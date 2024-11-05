《Stickhouse Tha Maharaj》就是這次來瑪哈拉碼頭文青市集的目標之一！來之前還稍稍猶豫，不過就是冰棒而已，該買嗎？但看到Stickhouse Tha Maharaj鮮豔的外表、超棒的網路評價，離開瑪哈拉碼頭文青市集前還是來買了😂也多虧有買，不然可錯過這間曼谷美食了！曼谷自由行五天四夜想玩得輕鬆點、渡假風格一點，可以安排來嗎哈拉碼頭走走，可放輕鬆拍美照，當然《Stickhouse Tha Maharaj》吃一支冰棒消暑也很重要～

Stickhouse Tha Maharaj

《Stickhouse Tha Maharaj》冰棒專賣店的冰棒，真的太夢幻太華麗了！雖然在去瑪哈拉碼頭文青市集之前，就知道這間Stickhouse Tha Maharaj，但一直猶豫該不該買、有必要嗎？是不是該找更厲害點的曼谷美食，不過都來了，拍美照吃最獨特的美食不就是該做的事嗎？加上《Stickhouse Tha Maharaj》的確太秀色可餐，鮮豔的太可口，當下立刻吃才是正確的事～

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Stickhouse Tha Maharaj資訊

營業時間：10：01~17：30

地址：1/11 ตรอก มหาธาตุ Maha Rat Rd, แขวง บรมมหาราชวัง Phra Nakhon, Bangkok 10200泰國 / 地圖

Stickhouse Tha Maharaj在哪

《Stickhouse Tha Maharaj》店面就位在瑪哈拉碼頭文青市集入口處，進來的前幾間店，幾乎不用怎麼找，走進來看LOGO就能找到。

Stickhouse Tha Maharaj大紅色的裝潢看起來特別喜氣，感覺就是好事發生，雖然造訪時的客人不算多，但每組客戶都在櫃檯前待了3~5分鐘，我們在後面等，心想不就是冰棒嗎？為什麼要等這麼久？

Stickhouse菜單

《Stickhouse Tha Maharaj》店員後面背板上，有不同口味的價格，當然對於英文”相當”熟悉的阿偉，閱讀起來一點都沒難度，就差在我看得懂它的組合，但是不知道怎麼唸跟啥意思…

價格落差有好幾十，口味越多層次，製作上難度更高一點，所以會貴一些，還算可以接受😂

Stickhouse Tha Maharaj美味關鍵

《Stickhouse Tha Maharaj》美味關鍵就在冰棒上，上面撒了四種配料，有杏仁、開心果、榛果跟彩虹糖可以選。

至於為什麼買Stickhouse Tha Maharaj要5分鐘，原因就是冰棒太多可選！每一支都繽紛太可口，選哪一個都對，但又吃不完，心中滿滿天人交戰～

綠色應該是抹茶口味，白色最可能的就是椰子口味。

說真的也太眼球了，難怪每個來的人都要多站一會，剛剛不理解前面的人選這麼慢，現在輪到我們，也是依樣卡卡的🤣

Stickhouse Tha Maharaj冰棒

最後我們選了Stickhouse Tha Maharaj三種不一樣的口味，分別是綜合水果口味、草莓牛奶口味跟椰子口味，本想再多買兩支，但家父家母拒絕了😑椰子冰棒是很純的椰子水去製造的，為什麼我知道？來曼谷這幾天，我現剖椰子起碼喝了4個啊！！味道能不熟嗎🤣

灑滿堅果的外衣，用白巧固定，吃起來是滿滿的杏仁香、榛果味，最中間還有大大的草莓，小妹說這口味好吃！

綜合水果冰棒吃起來像綜合冰沙感覺，中間水果果肉多，吃起來酸甜酸甜的，非常降火解熱。

Stickhouse Tha Maharaj評價

瑪哈拉碼頭文青市集這間《Stickhouse Tha Maharaj》真的別錯過！冰棒好吃又消暑，吃飽來一隻真的剛剛好，Stickhouse Tha Maharaj價錢也很合理，真材實料不算貴，下次有去一定要在買一支來嚐嚐～

店家/景點資訊

店家名稱：

所在地址：臺灣

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話： Google即時導航





交通資訊

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