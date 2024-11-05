信義區美食餐廳再+1！台北微風南山新開幕「 MOUMOU美式漢堡 」，主打漢堡自製漢堡麵包、以及主廚特製超大美式手打漢堡排，多種創意口味選擇豐富超滿足。料多實在很厚實根本一口塞不下～就是要挑戰你的嘴巴！薯條都是 現點現炸 ，外酥內軟充滿香氣，不用沾醬就很好吃。

追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻

合作邀約請來信：

環境介紹

▼ MOUMOU美式漢堡 一次在台灣南北開了兩家分店，一間在台北微風南山、另一間在台南新光西門店。我是到 台北微風南山這家位在B2美食街 ，門面店舖滿大的位置很好找。點餐櫃檯裝潢是可愛黃色系，還有透明櫥窗可以看到現炸薯條製作過程

▼突然發現店名「MOU MOU」唸出來就像是牛的叫聲「哞～哞～」XD 菜單品項相當多種，除了常見的牛肉漢堡排、還有雞排、手撕豬、魚排，絕對可以找到你最愛的那一味

▼跟我一樣有選擇障礙的也可以參考牆上店家賣最好的前幾名品項

▼雖然店面是在美食街，但是餐廳有自己的內用空間喔！

▼用餐區寬敞舒適，桌位數也滿多的

餐點介紹

▼「MOUMOU美式漢堡」主打漢堡的麵包皮都是自己自製的，還有黑色的很特別！主廚特製超大美式手打漢堡排，菜單多種創意口味大口咬下超滿足～

▼不論點哪一個口味，漢堡都超大一個，內容物疊厚厚！女生吃會覺得超有飽足感

鮮筍芥刀殺魚堡 $280 /套餐

▼這是我最喜歡的口味，金黃酥脆的新鮮鬼頭刀炸魚排，外酥肉質鮮嫩。而且竟然給了三大塊！超有誠意～每一口都可以吃到魚肉

▼滿滿的芥末竹筍美乃滋醬是靈魂人物，清爽中又帶點嗆辣感很提味～超喜歡！

香煎鳳梨辣醬牛肉堡 $295 /套餐

▼這一顆漢堡是最有份量的一個，裡頭的手打漢堡排又厚又扎實有夠過癮。疊高高的食材還要先稍微壓扁才咬得下去XD

▼4oz的自製手打肉排又厚又扎實，採用爐烤方式 非油煎 吃起來多汁不油膩，咬下去可以感受肉汁和油脂在口中結合。夾入炒洋蔥、炙烤起司、新鮮鳳梨增添了酸甜juicy的果香，特製辣醬和番茄醬在尾韻給你些許酸辣感，層次很豐富

台味青龍椒豆乳雞腿堡 $285 /套餐

▼裡頭雞腿排真的誇張大～兩根青龍椒還叉出來很吸睛，雖然是椒但不會辣唷！不敢吃辣的也不用擔心～

▼整整兩大塊酥炸雞腿肉，份量超厚實拿起來沈甸甸的～擠上特製豆乳醬汁，真的是台式口味！

經典BBQ手撕豬肉堡 $260 /套餐

▼蔬菜放上大份量的手撕豬和起司，豬肉先用BBQ醬汁調味過，吃起來鹹香夠味也是很美式的味道。生菜還有生洋蔥絲讓整體吃起來不會膩

▼手撕豬肉份量跟前幾款一樣都給超多～肉質軟嫩不乾柴還滿多汁的耶！

【套餐含：MOU薯＋飲品】

▼點套餐就包含一份MOU薯條還有一杯$45元飲品，超過可以補差價。

▼MOU薯每一份都是現點現炸，外酥內軟充滿香氣熱騰騰吃超讚！不用沾醬就很好吃，身為薯條控真的是太愛啦～

▼飲料這次我喝了「 青檸芭樂 」，味道酸甜清爽不會太甜，滿適合搭配這種罪惡的高熱量食物很解膩XD 「 泰奶奶昔 」沒想到這裡也喝得到！濃郁的泰奶香甜療癒，喜歡喝奶昔的朋友不要錯過！

美式炸雞

▼他們的炸雞很特別！！咬下去才發現麵衣竟然有加入迷迭香一起油炸，吃起來多了很特殊的香料味。

▼薄薄地麵衣不會厚重，咬下去裡頭的肉質還很多汁鮮嫩！即日起到10/28，購買兩份主廚套餐並於FB或IG社群打卡，就免費送一隻喔～

▼喜愛美式漢堡的人快點趁現在開幕期間有優惠去吃一波吧！

菜單

追蹤我的IG更新最快最即時👉🏻 iris_eating_0605 👈🏻

合作邀約請來信：

【🎉好康優惠】

🌟即日起到10/28(一) 購買兩份主廚套餐並於FB或IG社群打卡分享即贈【美式炸雞腿】乙隻



加入會員優惠：

🌟購買主廚套餐加碼送「主廚玉米湯」乙杯

🌟當月生日壽星享買漢堡送「美式炸雞」乙隻

🌟【集點換美食】馡曄旗下全品牌皆可累計，當日壽星消費點數享兩倍送



【MOUMOU美式漢堡-台北微風南山店】資訊＆其他

IG：@moumou.burger

地址：台北市信義區松智街17號B2 (微風南山B2)

交通：捷運101站

電話：02-2723-8088

營業時間：週日-三11:00-21:30、週四-六11:00-22:00

（台南新光西門店也有分點喔！）

延伸閱讀