台灣真的很美，除了廣為人知的景點外，還有很多值得探索的小鄉鎮，隱身宜蘭南澳的【朝陽社區】就很值得一遊！
人情味十足的客家海邊小社區，三面環山一面向海，坐擁療癒的山海美景，小而巧社區裡有朝陽漁港、朝陽步道、朝陽客來香海鮮餐廳、茶籽堂朝陽里海生活店以及由老屋改建成共享空間的「浪速計畫Naniwa House 1」以及目前正在推動的「里海生活計畫」等。
除了可以來走朝陽步道看海看日出、探索朝陽神秘海灘、朝陽漁港搶魚活動、朝陽漁港公園騎單車、苦茶籽採收體驗、朝陽客來香吃海鮮等體驗山海療癒土地美好外，也很適合來workcation（辦公渡假）邊玩邊工作！
宜蘭南澳「朝陽早秋一日散策」，走朝陽步道看日出、朝陽神秘海灘、苦茶籽採收體驗、朝陽客來香吃海鮮!
走入朝陽社區即被純樸的風光吸引，沒有繁雜的人車喧囂聲，讓人腳步也跟著放慢了起來，療癒且美好。
朝陽社區是少數靠海的客家村，因每日都能看見太平洋升起的日出而得名，朝陽社區同時也是金牌社區，代表宜蘭參加農業部「全國金牌農村」競賽，從全台近千個社區中脫穎而出，勇奪金牌！
朝陽漁港位於朝陽國家步道入口旁，是蘇澳南邊漁貨最豐富的魚場，每天上午7點與下午3點有獨特的「搶魚」活動，可以跟在地居民一起搶魚大作戰，不買魚單純參觀也相當有趣。
漁港旁有座漁港公園，白天可以來看海、賞日出、夜晚觀星，更適合騎單車賞遊。
神秘沙灘就在隱身在朝陽漁港旁，有規劃完善的觀海步道，特別適合清晨或是傍晚時分來散步看海，享受暫離塵囂的美好！
朝陽步道位於朝陽社區裡，鄰近朝陽漁港，全長2.2公里、步行全程約1.5小時，是適合全家出遊踏青的入門級步道。
走進步道內除了有五色鳥、大冠鷲等蟲鳴鳥叫聲外，還伴隨著太平洋的海浪聲以及行駛過南澳車站的火車呼嘯聲，加上絕佳的山海視野，讓人身心靈都放鬆。
朝陽步道與朝陽社區緊密連結，過去是居民經濟活動的交通要道，現在則是大家健行、運動、打卡好去處，步道輕鬆好走，沿途還有療癒的山海景色相伴，讓人一走就愛上！
朝陽社區的苦茶樹栽種面積已超過17公頃，是台灣苦茶籽重要產區之一，今年八月時還成立了第一個油茶產銷班，以農業專業帶動油茶產業發展。
苦茶籽一年一收，每年10月是苦茶園結籽季節，我們旅遊時正好是採收季節，很幸運地體驗了苦茶籽採收樂趣。
茶籽堂朝陽里海生活店是以「傳遞台灣土地美好」為核心價值，在宜蘭大南澳朝陽社區開設第一間土地概念店。
店內空間新穎美學，除了販售茶籽堂全系列產品外，也是連結在地與旅人的空間，提供各種旅行用品租借，像是電動腳踏車、露營椅、露營燈、瑜珈墊，甚至連畫具都有，甚至可以挑選一本自己喜愛的書，點杯咖啡或茶坐下來休憩。
因應數位遊牧與Workation潮流，茶籽堂與星展銀行、新型態住居品牌Alife合作打造了「浪速計劃 Naniwa House 1」共享空間。
由社區老屋改建而成的共享空間（採會員制），結合辦公、廚房、住宿與交流空間，只要帶著筆電即可來這裡打卡上班， 打破工作上時間與空間的限制，讓大家可以體驗遠距工作、邊玩邊工作的樂趣。
浪速計劃 Naniwa House 1的辦公與住宿空間都相當舒適，是很理想的工作與度假合一的生活空間，也是數位遊牧工作者異地辦公好選擇。
很喜歡這裡明亮的採光、絕佳的視野及清新的空氣，更厲害的是推開門走幾步路就能進入步道，可以盡情享受及親近大自然！
浪速計劃 Naniwa House 1頂樓視野絕佳，看山看海都沒問題，藍天下的朝陽社區相當美麗，好喜歡的大自然風光，舒心且療癒。
步道走累了、肚子餓了，就可以來位於社區裡的朝陽客來香海鮮餐廳享用最新鮮的朝陽漁港現流海鮮，新鮮的漁獲保證吃一次就愛上，無論是烤透抽、清蒸本港魚還是白帶魚米粉湯，都令人十分驚豔。
朝陽早秋一日散策：
1.走朝陽步道看日出
進入朝陽步道一路爬升到龜山最高點，看到自太平洋冉冉升起的日出，就能心神領會這片土地的名字
日出時刻：按氣象署公布為準
2.朝陽漁港搶魚
10月除了煙仔虎、正鰹，還有肥美的鯖魚和鬼頭刀，購買活跳的漁獲手腳可不能慢
搶魚時間：每日7:00、16:00
3. 朝陽小舖買菜、喝杯早餐豆漿
在朝陽小舖可以跟當季當令農產不期而遇，10月除滿天星百香果汁、還有桑葚果、用山泉水灌溉玉米筍
營業時間：週一到週五，8:00-17:00
4. 漁港公園單車行
在茶籽堂里海門市借台時尚單車，前往海邊的漁港公園，白天的日出到夜晚的星星，全日都適合前往
租借時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市
5. 朝陽神秘海灘探險
神秘海灘為「觀音海岸自然保護區」悠藍平靜的太平洋波浪，輕輕地拍打石礫沙灘，感受山海靜謐之美
遊覽時間：每日白天、退潮時刻按氣象署公布為準
6.朝陽咖啡園的攀樹體驗
跟著專業攀樹師，一起將裝備穿戴整齊，登上超過兩層樓高的大樹，親身體會高空微風與農耕景致
攀樹體驗：洽朝陽社區發展協會
7.烘豆沖泡咖啡DIY
種植於蘇花古道大南澳越嶺山腳下，自然吸收山海精華孕育而成的高品質阿拉比卡咖啡果實，體驗甘醇濃郁的口感餘韻
咖啡DIY：洽朝陽社區發展協會
8. 苦茶園茶籽採收
10月是果實豐收時節，茶籽堂2016年藉由苦茶籽契作與朝陽社區結緣，早秋有機會一同感受豐收樂趣
採收時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市
每天忙碌的工作，需要適時的調整心情，無論是單純來朝陽社區走走、吃海鮮，或是朝陽早秋一日散策、辦公渡假，都能深刻體驗朝陽社區的美好！
朝陽社區發展協會:
ADD:宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路40號
TEL:(03) 9981981
營業時間:8:00 ~ 17:00(12:00-13:00及國定假日休息)
茶籽堂朝陽里海生活店:
ADD:宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路88-1號
TEL: (03) 9982588
營業時間:09:00-18:00(週四休息)
注意！！
每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～
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