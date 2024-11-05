新莊火鍋推薦一定要推這間超強的【大魔大滿足鍋物】新莊店 這是間絕對不會讓人失望的火鍋店，在google評論竟然有四千多則，高達4.9分的高評價，就知道【大魔大滿足鍋物】受到多少在地人或外地客的喜愛，除了能一次享用到三種不同的頂級Ａ５和牛+海鮮盤之外，商業午餐僅不到３００就能吃到超值鍋物，飲料自助吧無限享用，再來超過８種以上的特殊湯頭，是【大魔大滿足鍋物】的超級特色，尤其這次選擇新口味《黑蒜頭湯底》實在有夠好喝，還有少見的青花椒口味、麻辣牛奶口味、壽喜燒...讓吃一頓火鍋像吃到不同間高級火鍋品牌般，實在滿足。

【大魔大滿足鍋物】新莊店，以高質感裝潢及低調奢華的各國和牛打響知名度，除了用心做新莊最好吃的火鍋店， 堅持每日蔬果熬湯，嚴選高品質食材，並提供消費者舒適雅緻的寬敞空間。此外，光是和牛就能吃到美、日、兩個國家最高等級入口即化的和牛，無論是肉品、海鮮都可以號稱全台最強肉品海鮮火鍋！光是湯底就多達８種以上，可依自己喜好選擇，多人聚餐也不怕吃不夠，是目前市面上唯一有２～８人份和牛套餐，ＣＰ值真的相當高。是間能吃到很有料的火鍋店。



【大魔大滿足鍋物】新莊店，就位在新莊中平路的精華地段，近鄰新莊高中，新莊佳瑪商圈，周邊也有公車站（新莊高中站）及收費停車場（中誠停車場），機車/汽車路邊停車格，算是相當熱鬧的地方，霸氣又顯眼的店面，讓人經過都不自覺的多看兩眼。

【大魔大滿足鍋物】新莊店 新莊火鍋推薦 新莊和牛火鍋

電話：(02) 2279 1888

地址：新北市新莊區中平路248號

營業：星期一~星期五11:30~15:00,17:30~24:00

星期六~星期日11:30~24:00

官網：https://www.facebook.com/daima4shabu/

訂位：https://inline.app/booking/-LmEangtLu8ShaqSAFhI:inline-live-1

【大魔大滿足鍋物】是間很用心在做火鍋的品牌，從湯頭的研發上、高品質和牛的提供、到商業午餐及壽星優惠的大放送，就是想讓每位來享用的消費者，能依照自己的需求或是目的，吃到最適合自己口味的美味鍋物。



外頭的消費資訊一目瞭然，平日商業午餐２８８起就能享用到，還包含自助吧唷！



【大魔大滿足鍋物】新莊店，挑高的用餐空間十分寬敞及雅致，就是間高檔火鍋店的感覺，座位也很多，但不會鬧轟轟的感覺



別緻又高檔的裝潢，讓人在享用火鍋的當下覺得很舒服，很適合家庭及三、五朋友聚餐的地方，整個步調也會跟著慢了下來。







【大魔大滿足鍋物】新莊店的用餐時間大約１００分鐘，入店須知也都寫得相當清楚唷！



【大魔大滿足鍋物】新莊店 菜單，一開始就是先挑選自己喜歡的湯頭，再來選擇組合套餐，平日商業午餐的價格˙真的好佛心，和牛套餐也超吸引人，當月壽星還有送肉蛋糕或是８８折優惠。都剛好符合我們這次家人的餐敘



【大魔大滿足鍋物】新莊店 還有特別推出雙人到六人的和牛全餐組合，這樣人多就能分享到更頂級的和牛組合。



當然想來些單點加料也是沒問題的~



餐後還有甜點可以選，這四種我們各點一個，不僅好吃還是高級的冰品，非常大器，五星評論並不是靠送東西來的唷，所以評價四千多則高達4.9的評價真的很猛。



有需要的話可以按選服務鈴，這也相當方便，畢竟【大魔大滿足鍋物】新莊店 的面積非常大，桌數也很多，服務生可是很忙的~



有全台最強肉品之稱的【大魔大滿足鍋物】，光是能一次享用到三種頂級A5和牛就覺得超強的~



牆上有標示肉品的來源，還有餐飲衛生分級優等的評核，讓用餐環境及食安上更加安心。



自助飲料吧的部分，超級五花八門，



從特殊飲品、冰沙、無糖綠、可樂、咖啡機~~該有的都有~



冬瓜檸檬冰沙真是好喝~不甜又酸的味道超開胃~又解膩



清香的無糖綠茶~~非常適合搭配火鍋吃，而且看起來自助吧都很乾淨唷！



咖啡竟然是用Starbucks的咖啡豆，這真的有下重本耶，連自助吧的品質都很講究~



老甕烏梅汁、巨峰葡萄、荔枝多多 算是火鍋店較為少見的特殊飲料~



冬瓜檸檬冰沙～很推～一定要試試，這有某大連鎖燒肉品牌常常會贈送一小杯喝到飽的那種等級的冰沙



【大魔大滿足鍋物】新莊店 醬料區，一看到都快傻眼，超過十種以上的醬料可以自由搭配~



還有特別教學，如果是品嚐上等牛肉或豬肉的原味，最佳的搭配沾醬-->蘿蔔泥+日式醬油+蔥花，這樣清淡的沾醬，最能吃到高品肉的原肉味唷！



期待的鍋物上桌囉！壽喜燒及麻辣牛奶鍋，這實在非常特別，其實牛奶麻辣鍋的味道，就是麻辣鍋的味道，並沒有因為牛奶而偏了麻辣鍋該有的味道，卻讓整體麻辣鍋的辣更加滑順，另外壽喜燒是用蔬菜熬煮，所以湯頭是都可以喝的唷！



麻辣牛奶鍋的辣，是這樣慢慢的熬下去的，挺有趣，很少見的作法，等等整鍋就要變成紅通通的樣子了～



牛奶麻辣鍋湯頭～～這辣還是很夠味的～但有了牛奶的柔順感，平衡了辣味，所以這麻辣湯頭喝下去非常好喝～



另一鍋是日式鍋及最新推出的黑蒜頭湯底，超級推黑蒜頭湯底，養生又暖身，這口味的湯頭在外頭也很少見，煮青菜跟肉品都很搭～很好吃～



黑蒜頭湯底裡有放的中藥，養身鍋首選～味道也非常棒



附餐有基礎的王子麵、冬粉、白飯、關廟麵、韓式拉麵..等



每個套餐都會有的菜盤，多達十種以上份量蠻大的，多種的青菜，還有好新鮮的香菇類，沒有火鍋料我最愛，全都是新鮮的蔬食~



光眼睛看就超過十種以上的新鮮蔬菜~還有山藥耶！近期菜價漲的很兇，【大魔大滿足鍋物】還是給的很大器



另外附餐的菜盤也可以換成海鮮唷！像我們這次點了四種套餐，其中兩個套餐的菜盤就換成了海鮮，吃的更是多元～



可以換新鮮的蛤蠣～或是蝦子～～



好新鮮的蝦子～這樣換起來分享吃～超級划算，這樣連海鮮都有～不用另外單點了～



四種套餐紛紛上桌，桌子整個都要擺滿了～～～尤其和牛總匯單人套餐，就是和牛＋海鮮船的組合套餐，這組合套餐是最熱銷的



能一次品嘗到三種頂級的和牛，而且份量也很多，看看那佈滿均勻油花的和牛，這在外面吃一份價格可不得了，現在可以一次吃到三種～太幸福了～



每一片肉片又大又有厚度，好美的和牛～



每一片Ａ５和牛都是相當珍貴的，也很貼心清楚標示每一種和牛的不同



日本Ａ５等級的和牛翼板～這是裡頭最軟嫩～最入口即化的～



日本Ａ５和牛熊本頭刀，這是裡面較有口感、最大片且甜味十足～



日本Ａ５和牛肩捲心，這部位比翼板再彈嫩，油脂沒有翼板多，相對卻帶牛肉香氣及甜味～很好吃的部位



油花最美分布最廣的Ａ５和牛翼板～粉嫩的不像話



不敢放開夾子涮個兩下～其實好的和牛不用全熟就可以享用



半熟間帶粉嫩嫩的是最佳口感～～



相當大片又具備口感的熊本頭刀，配上麻辣鍋湯頭～滑順有夠味～



非常彈嫩～又有口感，好吃的和牛真的要自己親自品嚐才能感受到美味的瞬間，連小朋友都愛不釋手



口感適中的肩捲心，就像介於翼板及頭刀之間，非常的甜～搭上壽喜燒的鹹甜湯頭，非常搭



光吃這和牛就會吃到忘我的境界～而且一份套餐就能吃到三種不同的Ａ５和牛，頂級的肉品是大家喜歡【大魔大滿足鍋物】的主因之一啊！



和牛一下就被大家掃空，主要也是這樣珍貴的肉品最好要趁鮮吃，口感才會是最好～不論是麻辣鍋、黑蒜頭湯底、壽喜燒，都非常對味～甚至都不用沾醬就能吃到那和牛美味甜嫩的滋味～



跟和牛組成一套的海鮮船，有魚、蝦還有鮑魚～再加上剛剛菜盤換上的蝦子及蛤蠣，海鮮時刻準備啟動



新鮮的蛤蠣紛紛下鍋～日式昆布鍋及壽喜燒兩種口味都試試看～



每一顆打開都是飽滿到不行～



蛤蠣超級新鮮～裡頭飽水的海味一吃就爆出來，可想而知這些海鮮的新鮮度絕對有品質的把關



鮮蝦也是～紅通通又大之～肉質非常的飽滿



其中還有比較特殊的蝦款耶～這應該是草蝦吧！！好肥美啊！



Ｑ彈又超甜的鮮蝦～品質也是新鮮的沒話說～



九孔鮑魚又大又Ｑ彈～厚實有嚼勁～肉質細嫩～鮮味十足～好滿足的海鮮盤



接著是商業午餐的部分，ＣＰ值超高的商業午餐，不用３００就能享用到高檔食材的鍋物，鯛魚鍋，滿滿的鯛魚都要炸出來～而且好大塊喔！



另外選了梅花豬及小羔羊，非常推薦小羔羊～超級好吃



台灣梅花豬～雖是商業午餐，但份量一點也不少~肉片都有厚度及非常大片~



紐西蘭小羔羊肩捲，這絕對吃了會驚豔的味道，完全顛覆大家對羊肉的印象，小朋友還說這次羊肉是黑馬，好吃的突兀



另外【大魔大滿足鍋物】又壽星當月禮，會送肉肉蛋糕一份！



就這樣這個月的小壽星~我的姪女，也獲得了【大魔大滿足鍋物】的招待，享有肉肉蛋糕一份！也讓我們的這一頓添加了豐盛的色彩



超級美～好又誠意的壽星來店禮



開始繼續我們的商業午餐肉肉模式~



梅花豬~有厚度~不會感覺吃了個寂寞~且肉質很新鮮~沒有豬肉的怪味道~





鯛魚細緻鮮嫩~非常好吃~連小朋友都愛~十多塊不停的吃，很少見小孩那麼愛吃魚的~魚肉細緻，搭配任何湯頭都好吃，個人最推薦黑蒜頭的湯底~



小羔羊應該是今天讓人最吃驚的狠角色，算是第一次吃到這樣口感彈韌帶順滑的羊肉，且一點都沒有羊騷味~非常好吃，非常推薦唷！



吸飽了湯頭的凍豆腐，吃下去還會噴汁～入口要小心～



四種湯頭～一次滿足，不夠都還可以加湯～黑蒜頭ˊ湯底真的要好好的喝～養身暖補又很難得～非常好喝的黑蒜湯底～



大魔的加湯服務也很貼心～都會遮擋～以防噴濺～～



主食 Show time 關廟麵要煮久一點，先丟入黑蒜湯頭慢慢煮



煮到麵芯熟透，吃起來其實非常Q彈~~但後來發現~~黑蒜湯頭反而顯得清淡了點~



於是我們重新放入麻辣鍋湯底繼續煮~~反而獲得絕佳的口感及味道，非常建議關廟麵在麻辣湯頭內煮唷！



冬粉的搭配絕對就是壽喜燒～帶鹹甜的粉絲吸飽了湯汁～順口又好吃～



小孩最愛的王子麵～竟然是麻辣口味他們最愛～不得不說【大魔大滿足鍋物】的麻辣湯頭，那種辣而不嗆的滑順，連小朋友都愛



吃飽喝足～火鍋食材全部掃空後～到了飯後甜點時刻～～



《招牌法式烤布蕾》上頭炙燒的砂糖焦糖化好香，表層酥脆，敲下去的那一剎那好有快感



像彩繪玻璃一樣的脆掉～



內層口感綿密濃郁，帶有點布丁的口感～那再軟嫩綿密一些～



搭配脆皮焦糖～甜甜的好好吃，這可以說是星級甜點來著的～不要錯過～



《熱紅豆紫米》這甜點靜很喜歡～紅豆很綿密煮的很軟～整體不會過甜～



配上紫米帶有層次的口感～不愛吃甜的我也把整碗吃光光～因為不甜膩，完全就是紅豆跟紫米的原味～熱熱的好吃



這可厲害了《北海道雪糕》這真的超好吃的，明治的北海道乳雪糕，這款雪糕可說是真奢感的北國滋味，就像把北海道的初雪收進再雪糕裡



濃厚生巧克力~~是帶苦的高純度巧克力~~吃起來的口感好細好綿~很像在吃白色戀人方形巧克力的口感~



裡頭還有帶濃郁夾心~非常有質感的冰品~太喜歡了~



【大魔大滿足鍋物】是讓我們全家都非常喜歡的火鍋店，不僅是cp值高，肉品的級數也是數一數二的頂級，食材用料方面也相當重視新鮮度及豐盛度，尤其組合搭配或是換菜盤的選項，讓大家都可以依照自己的喜好來選擇，再者一次能吃到三種和牛等級的套餐真的很讓人喜歡，有好吃的肉品、有新鮮的海鮮、有精緻的菜盤、有多元的飲料吧，用外頭更實惠的價格吃到更頂級的食材，這絕對是【大魔大滿足鍋物】吸引人及擁有高評價的實力。

【大魔大滿足鍋物】新莊店 新莊火鍋推薦 新莊和牛火鍋

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