一提到基隆餐酒館，基隆聚餐約會好所在，除了基隆的酒吧，袁彬首推ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館，位於皇冠大樓6樓，裝潢擺設充滿濃濃的英倫風情。

近期還推出比利時狂歡節活動，活動時間從10/1至12/31為止，有多種比利時人氣美食可以品嚐。

這次跟朋友前來慶生聚餐，已經是3度造訪，一起品嚐澎拜豐盛的餐點，也分別選了一瓶精釀啤酒來品飲，過了一個開心的微醺之夜。

ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館的精釀啤酒

一走進店內，映入眼簾的是擁有300種精釀啤酒的大冰箱，可以喝到台灣、日本及德國等世界各地的精釀啤酒，口味豐富。

在大冰箱後方，擺放各種酒杯，因應精釀啤酒的口感作搭配，另外在一旁的櫃子內，還擺放多款紅酒跟葡萄酒

服務人員經過專業的餐酒訓練，能夠根據餐點及口味推薦適合的啤酒。

袁彬跟友人分別選了浮光伯爵茶啤酒以及牛奶斯陶特來品飲，浮光伯爵茶啤酒，喝起來滋味清爽，帶有茶香及果香。牛奶斯陶特是一款層次多的黑啤酒，很適合女生品飲，喝起來偏甜，苦味微苦，帶有香草巧克力的香氣。

ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館的料理

加勒比海椰汁炒蛤蜊

帶有地中海風味的一道料理，蛤蜊大顆飽滿，加入椰奶及香料進行拌炒，吃起來滋味鮮甜，湯汁豐富。

浪馬軍土耳其薄餅

薄餅上面鋪上一層用豬肉跟番茄拌炒的醬料，最後加上酸奶醬，可以消除甜膩感。

拿起一塊，吃起來口感脆滋味酸酸甜甜帶點辣。

阿拉巴馬白醬烤半雞

料理一上桌，外皮帶著金黃誘人的色澤，吸引到袁彬的目光。

用的是低溫舒肥半雞，外面裹上白醬，涮上醬料去燒烤，外皮鹹香，用刀劃開，肉質鮮嫩多汁，口感超好，很快就被袁彬跟友人一起嗑光。

經典煙燻風味牛排

牛排超大塊，吃起來肉不柴，口感鮮嫩多汁，肉食族超愛。

用刀子切上一塊，煙燻的滋味更能襯托牛肉的鮮美。

葡萄牙霹靂霹靂烤雞

這是一道葡萄牙的傳統料理，霹靂霹靂醬汁是這道料理的靈魂，吃起來滋味香辣，還帶有酸甜感。

ABV 閣樓餐酒館在起鍋後還特別灑上一點薰衣草，所以吃的時候還帶一點薰衣草香。

〝塔可湯〞墨西哥香辣塔可醬

屬於南美洲的特色料理，採用牛絞肉，紅通通的塔可醬吃起來滋味香辣。

以玉米片取代薄餅，塔可湯搭配酸豆酸奶醬，脆中帶辣，鹹香的滋味，增添料理的豐富度。

起司鮮蝦大貝殼

選用大貝殼麵進行料理，搭配起司跟鮮蝦，大貝殼麵可以吃到鮮蝦帶出來的鮮甜滋味，起司濃郁的口感，真的很好吃。

鐵板豬肉法式達

鐵盤內的炒料，是以豬肉條加入鬼椒及三色彩椒進行拌炒，吃起來滋味香辣。

以帶點焦香的Q彈餅皮，裹上香辣炒料，依喜好加上豆泥醬、酸奶醬、莎莎醬或是酪梨醬，吃起來滋味豐富，配精釀啤酒超適合。

ABV經典黑啤酒蛋糕

蛋糕滋味濃郁，口感厚實香甜，讓人一口接一口。

再撒上玻璃杯內的Q彈啤酒凍，味道相當豐富有層次，滿適合做聚餐餐點的結尾。

ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館的環境

位於皇冠大樓6樓，一走上樓梯，可以感受到濃濃的英式懷舊風情，入口左側以精釀啤酒打造成一個船的造型，很適合作為拍照打卡背景。在右側窗戶內，則有比利時狂歡節及美味排餐的介紹海報。

店內隨處可見英式風格的裝飾，像是老電話亭，窗框以及沙發椅，彷彿來到英國。

懸掛的燈具，綻放出黃光，搭配牆上的老照片，營造出微醺放鬆的氛圍。

靠玻璃窗的圓桌，可以俯瞰市區美景，不論是白天或晚上，都很適合作為網美網帥的拍照打卡點。

ABV Bar & Kitchen 閣樓餐酒館的菜單 更多內容都在完整菜單

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