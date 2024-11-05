2024-11-05

台中逢甲的可以說是台中最熱鬧的美食天地，今天要介紹的這家「夯爐-麻辣烤鴨鍋」，可以說是2024年底逢甲火鍋界的新星，用創意十足的菜色和獨特的用餐氛圍迅速俘虜了許多老饕的心！以全台首創的「爌肉+烤鴨」組成超彭湃的麻辣火鍋組，光是這組合女王就已經流口水啦~，現在就讓我們帶大家去認識這家，逢甲夜市隱藏版的台中西屯美食推薦吧~

⏏文章摘要

夯爐-麻辣烤鴨鍋在哪裡？

地址：407台中市西屯區福星路613-2號2樓

營業時間：平日 17:00–01:00；假日 11:30–15:00，17:00–01:00

電話：0908 672 696

夯爐-麻辣烤鴨鍋 位於熱鬧非凡的台中西屯區福星路，剛好在逢甲夜市周邊的繁華地段，靠近街道入口，想來享受一鍋火熱的麻辣鍋的朋友不用走太遠。這間店的位置位於下圖這棟大樓的2F，熟逢甲的人一定能輕鬆找到，但不是熟客也不用擔心，女王也幫大家把地址跟店內美食都整理在這篇文章內了，現在就讓我們來看看「夯爐」為何會這麼夯吧!

夯爐環境介紹

一踏進「夯爐-麻辣烤鴨鍋」，就彷彿進入了科幻片的世界，店內以霓虹燈光打出潮流感，搭配酷炫的現代設計，讓整個空間充滿了科技未來感。想拍幾張打卡照，這裡可不會輸給任何一家咖啡店，絕對是逢甲宵夜聚餐的首選！店內設有50-80個座位，空間寬敞，無論是一群好友聚餐還是家庭聚會都非常合適。更棒的是店內的，醬料、冰品等都是免費供應，吃得痛快又實惠！

夯爐菜單餐點

來到夯爐首推的美食，就是他們家全台首創的「麻辣鴨封夯爐」鍋物！這道招牌鍋結合了軟嫩爌肉、脆皮烤鴨和麻辣湯底，麻辣烤鴨鍋 不只擁有豐盛澎湃的食材！連鍋具都設計的充滿話題感。雕飾栩栩如生的霸氣雙龍鐵鍋，一上桌還冒著白煙，兩條龍頭吐出煙霧，既神秘又富有氣勢，瞬間點燃用餐氣氛，來這用餐不拿起手機拍照，就太對不起自己啦！

※夯爐菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

湯底鴨血豆腐吃到飽

這鍋「麻辣鴨封夯爐」湯底湯色紅亮，香氣撲鼻，裡面加了秘製香料和花椒，一看就知道辣中帶麻，超級美味~，而鍋中的主食更是讓人驚豔：超軟嫩爌肉在麻辣湯中吸飽湯汁，每一口都是肉香與湯底的雙重享受；而脆皮烤鴨的酥脆外皮浸潤湯汁後，酥脆之餘還透著辣勁，香氣迷人。再搭配上鍋底的各種美食，滿滿的美食讓女王吃到停不下來~(PS:湯底、豆腐鴨血，可以免費續加喔!)

而且點套餐店家還會附上一大鍋熱騰騰的白飯，讓你在享受這麻辣盛宴時更添滿足！把粒粒分明的白飯，夾上爌肉和烤鴨口感層次瞬間提升，整場用餐體驗更是加倍豐盛，吃得超級滿足又飽足~

美國翼板牛

喜歡吃牛的人夯爐的美國翼板牛絕對是必加點的鍋物美食，將翼板牛片在滾燙的湯底中涮個幾秒，輕輕晃動一下，肉片立即吸滿湯汁，微微捲曲。咬下去的瞬間，麻辣湯底的香氣與牛肉的甘甜在口中迸發，層次豐富、回味無窮。這份美國翼板牛不僅是肉食愛好者的最愛，也是麻辣鍋湯底的完美搭配，絕對讓人想再多來幾片，吃到停不下來！

夯爐家常菜推薦

雖然夯爐主打麻辣鍋美食，但這裡的家常小菜，品項多樣又各具特色，非常適合搭配火鍋一同享用，現在就讓女王為大家推薦幾道，夯爐的招牌家常菜吧！

炸翻天烤鴨鴨（半隻）

這道炸翻天烤鴨鴨以現點現炸的方式製作，外皮炸的金黃酥脆，內部還保有嫩口的油脂。炸過後的烤鴨多了層酥脆口感，皮肉分明卻不乾柴。建議沾點特製椒鹽或酸甜醬料，讓味道更層次分明，是鍋物中的絕佳夥伴。

夯炸鳥蛋

這道夯炸鳥蛋小巧卻美味十足，外皮炸得金黃酥脆，裡面則是香濃的蛋黃，咬下去有種小爆漿的驚喜！這種口感搭配麻辣湯底的濃烈風味，簡直是畫龍點睛。

辣魯豬尾巴

這道豬尾巴採用特製的滷汁慢火熬煮，充分入味。辣香撲鼻，肉質軟嫩但仍保有彈性，膠質豐富，吃起來特別Q彈有嚼勁。滷豬尾在麻辣鍋中稍微涮過，讓辣味更濃郁，特別適合喜歡辣味的朋友們。

麻辣虎掌飯

麻辣虎掌飯也是必點的經典！這道虎掌飯採用秘製醬汁慢火燉煮，虎掌的色澤深邃、香氣撲鼻，滲透著濃濃的醬香。每一塊虎掌都軟嫩入味，脂香滿溢，入口即化但不油膩。虎掌帶有微微的甜味和獨特的醬香，搭配麻辣醬汁結合得天衣無縫。

2025台中逢甲美食推薦

雖然台中逢甲美食眾多，但「夯爐-麻辣烤鴨鍋」絕對是2025年不可錯過的打卡熱點！那霸氣的雙龍吐煙鐵鍋，加上創意十足的軟嫩爌肉加烤鴨鍋物，絕對讓你大呼過癮，吃完後還忍不住想回味。在寒冷冬夜，快尋找朋友一起來夯爐約一場麻辣鍋的狂歡吧，最後女王就把這間2025台中逢甲美食推薦給大家，喜歡的人快收藏進你的台中美食地圖吧！

夯爐麻辣烤鴨鍋資訊

FB粉專：夯爐麻辣烤鴨鍋

IG粉專：hugluhotpot

地址：407台中市西屯區福星路613-2號2樓

營業時間：

平日 17:00–01:00

假日 11:30–15:00，17:00–01:00

電話號碼：0908 672 696