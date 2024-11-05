為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【台南。北區】路徒行旅台南成大館，3分鐘抵達台南火車站，千元住宿也有高CP值!

【台南。北區】路徒行旅台南成大館，3分鐘抵達台南火車站，千元住宿也有高CP值!

萍果 人氣：33
share
窩客好文

萍果

發表篇數：98篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：

路徒行旅 台南成大館
phone06-2096988
place台南市北區前鋒路318號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章
close

【台南。北區】路途行旅台南成大館1.jpg

跟大妹來趟台南二日遊，這次我們選擇的住宿，小鹿文娛旗下路徒行旅 台南成大館，

距離台南火車站約900公尺，坐車約3分鐘就到，我們走路過來也是約10分鐘左右，

這裡沒有專屬停車場，停車可到開元路73巷路外停車場 (計時收費)

或好牧人停車場 (計時收費)，如果是騎機車倒是可放在騎樓下喔~

【台南。北區】路途行旅台南成大館2.jpg

會選擇路徒行旅 台南成大館住宿，主要就是離車站近，

而且住宿價格親民，平日雙人住宿官網訂房只要千元左右!

不過路徒行旅 台南成大館沒有提供早餐，

但我們這次的旅行就是想睡到自然醒，不用趕著早起吃早餐，

以住宿價格來說，很適合青旅、背包客，

或是像我們這種雙人自由行，回住宿就是要睡覺的旅客!

【台南。北區】路途行旅台南成大館3.jpg

門口有停放腳踏車，住宿旅客到櫃台登記就可以租借。

【台南。北區】路途行旅台南成大館4.jpg

先到櫃台辦理入住手續。

【台南。北區】路途行旅台南成大館5.jpg

【台南。北區】路途行旅台南成大館6.jpg

大廳空間設計很有美式探險風格，旅行不就是一種探險嗎?

【台南。北區】路途行旅台南成大館7.jpg

一旁還有放旅遊簡介。

【台南。北區】路途行旅台南成大館8.jpg

來點文青感，這裡也有放一些書籍可翻閱。

【台南。北區】路途行旅台南成大館9.jpg

復古的造型，超顯眼。

【台南。北區】路途行旅台南成大館10.jpg

路徒行旅 台南成大館有設置電梯，我們住的房間在十樓，房型是高級雙人房 - 落地窗。

【台南。北區】路途行旅台南成大館11.jpg

【台南。北區】路途行旅台南成大館12.jpg

二樓有設置交誼廳，是24小時開放的。

【台南。北區】路途行旅台南成大館13.jpg

【台南。北區】路途行旅台南成大館14.jpg

交誼廳的空間很大，還有各式不同的座椅區，三五好友在這裡可盡情聊天。

【台南。北區】路途行旅台南成大館15.jpg

【台南。北區】路途行旅台南成大館16.jpg

交誼廳還有放一些點心可以享用。

【台南。北區】路途行旅台南成大館17.jpg

如果有小朋友，也有小娛樂可以玩唷!

【台南。北區】路途行旅台南成大館18.jpg

【台南。北區】路途行旅台南成大館19.jpg

在15樓還有設置投幣式洗衣機和烘衣機。

【台南。北區】路途行旅台南成大館20.jpg

洗衣機旁有提供洗衣粉使用，使用時白板上寫下房號，時間到了再來收衣服。

有洗衣功能真的很方便，多天旅遊就不用帶很多衣服，行李更輕盈。

【台南。北區】路途行旅台南成大館21.jpg

【台南。北區】路途行旅台南成大館22.jpg

路徒行旅 台南成大館為響應環保政策，

從2024年7月起即不再免費提供一次性使用備品，

鼓勵大家自行攜帶家中常用的盥洗用品，

但如果真的忘記帶了，

路徒行旅 台南成大館也有販售彩虹盥洗組，

每售出一包盥洗組將把部分金額，

捐贈給相關的環保團體，

幫助推動更多環境保護的活動。

【台南。北區】路途行旅台南成大館23.jpg

高級雙人房 - 落地窗。

木質裝潢與地板，搭配溫和的暖色調燈光，溫馨感十足。

【台南。北區】路途行旅台南成大館24.jpg

簡約樸實，沒有過多的裝飾，住宿最需要的是有一張好睡的床，

床鋪軟硬適中，躺起來很舒服。

【台南。北區】路途行旅台南成大館25.jpg

木製桌子擺放一張座椅，剛好可以在這裡寫寫萍果的手帳。

【台南。北區】路途行旅台南成大館26.jpg

大廳一樓有擺放飲水機，如果要煮水，可以帶著熱水壺下樓裝水。

【台南。北區】路途行旅台南成大館27.jpg

吹風機

【台南。北區】路途行旅台南成大館28.jpg

茶包、咖啡包和杯子。

【台南。北區】路途行旅台南成大館29.jpg

房內沒有做衣櫃設計，而是開放式掛衣架，

除了讓房間看起來空間更大，沒有要換洗的衣物吊掛起來也不會悶在櫃內，比較通風。

【台南。北區】路途行旅台南成大館30.jpg

浴室採乾溼分離，淋浴設計。

【台南。北區】路途行旅台南成大館31.jpg

牆上吊掛著沐浴乳與洗髮精，同樣是環保概念，不提供一次性的洗沐包裝。

大家一起環保愛地球。

【台南。北區】路途行旅台南成大館32.jpg

舒舒服服的睡到自然醒，再繼續我們的台南遊，

離開前再帶張可愛明信片，寫下旅行中的樂趣，留下紀念吧!

路徒行旅 台南成大館【台南。北區】路徒行旅台南成大館，3分鐘抵達台南火車站，千元

https://chengda.roadershotel.com/

文章標籤
台南住宿推薦 台南旅遊 住宿推薦 台南住宿 平價住宿 路途行旅 路途行旅台南成大館 小鹿文娛
創作者介紹
創作者 萍果 的頭像
萍果

♥萍果♥吃喝玩樂的幸福生活




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

【高雄。左營區】梨花A5和牛放題，A5和牛、北海
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up