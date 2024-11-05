「你覺得呢餐酒館」位在捷運國父紀念館站步行約三分鐘的距離～

門口看起來以為是間唱片行，但仔細一瞧其實是間餐酒館唷！

今年萬聖節主題是「角頭」，宣傳海報很逗趣印製的是「腳趾頭」，不免讓人會心一笑～

進入餐廳前，要像捷運逼卡才能進入～

「你覺得呢餐酒館」菜色不斷推陳出新，近期終於推出「一人饗宴」套餐！

沙拉／開胃小塔／湯品／排餐／甜點／調酒（或無酒精飲品+炸物輕食）

用餐環境愜意慵懶沒壓力，燈光柔和不刺眼，是適合揪好友聚餐聊天的地方！

座位區有一般方桌區、沙發區、吧台區，以及有獨立廁所的包廂～

「保力達」很具創意巧思！用兩款苦艾酒調出類似的味道

上層搭配椰奶風味奶蓋，以紫蘇葉包麝香葡萄點綴，來一個偽檳榔的概念

這杯喝起來很有酒感，又略帶一點滑順感，讓人挺喜歡的！

「根本流氓芭」美女圖檳榔盒超吸睛！裡面放的不是檳榔，而是鳳梨果乾～

調酒以伏特加和柑橘蒸餾酒為基底，加入柳橙汁和芭樂汁，並加入芒果果泥

喝起來滋味香甜酒氣又不會太淡，是當天我們一致認為最好喝的一款調酒！

「茴香鮮蝦沙拉」如藝術品般好看！主廚在擺盤上煞費苦心

蝦子貼心去好殼，蝦肉新鮮有乾煎炙燒香氣，口感極佳

球莖茴香切絲，脆嫩多汁相當獨特，讓人很有記憶點～

搭配紅綠橡木生菜和柳橙果肉一起吃，滋味清新爽朗

百香果醬調和的酸甜剛好，佐上食材畫龍點睛超級加分！

「義式生火腿沙拉」食材錯落擺放，顏色鮮明對比，營造出一種平衡的美感

紅綠橡木生菜鮮甜脆口，搭配帕瑪火腿和義式臘腸，相當鹹香開胃！

佐上微甜微酸的百香果醬及巴薩米克醋，更是別有一番風味～

相當精緻的一道餐前沙拉，視覺和味蕾都同時獲得滿足！

「苔香蟹肉塔」份量精緻小巧，鹹香海苔和紫蘇葉鋪底

包進蟹管肉、甜椒、櫛瓜、蘋果、鮭魚卵和烏魚子

最後點綴華麗感十足的金箔增添視覺饗宴～

不得不說主廚手藝很厲害，吃完讓人充滿幸福感！

「西班牙風情塔」塔皮口感像餅乾輕盈酥脆，要盡快吃才不會軟掉～

伊比利豬、帕馬火腿、義式臘腸、櫛瓜、甜椒、蘋果、巴薩米克醋、紫蘇葉

裡頭豐富餡料層層堆疊宛如一座小山，放入口中細細品味，意外的美妙和諧！

「金湯鱸魚」雞蛋豆腐和炸鱸魚向上堆疊，再以蓊綠青蔥、刺蔥點綴

鱸魚經過油炸酥香可口，魚肉雪白細嫩，完全沒讓人吃到魚刺～

底層雞蛋豆腐入口即化，搭配鮮美清甜魚高湯，表現相當的出彩！

「海韻鮮湯」湯品色澤翠綠，散發海藻獨特微鹹的清新滋味

海鮮很新鮮，有白蝦、蛤蠣、中卷，喝完讓人回味無窮～

「爐烤脆皮鴨胸佐波特柳橙醬」美味程度完全甚過知名品牌的鴨胸

鴨胸肉色微粉，肉質柔韌有嚼勁，不會咬不爛的那種～

薄薄的鴨皮烤色漂亮，烤得微微酥脆，看起來相當誘人！

佐上帶有果香香甜的柳橙醬，就是一個高水準的表現，很喜歡～

「炙烤翼板牛排佐馬德拉黑蒜醬」主廚將牛排熟度掌握得恰到好處

肉質吃起來柔嫩不會太老，每一口都切成易於入口的大小～

黑蒜醬濃郁獨特略帶甜味，對健康有益處，搭配翼板牛排一拍即合！

蘆筍脆嫩多汁、番茄新鮮酸甜、奶油餅乾口感介於硬脆和軟潤之間

最喜歡的配角則是馬鈴薯塔，口感軟綿細緻，相當美味可口～

「雲霧芝士夢境」吃甜點前會先來上一場浮誇的焰火秀～

蛋糕體微冰涼，散發濃厚乳酪奶香，底層餅乾口感紮實

野莓果醬酸甜平衡，搭配乳酪蛋糕很對味！

點綴白巧克力和綠薄荷葉，讓甜點外觀增添幾分高級感

整體甜而不膩，完全有甜點專門店的超水準表現！

「岩漿冰火情」同樣會點燃熊熊烈火增添視覺饗宴

蛋糕體口感溫熱紮實，切開來裡面巧克力像熔岩般流出

搭配一顆冰涼滑順的香草冰淇淋，風味苦甜不膩口！perfect～

「避風塘鬼頭刀」這道炸物深得我心！超級無敵下酒～

主廚炸功了得，魚肉鮮美，炸粉薄透不油膩，就算冷掉也很好吃

白色炸米紙可以單吃，也可以壓碎配著吃，口感相當有層次～

炸蒜粒香脆濃郁又夠味，被我一粒不剩通通吃掉啦！人氣必點！

「麻辣口水雞」口水醬鮮麻爽辣，辣得很過癮！

帶皮雞肉肉質鮮嫩，沒有怪怪的雞腥味～

搭配青蔥、硬脆花生碎和小黃瓜絲，味道很爽口！

「海洋番茄義大利麵」選用麵體較寬的鳥巢麵，口感還不賴

裡面配料多多，有鮮美蛤蠣、Ｑ彈中卷、新鮮黃花魚及清甜櫛瓜

再加入九層塔、洋蔥、蒜頭拌炒，整體相當夠味～

「OssoBuco義式燉飯」豬腱骨經過悉心燉煮，肉質很軟爛

燉飯吃起來有米心，完美吸附濃郁酸甜的番茄醬汁

加入番茄、櫛瓜、洋蔥、蒜頭、帕馬森起司，配料豐富

這道經典義大利菜餚份量挺足的，美味度令人印象深刻～

「癡琴玫瑰花」有美麗乾燥花點綴，看起來高雅又浪漫，

玫瑰花果凍口感偏紮實，不是ＱＱ的哪種，觀賞性質高

以琴酒為基底混合其他酒，酒氣相當濃厚，適合比較會喝酒的人～

「黑手黨雪咖」以威士忌和苦艾酒為基底，加入香甜蜂蜜調和

大塊冰塊印有店家LOGO，搭配象徵雪茄的咖啡捲心酥，很有寓意！

隨著冰塊融化，蜂蜜甜味逐漸釋放，香醇威士忌越喝越順口～

小口小口抿，可以喝上一整晚，不太喝烈酒的我也能輕鬆駕馭

「你覺得呢餐酒館」菜單Menu參考！

你覺得呢餐酒館

電話：02 27210968

地址：台北市大安區光復南路260巷45號

營業日期：週日至週四18:00–02:00、週五六、18:00–03:00（週一公休）

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