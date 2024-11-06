台中人氣親子友善義式餐廳薄多義，除了義式料理好吃，最有名的就是薄多義的雞翅生日禮啦，自2023年5月結束雞翅生日禮，不少薄粉深感遺憾，這次薄多義慶祝15週年，推出雞翅富翁遊戲，只要完成超簡單任務就能轉輪盤，輪盤轉到數字x同桌人數，最多可以拿到180隻雞翅

薄多義台中文心店位置

薄多義台中目前有一間分店，位在台中文心秀泰B1樓的美食街裡頭，從手扶梯下來後往右上方走就可以看到薄多義的扛棒

薄多義台中文心店環境

薄多義台中文心店非常座位區只有一層樓，不過空間還蠻寬敞的，座位數多，非常適合多人來聚餐呢

薄多義雞翅富翁大募集挑戰活動

薄多義這次歡慶15周年，只要點雞翅即可參加活動

．活動時間：10/16〜12/15，採預約制

．參加方式：10/7起開放訂位，需提前1天致電或親洽門市預約

．參加雞翅富翁活動低消規範：7歲以下小朋友150元，超過7歲300元，前述為加上服務費後之金額

．挑戰「一口脫骨吃雞翅」上傳影片到你的自媒體成功後，就能參加雞翅富翁轉盤活動

．轉盤的雞數 x 用餐人數 = 獲得的雞翅數量

．每組訂位上限為20位，不適用於大型訂位相關優惠

．薄多義餐飲有限公司保留活動最終解釋權

薄多義一口脫骨吃雞翅活動遊戲規則

1. 一口吃完雞翅指定部位（骨頭除外），影片須為一鏡到底，不能剪輯或以其他後製方式呈現

2. 無時間限制，不能連骨頭吃下避免發生危險，務必評估好自身的狀況以能安全地食用為最優先事項

3. 需一口吃完的部分為翅中，翅尖去除後再吃即可

4. 活動前門市工作人員會撥放示範影片

5. 挑戰成功後需上傳影片並輸入關鍵字於發佈指定自媒體，PO文、Reels或Shorts等形式皆可，若發限時動態則需加入精選才算成功

6. 挑戰活動者不需指定，但僅取1次完成前述挑戰成功紀錄

7. 發佈影片的平台：FB、IG、抖音、Threads或YouTube皆可

8. 不論訂位人數多少，每組參加1次轉盤活動為上限

9. 若獲得雞翅太多擔心吃不完也可選擇寄杯或贈送給朋友後再製作

薄多義雞翅富翁大募集挑戰寄杯方式

1. 填寫雞翅製作需求單，確定雞翅當日製作數量，現場製作以外的數量將以電子

2. 兌換卷的形式發送至會員系統

3. 電子兌換券須以6入（3腿3翅）為單位

4. 電子兌換券不限使用數量且可與其他優惠併用，兌換時不論內用外帶皆須滿足

5. 低消規範，使用效期自發送起2個月

薄多義菜單

https://www.bite2eatpizza.com/pages/menu%E4%B8%AD%E5%8C%97%E5%8D%80

香蒜辣味麵 186元

喜歡吃辣的朋友，糖糖很推薦薄多義這道香蒜辣味麵，看似平凡，口味卻一點也不簡單，結合台式香辣元素，採用蒜油、蒜頭、蒜片、乾辣椒等多種辛香料製成獨家蒜辣醬

麵體吸附濃郁醬汁，辣度固定中辣，蒜香濃厚，辣勁十足，不時還會蹦出蒜片的爽脆口感，層次相當豐富

香草雞肉青醬燉飯 316元

薄多義的燉飯是採用生米下去燉煮，加入選用在地新鮮九層塔、巴西里、松子、義式香料研磨製成的青醬汁，拌入帕瑪森起司與法國進口鮮奶油慢火熬煮的奶醬，讓青醬多了一股迷人的奶油香氣，加入蕈菇、乾培根、烤櫛瓜及香草雞肉

採用溫體雞腿肉加了香草醃製再下去烤的香草雞肉，外皮帶點微微焦香，肉質鮮嫩多汁帶有淡淡的香草香，底下燉飯燉煮得相當入味，米粒Q軟，富有濃郁的奶油青醬香氣，讓人一口接一口

披薩雙饗樂 306元

薄多義的拿波里窯烤披薩除了單一口味，還有雙拼選擇，六種口味可任選兩種，糖糖這次選了最經典的瑪格麗特披薩及外面比較少見的口味洋薯腿排披薩，一次吃到兩種口味窯烤披薩

經典瑪格麗特披薩，基底是紅醬，搭配起司、番茄及九層塔，再淋上九層塔油，披薩餅皮吃起來香Q有嚼勁，邊邊還帶迷人焦香，入口帶有番茄的微酸，交織著起司鹹香及九層塔的獨特香氣

洋薯腿排披薩是無底醬，裡頭鋪上煙燻過的薯泥，搭配溫體雞腿肉，第一次吃到加入薯泥的披薩，多了馬鈴薯的香綿，尾韻帶有淡淡的煙燻香氣，裡頭的雞肉也相當軟嫩，吃完一塊就超有飽足感

奶油雞肉焗飯 336元

以香濃白醬為基底佐義大利香料、洋蔥、蒜下去拌炒，搭配台灣溫體雞腿肉，最後加上滿滿乳酪絲下去焗烤，趁熱吃起司還會勘西，底下的奶油燉飯口感香濃軟糯，搭配著焗烤起司享用，邪惡美食讓人欲罷不能

西西里醬燒火烤豬肋排 716元

薄多義除了義式料理，還有主廚精緻排餐，糖糖點了最愛了豬肋排，嚴選台灣豬肋排，佐以新鮮洋蔥、紅蘿蔔、月桂葉醃製，刷上使用義大利經典烤肉醬與熬煮多時的番茄佐以辛香料調製的西西里醬，並火烤方式鎖住肉汁，讓肉質軟嫩不柴，醬汁鹹香帶點微酸微甜，讓人吮指回味

澎湃綜合海鮮佐香菜香草醬 568元

這道澎湃綜合海鮮佐香菜香草醬現做須25分鐘，等待時間較長，建議可以先電話預訂，裡頭海鮮超澎派，包含小卷、鮮蝦、淡菜及蛤蜊，搭配自製香草香菜醬，海鮮都相當新鮮，旁邊還有附上麵包可以搭配享用

薄多義除了是間人氣義式餐廳，同時也是親子友善餐廳，有帶小朋友的朋友店家還會提供圖紙及蠟筆讓小朋友畫畫

兒童餐 199元

既然是親子友善餐廳，當然不能少了兒童餐囉，薄多義的兒童餐也超豐富，裡頭包含水果優格杯杯、起司乳酪通心麵、花椰菜、德式香腸、鈣多多可爾必思及炸脆薯

法式脆糖布蕾

糖糖超喜歡薄多義的這道法式脆糖布蕾，由師傅手工製作，布蕾口感綿密香甜，上頭搭配自製焦糖脆糖及鮮奶油，讓綿密布蕾多了脆糖的香甜及清脆口感，層次更加豐富

義式雪藏聖代 109元

小朋友最愛的義式雪藏聖代，基底式香草冰淇淋，淋上特製巧克力醬及玉米脆片，搭配香脆甜筒，整體吃起來不會太甜膩

每日果汁 120元／海鹽奶蓋拿鐵 135元

新鮮現打果汁依當天為主，糖糖今天喝到的是以火龍果為基底，新鮮現打，甜度本身來自水果，香甜又好喝，另一杯海鹽奶蓋拿鐵也太美了，有著美美的漸層色，基底是原味拿鐵，上頭搭配海鹽奶蓋，多了奶蓋的香綿，喝起來更有層次感

葡萄柚綠茶冰沙 145元／葡萄可爾必思氣泡水 115元

將葡萄柚綠茶做成冰沙口感，喝起來更加清爽解膩，另一杯葡萄可爾必思喝之前記得先拌均勻，入口除了葡萄的香甜，還多了可爾必思的香氣，沁涼又消暑

薄多義除了飲品，還有義大利BIRRA FLEA 芙拉城堡手工精釀啤酒，每瓶160元，搭配美味餐點超棒

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

之前錯過薄多義雞翅生日禮的朋友們，這次千萬別再錯過薄多義15周年慶的「雞翅富翁大募集」，這次年齡不再是限制，無論小學生還是銀髮族，甚至不是壽星也能報名參加，活動只到12/15，只要完成任務就能轉輪盤，輪盤轉到數字x同桌人數，最多可以拿到180隻雞翅，須預訂才能參加唷