Hank媽是顏控，當然卡扣式便當盒、外帶餐盒不僅要實用，也要美美的~

很早就發現MASIONS 美心品牌，不僅有不沾鍋、鍋具、保溫杯、料理廚具，還有MASIONS 美心 Deluxe KAKO 卡扣式便當盒。外型不僅美觀，還採用頂級不鏽鋼、分層分隔、密封防漏設計，可微波，不管是上班上學帶便當、旅遊野餐露營，或是冰箱收納食材，都好實用！

MASIONS 美心 Deluxe KAKO 卡扣式便當盒

MASIONS 美心 Deluxe KAKO 卡扣式便當盒是採用食品級 304 不銹鋼材質，搭配上蓋 PP+耐熱矽膠設計，安全又耐用，也適合微波爐、烤箱、電鍋使用。目前一共有松露灰、蒼岩藍、幻霞紫與奶油杏等四種顏色，Hank媽挑選奶油杏，顏色輕柔夢幻，一整個超美的。

材質：盒身 正304不鏽鋼 / 髮絲紋霧面拋光處理 /上蓋 PP+耐熱矽膠

尺寸大約 19CMCM、12CM、7CM

容量：950ML

內附：304餐具組(筷+湯匙)

不鏽鋼以髮絲紋霧面拋光處理，上面還印有「MASIONS 」品牌字樣，整體看起來超有質感的。

便當盒底下還有圖示說明，採用SUS 304 不銹鋼材質製作，適用洗碗機、微波爐、烤箱、冷凍櫃等多種加熱方式使用，蒸、煮、烤、冷凍，通通都很可以，讓你方便幫家人準備野餐、上班上學帶便當。

質地非常輕，重量僅約360克，比玻璃材質輕50%。

打開便當盒，裡面還附有分隔上蓋、活動式分隔板、醬料盒、304不鏽鋼餐具組，筷、湯匙，通通有。

活動式分隔板、醬料盒，讓你方便將菜色分隔，不串味。

活動式設計，怎麼分隔使用，都很方便，讓擺盤更隨心所欲，又好清洗，不藏汙。

火龍果容易染色，跟木瓜分隔起來，不怕水果互相串味、染色，影響食欲。

小朋友上學帶便當，戶外野餐，這樣分隔裝食物，好看又有食欲。

再搭配一杯奶茶，更美味了。

附上筷+湯匙304不鏽鋼餐具組，外出攜帶，環保又健康。

與好友一起享受美味。

戶外野餐、露營，攜帶出門更方便。

雙層分隔設計，更方便筷、湯匙收納。

分隔上蓋還有一個洩氣閥，加熱時水分不流失。

密封又防漏，不怕戶外野餐湯湯水水滴出來，還可延長食物保鮮唷。

分隔上蓋密封條也好拆洗，不藏汙。

上蓋也可以拆下來，清洗更方便了。

而且適用於微波爐、烤箱使用，僅限不鏽鋼盒身可以進烤箱烘烤，其他上蓋、分隔層，都需要取下。微波時內附的304不鏽鋼餐具組，也必需先取出，不能微波，適合居家使用唷。

MASIONS 美心 Deluxe KAKO 卡扣式便當盒真的超好看的，分隔密封設計，攜帶出門野餐不怕湯湯水水滴出來，Hank媽真心推薦給大家參考唷~

MASIONS 美心 https://www.masions.com.tw/products/deluxe-kako-950ml