感覺的！

大家來到泰國旅遊，千萬不要錯過超好吃的天天泰 泰式火鍋，不論是泰式小火鍋、特色創意泰式料理、泰式飲品都非常推薦，而且店裡超級好拍照，真的是高雄最美泰國火鍋了！

天天泰 泰式火鍋｜店家資訊