跟大妹來趟台南二日遊，這次我們選擇的住宿，小鹿文娛旗下路徒行旅 台南成大館，

距離台南火車站約900公尺，坐車約3分鐘就到，我們走路過來也是約10分鐘左右，

這裡沒有專屬停車場，停車可到開元路73巷路外停車場 (計時收費)

或好牧人停車場 (計時收費)，如果是騎機車倒是可放在騎樓下喔~

會選擇路徒行旅 台南成大館住宿，主要就是離車站近，

而且住宿價格親民，平日雙人住宿官網訂房只要千元左右!

不過路徒行旅 台南成大館沒有提供早餐，

但我們這次的旅行就是想睡到自然醒，不用趕著早起吃早餐，

以住宿價格來說，很適合青旅、背包客，

或是像我們這種雙人自由行，回住宿就是要睡覺的旅客!

門口有停放腳踏車，住宿旅客到櫃台登記就可以租借。

先到櫃台辦理入住手續。

大廳空間設計很有美式探險風格，旅行不就是一種探險嗎?

一旁還有放旅遊簡介。

來點文青感，這裡也有放一些書籍可翻閱。

復古的造型，超顯眼。

路徒行旅 台南成大館有設置電梯，我們住的房間在十樓，房型是高級雙人房 - 落地窗。

二樓有設置交誼廳，是24小時開放的。

交誼廳的空間很大，還有各式不同的座椅區，三五好友在這裡可盡情聊天。

交誼廳還有放一些點心可以享用。

如果有小朋友，也有小娛樂可以玩唷!

在15樓還有設置投幣式洗衣機和烘衣機。

洗衣機旁有提供洗衣粉使用，使用時白板上寫下房號，時間到了再來收衣服。

有洗衣功能真的很方便，多天旅遊就不用帶很多衣服，行李更輕盈。

路徒行旅 台南成大館為響應環保政策，

從2024年7月起即不再免費提供一次性使用備品，

鼓勵大家自行攜帶家中常用的盥洗用品，

但如果真的忘記帶了，

路徒行旅 台南成大館也有販售彩虹盥洗組，

每售出一包盥洗組將把部分金額，

捐贈給相關的環保團體，

幫助推動更多環境保護的活動。

高級雙人房 - 落地窗。

木質裝潢與地板，搭配溫和的暖色調燈光，溫馨感十足。

簡約樸實，沒有過多的裝飾，住宿最需要的是有一張好睡的床，

床鋪軟硬適中，躺起來很舒服。

木製桌子擺放一張座椅，剛好可以在這裡寫寫萍果的手帳。

大廳一樓有擺放飲水機，如果要煮水，可以帶著熱水壺下樓裝水。

吹風機

茶包、咖啡包和杯子。

房內沒有做衣櫃設計，而是開放式掛衣架，

除了讓房間看起來空間更大，沒有要換洗的衣物吊掛起來也不會悶在櫃內，比較通風。

浴室採乾溼分離，淋浴設計。

牆上吊掛著沐浴乳與洗髮精，同樣是環保概念，不提供一次性的洗沐包裝。

大家一起環保愛地球。

舒舒服服的睡到自然醒，再繼續我們的台南遊，

離開前再帶張可愛明信片，寫下旅行中的樂趣，留下紀念吧!

路徒行旅 台南成大館

https://chengda.roadershotel.com/