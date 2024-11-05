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【松築和洋私廚】用餐，猶如踏入藝術殿堂，飽足於精緻和洋料理的美味境界

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隱於市的《松築和洋私廚》，低調卻迷人。進門即被日式禪風氛圍包圍，讓人感受到質樸的優雅。

這裡不僅是品嚐美食，更是一場藝術的享受，每道料理宛如精心雕琢的作品，打破日料昂貴的刻板印象，最低只需698元，就能享受八道料理的視覺與味蕾盛宴。

美味亮點：

佃煮杏鮑菇：以傳統工藝滷製，鹹甜適中，搭配香濃芝麻油，開胃滿分。

軟殼蟹咖哩炸物：酥脆中帶海味，搭上特製咖哩醬，味蕾的雙重享受。

鹿野土雞：外皮酥脆、肉質多汁，蘸上芥籽橄欖油醋，鮮甜酸香完美平衡。

慢熬雞豚湯：暖胃滋補，適合秋冬品嚐，喝完身心都被滋養。

松築的每道料理都在講述一段故事，讓你在生活的喧囂中找到靜謐片刻。

全包廂座位設計，無論是家人小聚或商務會議，都能享受私密的空間，還貼心提供親子友善設施。

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※松築和洋私廚-店家資訊

粉 絲 團：https://www.facebook.com/songzhu168

營業時間：11:30~14:00，17:30~21:00

電 話：05 291 0181

地 址：600嘉義市西區中興路221號



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