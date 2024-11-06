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2024火車環島之旅【枋寮小鎮漫遊】台鐵TRPASS環島旅行/枋寮銅板小吃/ 蓮霧車站/椰們海景餐廳/推薦住宿枋客文旅

2024-11-06 10:09:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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火車環島旅行第四站我們來到最喜歡的枋寮，自從第一次到訪就深深愛上這裡，它帶給我另一種解憂的枋寮藍，可以入住枋客文旅，枋寮車站出站三分鐘就到，這裡超有度假風，頂樓擁有絕美無邊際泳池，夜身則化身為星空酒吧，讓我們可以從早到晚欣賞它的美，周邊許多銅板美食走路就到，有鳳阿煎餅、墨醬章魚燒 、韭菜盒子豬肉餡餅、台灣第一家鹽酥雞還有超美的椰們餐旅海景餐廳，早晨可以騎自行車穿梭寧靜的小漁港，這裡有座彷佛走入海裡的藍色橋樑，前方就是一望無際的海景，美到讓人瞬間忘了所有的煩惱，超療癒的～

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可以跟心愛的人一起手牽手在海天一線無邊際泳池游泳看海～

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想像一下，能夠在頂樓無邊際的泳池游泳，從高處俯瞰一望無際的海景，將天際線與泳池融為一體，那種游向大海的視角，真的超舒壓的～影片分享

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夜晚則化身為星空酒吧，超級無敵浪漫～

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枋寮最美海景餐廳：椰們餐旅

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這次很幸運遇到藍皮解憂號火車，可以跟它一起欣賞全台最美的海線～

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枋寮往台東火車，沿途欣賞屏東枋寮和台東藍～

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枋寮最有名的就是芒果和蓮霧，車站內坐位區居然是蓮霧座型，超卡哇依的～

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住宿枋客文旅，旁邊就有全聯福利中心，超方便。

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海景雙人房可以泡澡看海，精緻客房雙人房，小巧精緻應有盡有。

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浴室乾溼分離，窗外看出去的風景。

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枋寮銅板美食：鳳阿煎餅，食尚玩家推薦在地美食。

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枋寮銅板美食：墨醬章魚燒，一份50元可選兩種口味。

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枋寮必吃：台灣第一家鹽酥雞超好吃的～

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來這裡要享受慢活，不用安排太多的行程，待在飯店享用設施，欣賞枋寮之美～

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枋客文旅擁有高空露天無邊際泳池，是最佳的度假天堂，這裡超有渡假風！影片分享

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枋客星空酒吧非房客也能上來，低消300元（不含泳池），營業時間：08:00-10:30、15:00-23:00，房客免費，只要是營業時間都可以上來，禁帶外食。

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頂樓無邊際泳池，將天際線與泳池融為一體，是欣賞海天一色絕佳視角。

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枋客星空酒吧有大海、藍天、椰子樹、躺椅、酒吧、無邊際泳池等超有度假氛圍。

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走出去不到5分鐘就可以到海邊，枋寮漁港是最佳看夕陽所在。

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枋寮海景餐廳：椰們餐旅，為枋寮最美的海景餐廳。影片分享

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夕陽西下時為最美的時刻～

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一樓海景座位區

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最新DM，實際DM以店家為主。

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Google評論送雨傘，限平日。

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這次到訪發現二樓餐廳開放用餐了

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海景第一排餐酒館，坐擁180度無敵海景夕陽浪漫玻璃屋，頂樓有超大觀景台可以賞景，也是美拍最佳視角。

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招牌必點：婆婆味香香滷肉飯套餐200元附75元飲品一杯，CP值超高。

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婆婆味香香滷肉飯單點45元，升等套餐有湯、二樣小菜、水果、甜點和75元飲品任選。

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升等芒果冰沙加25元，招牌必點：可頌麵包，銅版價30元起，熱熱的好吃又便宜，列為必點。

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枋客文旅夜晚星空酒吧

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隔天一早可以租借飯店腳踏車享受漫遊枋寮漁港。

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早餐在飯店享用自助式中西式早餐。

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吃飽後繼續到頂樓享用設施

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周邊免費景點：藍皮意象館。影片分享

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搭乘新自強423，票價223元，枋寮台東11:52-13:17 01時25分

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繼續往下一站出發-台東 

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跟著藍皮解憂號開往台東。

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花東補助火車環島五日遊

第一天：住宿高雄 良泉小吃-玉津咖啡-桃園火車站出發 彰化：彰化阿璋肉圓-豆腐先生冰品店-戶羽機關車園區-扇形車庫-新自強台鐵便當 高雄：美麗島捷運站-鴨肉珍-2024高雄海洋派對-大港橋-高雄港旅運中心，高雄流行音樂中心、大港橋、濱·駅前廣場、大港閱冰-渡船頭海之冰-周燒肉飯-高雄鹽程滷味-高雄婆婆冰

第二天：住宿枋寮 高雄飯店早餐-棧弐庫、高雄駁二特區騎自行車-搭輕軌到愛河之心-愛河騎自行車-高雄輕軌-高雄捷運-高雄婆婆冰-米糕城-六盛茶菡苑舒芺蕾 屏東：潮州車站-日式歷史建築文化園區-枋寮車站-鳳阿煎餅/章魚燒下午茶-飯店游泳-椰們海景餐廳晚餐-台灣第一家鹽酥雞

第三天：住宿台東 枋寮漁港騎自行車-飯店早餐-藍皮意象館-韭菜盒子豬肉餡餅 台東：搭普悠碼公車到路德行旅喝茶吃冰-榕樹下米苔目-徑廣東路蔥油餅黑輪豬血湯-幸福綠豆湯-客來吃樂-阿鋐炸雞-林家臭豆腐-老東芳青草茶

第四天：住宿花蓮 台東：Lane28 Brunch早餐-秒殺水煎包-台東車站舉牌小人-台東池上車站-池上豆之間-全美行便當 花蓮：花蓮車站-職饗雞湯小卷米粉-飯店下午茶休息-繼光香香雞-Top烘焙房自強店、王記茶舖人文茶室-飯店宵夜

第五天 花蓮飯店早餐 宜蘭：礁溪湯圍溝泡湯 新北：福隆便當-福隆星巴克-福隆冰店-瑞芳車站姐妹營業三明治-板橋火車站-莫恩先生布丁店

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墨醬章魚燒 枋寮店：屏東縣枋寮鄉中興路22之6號；營業時間：15:00-21:20

鳳阿煎餅：屏東縣枋寮鄉中興路13-11附近；營業時間：13:30-18:00（周四公休）

枋寮韭菜盒子&豬肉餡餅：屏東縣枋寮鄉中興路22-5號；營業時間：16:00-22:30（周三公休）

台灣第一家鹹酥雞（枋寮店）屏東縣枋寮鄉中興路31號

枋寮椰們海景餐廳pi coconut ：屏東縣枋寮鄉沿海路17-1號；營業時間：11:00-22:00

枋客文旅fangliao hotel：屏東縣枋寮鄉中興路22-19號：電話08-8780888

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枋客文旅 台鐵TRPASS 台鐵TRPASS環島 枋寮必吃 枋寮景點 椰們餐旅 枋寮住宿推薦
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