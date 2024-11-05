馬薩式屋頂是台南司法博物館的建築特色，屋頂裝飾美麗的石質魚鱗式屋瓦，並融入具有裝飾及通風功能的牛眼窗。高大的屋頂木造結構，因「非對稱設計」東、西側分別設置圓形屋頂與高塔 (已拆除，用藝術裝置「天塔」意象替代)，廊道用採光井導入陽光，空間分隔採用木摺牆，並設置貓道供工人整修之用，成為建築經典。



台南司法博物館 (台南地方法院舊址)，日治時期日本技師森山松之助在任職總督府營繕課時監造的重點官廳建築之一，堪稱為台灣最美最有特色的地方法院，為國內現存唯一一座日治時期大型法院建築，與總統府 (另一件森山松之助作品)、國立臺灣博物館 (建築師為野村一郎) 並列為日治時期台灣三大經典建築。「馬薩式屋頂 (Man Sard Roof)」是台南司法博物館的建築特色之一，屋頂裝飾美麗的石質魚鱗式屋瓦，並融入具有裝飾及通風功能的牛眼窗。



台南司法博物館座落於府前路一段307號，東側的主入口當年是供法院人員進出，主入口的條柱為綜合愛奧尼克式與複合式的變形柱，柱頭用愛奧尼柱式標誌性的渦卷紋為裝飾，並以蛋鏢飾及垂帶飾夾雜其間。兩側的三根柱子共同立在一個基座上，圓柱柱身自上方四分之一起有廿四道凹槽，方柱則無，唯不論圓柱或方住柱身皆有四個方形體，使柱列顯得繁複中帶有嚴謹，營造出法院獨特的莊嚴感。



進到大廳後，抬頭可見挑高的天花板及巴洛克式的圓頂雕花，給人雄偉莊嚴的感覺。(2024/10/24 大廳維修中，未開放參觀，並改由次入口進出)



一般民眾洽公、開庭統一由西側的次入口進出，入口的條柱採用托次崁柱式，簡單明瞭與主入口條柱的華麗呈現繁簡之別。進入門廳後左側一道長廊，有一整排洽公櫃台窗口與等待座椅。



次入口門廳原有一高塔，與主入口門廳圓頂形成一種不對稱之平衡 (非對稱設計)，但高塔於 1969年因結構問題被認定危樓而拆除，如今只能從模型中一窺原本全貌。



在修復台南司法博物館的過程中，因無法找到高塔的原始設計圖，修復團隊很難從舊照片完整釐清高塔原貌與結構，在無法復原高塔建築的情況下，採用意象手法使用強化玻璃纖維樹脂，復刻出藝術裝置「天塔」，並用倒掛的方式，利用玻璃反射來呈現俯視高塔的視覺。(脫鞋著襪或是套上鞋套可入內拍照)



中央走廊設有四座採光井，屋頂的天窗將陽光導入採光井，再藉由玻璃折射光源至走廊，成為能減少電燈使用的綠能環保設計。



一處展間的牆面，修復團隊特別留下「木摺牆」的內部， 沒有施作外部粉光，提供民眾參觀與教學使用。木摺壁是日治時期建築較常使用的輕隔間壁體，一般多用於洋式建築，如廳舍、醫院、法院、辦公室、校舍建築等。由於木摺壁最怕地震搖晃震動，要讓牆壁牢固不崩落，關鍵在於施作底塗時要將灰泥確實擠入勾住木板的背面 (仔細看照片，木板縫間擠出的灰泥)。



紅磚長廊，百年來擔負連接不同房舍的任務不曾停歇，如今依舊老當益壯，「半圓拱形門窗」透過在門窗上坎入不同形式 (有單塊、三塊等) 的拱心石，表達穩固及生動的建築語言。



台南司法博物館的建築所在地，為明鄭時期的軍營，古稱「馬兵營」，2005年修復建築時在庭院發現的一座古井被保留下來。



圓形屋頂是台南司法博物館最精緻的建築元素，正面視線被入口門廊高大的山牆遮擋，無法從府前路上平視看見，只能在這古井庭院窺得一隅。圓形屋頂由上至下可分為四個部分：頂塔、圓頂、鼓環與基座。圓頂分為八個面四大四小，並開有八座老虎窗，有人稱為八角圓頂，也有人稱為瓜形圓頂。



台南司法博物館，內部保留下檔案室、拘留所、法庭等法院設施提供民眾參觀。厚重的大門顯示這裡是存放貴重物品的場所，沒錯；這裡是檔案室，一般文件存放在檔案架上，機密文件另有保險櫃鎖放。在沒有除濕機的年代，檔案室透過高低開窗，形成自然的空氣對流防潮，減少紙張發霉的機會。



模擬法庭，提供各式法袍 (有兒童版)，讓民眾穿上法袍拍照。你可知道各國的法袍都有其獨特的服裝規定嗎？中華民國的法袍，以黑色為底，依照身份不同鑲不同的邊，法官鑲藍邊、檢察官鑲紫邊、公設辯護人鑲綠邊、律師鑲白邊、書記官鑲黑邊，拍照時可別穿錯法袍、坐錯位置。



第三法庭，日治時期為第一法庭，當年是西來庵事件的審理法庭。西來庵事件，又稱余清芳事件、玉井事件、噍吧哖事件，是發生於台灣日治時期大正四年 (1915) 的武力抗日事件，領導人為余清芳、羅俊、江定等人，是台灣日治時期諸多起事之中規模最大、犧牲人數最多的一次，同時也是台灣人 (主要為漢族閩南人與原住民族大武壠族) 第一次以宗教力量大規模武力抗日的重要事件。



拘留室，犯人、嫌疑人在法院庭訊之前的拘留地，每個空間設有硬長條水泥座椅可供坐、臥，最後方設有廁所。



庭院有座以假山造景掩飾的防空洞，其一旁展示萬壽宮「螭陛」(又稱御路，雕有龍形的宮殿台階)、石鼓與柱基等歷史文物。



馬薩式屋頂是木造五角形桁架構成屋頂結構，屋頂分為二折．上坡緩而下坡陡，有別於常見之三角形衍架，因此馬薩式屋頂較為高大，足足有一層樓之高度．不僅較易通風．桁架下還可以安裝木板走道．可供工人整修之用，被暱稱為「貓道」，每日限定參觀人數，並需事前預約。



老虎窗是指開口在斜面屋頂的窗子，其中圓形的又叫牛眼窗，老虎窗安裝在屋頂上，可以供通風之用。



台南司法博物館 (原台南地方法院)

地址：台南市中西區府前路307號

電話：06 214 7173

開放時間：09:00 – 17:00 (週一公休)

門票：免門票

貓道參觀導覽：貓道導覽上下午各開放一梯次 (10:00 / 15:00)，每梯次10人 (開放報名時間：9:10 / 14:10)，每次導覽約為20分鐘。

官網：https://tnd1.judicial.gov.tw/HS/

大眾運輸：

1. 搭乘高鐵：抵達高鐵台南站後轉乘 H31 高鐵快捷公車，「建興國中 (府前路) 」站下，往西走約3分鐘到達。

2. 搭乘台鐵：抵達台鐵台南站後轉乘 6號公車 (仁德轉運站－龍崗國小)，在「台南市美術館2館站」下車，台南司法博物館在台南市美術館2館正對街。

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