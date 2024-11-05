iCookie私房手作｜超夢幻法式多宮格喜餅禮盒，客製化自由打造喜歡的組合!

最近收到很多朋友結婚的喜餅~其中這家【iCookie私房手作】最讓我驚艷，是手工鐵盒餅乾專賣品牌，主打夢幻的多宮格鐵盒餅乾喜餅禮盒，使用法國發酵性奶油製作，不添加防腐劑可以安心食用，除了鐵盒餅乾系列，也有其他手工餅乾，可以依照自己的預算自組禮盒，客製化自由打造喜歡的組合。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

iCookie私房手作 品牌介紹

▼【iCookie私房手作】是美味出名的手工鐵盒餅乾專賣品牌，實體門市位於台北市大安區杭州南路，從捷運古亭站 6號出口步行即可抵達，也有提供線上預訂宅配的服務。

▼【iCookie私房手作】的餅乾使用法國發酵性奶油製作，不添加防腐劑可以安心食用，現場有展示多款系列的禮盒可挑選，還可以依照自己的預算自組禮盒~

▼【iCookie私房手作】有規劃出舒適的試吃區，現場服務人員會貼心介紹講解，還有附上茶飲能搭配享用。

iCookie私房手作 如何購買

iCookie 私房手作網購https://shop.icookie.com.tw/

iCookie私房手作 新品介紹

▼【iCookie私房手作】這次新上市的華麗莎布蕾禮盒，以莎布蕾-鑽石餅乾為主題商品，純粹用料凸顯出奶油風味，表面飽滿砂糖粒，在烘焙過程中的美麗焦糖化反應，每一塊都像寶石經過精心雕刻，展現華麗、閃耀的切割面，顏值高到讓人捨不得享用!

【新品上市：永恆寶石/Eternal Gem】限時優惠價💰850元

▼永恆寶石/Eternal Gem這款是22格組合，包含四款不同口味的曲奇，三款莎布蕾餅乾，四款愛思餅乾，三款起士餅乾，其中帕瑪森起士餅（葷含起司），其餘為奶素、奶蛋素。

莎布蕾(浪漫紫心/大地淬鍊/莓好時刻)

▼表面飽滿砂糖粒的莎布蕾，咬下去酥脆可口好涮嘴，浪漫紫心加入天然甘藷製作，能吃到蔬果天然的甜味；大地淬鍊結合非基改咖啡豆，帶有微苦的香氣；莓好時刻能吃到蔓越莓果乾，酸甜酸甜相當討喜~

Mini 愛思(抹茶/黑色幻境/馥玫少女/小確杏)

▼Mini 愛思以法國奶油搭配新鮮蛋液製作，吃起來酥鬆好咬，小確杏這個口味很特別，是台灣烏龍茶風味，淡雅茶香好迷人~

帕瑪森起士餅 甜辣红椒起司餅 鹹味帕瑪森餅乾

▼鹹香富有層次的起司餅系列，小小一塊卻讓人停不下來，鹹味帕瑪森餅乾口感更厚實，入口濃郁起司香襲來，我超愛甜辣红椒這款，香香辣辣好好吃!

曲奇系列(醇黑可可/原味奶油/浪漫玫瑰/京韻抹茶)

▼選用澳洲頂級奶油製作的曲奇系列，咬下去酥鬆多層次，瞬間在嘴裡化開，黑色的醇黑可可苦甜不膩口；原味奶油的奶香十足；浪漫玫瑰結合天然花瓣及有機玫瑰花露，帶有淡雅的花香在嘴裡蔓延；京韻抹茶加入日本宇治抹茶，口感清新又酥脆~

【新品上市：無限寶石/Illimited Gem】限時優惠價💰650元

▼無限寶石/Illimited Gem這款是13格組合，包含六款莎布蕾餅乾，四款起士餅乾，義式奧勒岡酥餅，浪花雙餡夾心餅，其中帕瑪森起士餅（葷含起司），其餘為奶素、奶蛋素。

莎布蕾(銀沙黑曜/心動粉晶 /光芒璀璨/花韻紅寶/珍珠白巧/夢幻藍蝶)

▼這盒的莎布蕾顏值更可愛了~頂頭還有漂亮的小花點綴，每一顆都有著不同風味，銀沙黑曜是苦甜的巧克力；心動粉晶有著酸甜草莓果香；光芒璀璨則是芒果+巧克力；花韻紅寶帶有淡雅玫瑰香；珍珠白巧的白巧克力好絲滑；夢幻藍蝶的顏色則加入蝶豆花，每一口都有著不同驚喜!

浪花雙餡夾心餅

▼外型超美的浪花雙餡夾心餅，酥脆餅乾中有著雙層夾心，分別是榛果巧克力可可和莓果白巧克力，咬起來層次感十足。

帕瑪森起司餅 甜辣紅蔥起司餅 鹹香洋蔥起司餅 法式松露起司餅

▼極具風味的起司餅系列，跟上一款禮盒比起來，多了較為濃郁的鹹香洋蔥和法式松露，超獨特的風味我也好愛~

義式奧勒岡酥餅 鹹味帕瑪森餅乾

▼義式奧勒岡酥餅咬下有著香草香，是第一次吃到的特別風味!

iCookie私房手作 食用心得

實在是太厲害了!【iCookie私房手作】不只顏值高又多樣化，每一塊餅乾都經過用心的烘焙，帶來不同的變化和風味，收到這麼漂亮的喜餅，絕對讓大家能感受滿滿誠意~

iCookie私房手作 店家資訊

地址：台北市大安區杭州南路二段89號（古亭站 6號出口）

電話 : 02-2341-2099

營業時間：11:00-21:00

iCookie 私房手作官網-https://www.icookie.com.tw/main.php

iCookie 網購→https://shop.icookie.com.tw/

iCookie 私房手作 FB 粉絲團—https://www.facebook.com/iCookie.tw/

icookie 私房手作 IG→https://www.instagram.com/icookie.tw/

iCookie 私房手作 LINE：@iCookie.tw

#iCookie私房手作 #icookie #鐵盒餅乾 #綜合小品 #寶石 #莎布蕾 #法式一口酥 #禮盒推薦 #喜餅 #手工喜餅 #伴手 ＃手工餅乾

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/