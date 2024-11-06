台灣真的很美，除了廣為人知的景點外，還有很多值得探索的小鄉鎮，隱身宜蘭南澳的【朝陽社區】就很值得一遊！

人情味十足的客家海邊小社區，三面環山一面向海，坐擁療癒的山海美景，小而巧社區裡有朝陽漁港、朝陽步道、朝陽客來香海鮮餐廳、茶籽堂朝陽里海生活店以及由老屋改建成共享空間的「浪速計畫Naniwa House 1」以及目前正在推動的「里海生活計畫」等。

除了可以來走朝陽步道看海看日出、探索朝陽神秘海灘、朝陽漁港搶魚活動、朝陽漁港公園騎單車、苦茶籽採收體驗、朝陽客來香吃海鮮等體驗山海療癒土地美好外，也很適合來workcation（辦公渡假）邊玩邊工作！

宜蘭南澳「朝陽早秋一日散策」，走朝陽步道看日出、朝陽神秘海灘、苦茶籽採收體驗、朝陽客來香吃海鮮!

走入朝陽社區即被純樸的風光吸引，沒有繁雜的人車喧囂聲，讓人腳步也跟著放慢了起來，療癒且美好。

朝陽社區是少數靠海的客家村，因每日都能看見太平洋升起的日出而得名，朝陽社區同時也是金牌社區，代表宜蘭參加農業部「全國金牌農村」競賽，從全台近千個社區中脫穎而出，勇奪金牌！

朝陽漁港位於朝陽國家步道入口旁，是蘇澳南邊漁貨最豐富的魚場，每天上午7點與下午3點有獨特的「搶魚」活動，可以跟在地居民一起搶魚大作戰，不買魚單純參觀也相當有趣。

漁港旁有座漁港公園，白天可以來看海、賞日出、夜晚觀星，更適合騎單車賞遊。

神秘沙灘就在隱身在朝陽漁港旁，有規劃完善的觀海步道，特別適合清晨或是傍晚時分來散步看海，享受暫離塵囂的美好！

朝陽步道位於朝陽社區裡，鄰近朝陽漁港，全長2.2公里、步行全程約1.5小時，是適合全家出遊踏青的入門級步道。

走進步道內除了有五色鳥、大冠鷲等蟲鳴鳥叫聲外，還伴隨著太平洋的海浪聲以及行駛過南澳車站的火車呼嘯聲，加上絕佳的山海視野，讓人身心靈都放鬆。

朝陽步道與朝陽社區緊密連結，過去是居民經濟活動的交通要道，現在則是大家健行、運動、打卡好去處，步道輕鬆好走，沿途還有療癒的山海景色相伴，讓人一走就愛上！

朝陽社區的苦茶樹栽種面積已超過17公頃，是台灣苦茶籽重要產區之一，今年八月時還成立了第一個油茶產銷班，以農業專業帶動油茶產業發展。

苦茶籽一年一收，每年10月是苦茶園結籽季節，我們旅遊時正好是採收季節，很幸運地體驗了苦茶籽採收樂趣。

茶籽堂朝陽里海生活店是以「傳遞台灣土地美好」為核心價值，在宜蘭大南澳朝陽社區開設第一間土地概念店。

店內空間新穎美學，除了販售茶籽堂全系列產品外，也是連結在地與旅人的空間，提供各種旅行用品租借，像是電動腳踏車、露營椅、露營燈、瑜珈墊，甚至連畫具都有，甚至可以挑選一本自己喜愛的書，點杯咖啡或茶坐下來休憩。

因應數位遊牧與Workation潮流，茶籽堂與星展銀行、新型態住居品牌Alife合作打造了「浪速計劃 Naniwa House 1」共享空間。

由社區老屋改建而成的共享空間（採會員制），結合辦公、廚房、住宿與交流空間，只要帶著筆電即可來這裡打卡上班， 打破工作上時間與空間的限制，讓大家可以體驗遠距工作、邊玩邊工作的樂趣。

浪速計劃 Naniwa House 1的辦公與住宿空間都相當舒適，是很理想的工作與度假合一的生活空間，也是數位遊牧工作者異地辦公好選擇。

很喜歡這裡明亮的採光、絕佳的視野及清新的空氣，更厲害的是推開門走幾步路就能進入步道，可以盡情享受及親近大自然！

浪速計劃 Naniwa House 1頂樓視野絕佳，看山看海都沒問題，藍天下的朝陽社區相當美麗，好喜歡的大自然風光，舒心且療癒。

步道走累了、肚子餓了，就可以來位於社區裡的 朝陽客來香海鮮餐廳 享用最新鮮的朝陽漁港現流海鮮，新鮮的漁獲保證吃一次就愛上，無論是烤透抽、清蒸本港魚還是白帶魚米粉湯，都令人十分驚豔。

朝陽早秋一日散策：

1.走朝陽步道看日出

進入朝陽步道一路爬升到龜山最高點，看到自太平洋冉冉升起的日出，就能心神領會這片土地的名字

日出時刻：按氣象署公布為準

2.朝陽漁港搶魚

10月除了煙仔虎、正鰹，還有肥美的鯖魚和鬼頭刀，購買活跳的漁獲手腳可不能慢

搶魚時間：每日7:00、16:00

3. 朝陽小舖買菜、喝杯早餐豆漿

在朝陽小舖可以跟當季當令農產不期而遇，10月除滿天星百香果汁、還有桑葚果、用山泉水灌溉玉米筍

營業時間：週一到週五，8:00-17:00

4. 漁港公園單車行

在茶籽堂里海門市借台時尚單車，前往海邊的漁港公園，白天的日出到夜晚的星星，全日都適合前往

租借時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市

5. 朝陽神秘海灘探險

神秘海灘為「觀音海岸自然保護區」悠藍平靜的太平洋波浪，輕輕地拍打石礫沙灘，感受山海靜謐之美

遊覽時間：每日白天、退潮時刻按氣象署公布為準

6.朝陽咖啡園的攀樹體驗

跟著專業攀樹師，一起將裝備穿戴整齊，登上超過兩層樓高的大樹，親身體會高空微風與農耕景致

攀樹體驗：洽朝陽社區發展協會

7.烘豆沖泡咖啡DIY

種植於蘇花古道大南澳越嶺山腳下，自然吸收山海精華孕育而成的高品質阿拉比卡咖啡果實，體驗甘醇濃郁的口感餘韻

咖啡DIY：洽朝陽社區發展協會

8. 苦茶園茶籽採收

10月是果實豐收時節，茶籽堂2016年藉由苦茶籽契作與朝陽社區結緣，早秋有機會一同感受豐收樂趣

採收時間：9:00-18:00，週四休息，洽茶籽堂門市

每天忙碌的工作，需要適時的調整心情，無論是單純來朝陽社區走走、吃海鮮，或是朝陽早秋一日散策、辦公渡假，都能深刻體驗朝陽社區的美好！

朝陽社區發展協會:

ADD:宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路40號

TEL:(03) 9981981

營業時間:8:00 ~ 17:00(12:00-13:00及國定假日休息)

朝陽社區發展協會粉絲專頁

朝陽社區發展協會官網

茶籽堂朝陽里海生活店:

ADD:宜蘭縣蘇澳鎮朝陽路88-1號

TEL: (03) 9982588

營業時間:09:00-18:00(週四休息)

茶籽堂粉絲專頁

茶籽堂官網

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，都是很主觀的～

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